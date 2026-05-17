Universitatea Craiova îl umple de bani pe fotbalistul de națională! Va câștiga 1,3 milioane de euro în Bănie

După ce au câștigat Cupa României, oltenii visează la event. Ar urma participarea în preliminariile Champions League, iar pentru asta este nevoie de un lot valoros. În acest sens, conducerea clubului nu a făcut rabat la bani atunci când i-a propus un nou contract unuia dintre cei mai bun fotbaliști din acest sezon.

Un fotbalist de la Universitatea Craiova se umple de bani la prelungirea contractului

Rămas liber după ce și-a încheiat aventura la Pisa în vara trecută, fundașul Adrian Rus (30 de ani) a ajuns la o înțelegere cu Universitatea Craiova. Oltenii i-au oferit un singur an de contract, dorind să vadă cum se va adapta jucătorul la fotbalul din SuperLiga.

Internaționalul român a avut nevoie de câteva săptămâni de acomodare la noua sa echipă, dar odată intrat în ritm a devenit un om de bază în defensiva ”alb-albaștrilor”, indiferent că pe banca tehnică s-a aflat Mirel Rădoi sau Filipe Coelho.

Extrem de mulțumiți de evoluțiile fundașului, conducerea clubului i-a făcut deja o ofertă de prelungire. Din informațiile obținute de FANATIK, cele două părți sunt aproape de a se înțelege pentru o sumă record, iar Rus va deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lotul Craiovei.

Când se va bate palma între cele două părți

Ținând cont că Adrian Rus poate pleca liber de contract la finalul acestui sezon, oltenii au fost nevoiți să ridice miza pentru a-l păstra. FANATIK a aflat că din contractul pe 3 ani și suma ce o va încasa la semnătură, fundașul va ajunge aproape la nivelul lui Alexandru Cicâldău și va câștiga 1,3 milioane de euro.

Negocierile dintre cele două părți sunt destul de avansate, dar nu s-au finalizat deocamdată. Atât jucătorul, cât și conducerea au stabilit să se pună la masă pentru a pune la punct toate detaliile noului contract după terminarea sezonului, mai ales că acum toată lumea este concentrată pe câștigarea titlului.

Dacă totul va fi în regulă, Adi Rus va deveni al doilea cel mai bine plătit jucător din lotul Universității Craiova, după Cicâldău. Din informațiile FANATIK, singura variantă ca înțelegerea să pice este ca fundașul să primească o ofertă mult prea bună de la o echipă din Top 5 campionate ale Europei.

Absent în finala Cupei României, titular în meciul de titlu din SuperLiga

Om de bază la Universitatea Craiova, câștigată dramatic la loviturile de departajare. Fotbalistul a fost suspendat în urma cartonașului galben încasat în semifinala cu Dinamo, după ce a marcat în minutul 119 golul care a trimis partida la loviturile de departajare.

Deși defensiva oltenilor s-a descurcat foarte bine în urmă cu patru zile la duelul cu U Cluj, antrenorul Filipe Coelho îl va trimite în primul ”11” pe Adrian Rus la jocul împotriva ardelenilor care poate decide titlul.

Universitatea Craiova pentru a-și asigura matematic câștigarea SuperLigii. Și un rezultat de egalitate ar fi bun pentru olteni, care ar păstra avansul de un punct față de U Cluj înaintea ultimei etape.