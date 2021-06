Universitatea Craiova îl sărbătorește pe Teo Țarălungă: „Nu am crezut așa ceva”. Video

Țarălungă a jucat la Universitatea Craiova în momentul câștigării primului campionat. După ce au ratat titlul în sezonul 1972-1973, oltenii s-au răzbunat și au luat trofeul un sezon mai târziu. Căpitanul celebrei formații era Ion Oblemenco, fotbalist pe care suporterii l-au poreclit „Dumnezeul oltenilor”.

ADVERTISEMENT

FANATIK . Silviu Stănescu a povestit cum „Nelu” a fost aproape să se lase de fotbal și cum l-a convins să revină la Universitatea după aventura nefastă de la Rapid București.

Universitatea Craiova îl sărbătorește pe Teo Țarălungă. Extrema „Campioanei unei mari iubiri” împlinește 76 de ani

Epoca de glorie a Universității Craiova se leagă de numele lui Teo Țarălungă. Cei mai în vârstă dintre microbiștii români își amintesc de cel care a fost extremă la echipa care a adus primul titlu la Craiova. Ba mai mult, mulți spun că Țarălungă a fost cel mai bun jucător de acest profil pe care l-a dat România, fiind în bătălie cu , un alt fost mare fotbalist al echipei din Bănie.

Născut în comuna ialomiţeană Manasia, Teodor Ion Țarălungă a ajuns la Universitatea Craiova în 1969, fiind convins chiar de Ion Oblemenco. A evoluat între anii 1969-1975 și 1976-1977 la Știința și a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

ADVERTISEMENT

Într-un interviu pentru site-ul oficial al clubului, Țarălungă a povestit despre momentele de după câștigarea campionatului în sezonul 1973-1974: „Cel mai frumos moment din viața mea a fost la Ploiești, atunci când am remizat și am ieșit campioni. Țin minte că la întoarcere ne-a oprit conducerea partidului și ne-a spus să nu ne oprim în centru. Era un puhoi de lume. De abia am trecut printre ei, autocarul a mers direct la stadion. Ne așteptau mașini mici care au luat fiecare jucător și l-au dus acasă.

După o oră, o oră și jumătate m-am trezit la bloc, aveam o curte interioară, vreo 50-60 de suporteri au început să cânte. Am ieșit la geam. Nu m-au lăsat și m-au pus să mă urc sus pe geam și să-i aplaud. Vă dați seama ce emoții au fost. A fost ceva incredibil, nu am crezut așa ceva. Într-adevăr, oltenii iubesc sportul”.

Universitatea Craiova, un fenomen: „Era arhiplin încă de la ora 12, iar noi jucam la 5”. Teo Țarălungă a intuit că „Știința” poate lua campionatul în 1974

În același interviu, Țarălungă și-a adus aminte de un moment întâmplat cu un an înainte ca Universitatea să se încoroneze campioană a României. Acesta a povestit cum lumea l-a criticat pentru ratare dintr-un meci cu UTA Arad: „În 1972-1973, când am pierdut campionatul, la Arad, am vrut să dau o pasă lui Mitică (n.r. – Dumitru) Marcu. Am scăpat, iar Brosovszky m-a lovit cu mâna. Am ratat din inerție. Nu am mai avut control… și m-au luat… nu ți-e rușine, ai pierdut campionatul.

ADVERTISEMENT

Le-am promis că anul viitor luăm campionatul. (…) Ne-am dorit foarte mult să câștigăm titlul. Era atâta lumea la stadion.

Noi jucăm la 5, iar la 12 se deschidea stadionul, juca tineretul înaintea noastră. Era arhiplin, nicăieri nu era atâta lume ca la Craiova. Așa de iubiți eram.

Îmi aduc aminte că atunci când am coborât de la aeroport, deja se făcuse arhiplină strada. Am ajuns în fața Universității, acolo unde nu am putut să ne dăm jos din autocar. Ne-au zis să stăm în autocar că era dezastru”, a mai spus fostul mare fotbalist.

În cariera sa, Teo Țarălungă a mai evoluat pentru Carpaţi Sinaia, ASA Tg. Mureş, Steaua Bucureşti, Progresul Bucureşti, Dinamo Slatina şi Pandurii Târgu Jiu. După retragerea din cariera de fotbalist, acesta a fost antrenor la Centrul de copii și juniori al , dar și observator federal.