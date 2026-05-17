Sport

Universitatea Craiova îl umple de bani pe fotbalistul de națională! Va câștiga 1,3 milioane de euro în Bănie

Universitatea Craiova este la un singur pas de câștigarea titlului, dar e cu gândul și la sezonul viitor. FANATIK a aflat că un fotbalist important poate câștiga bani frumoși dacă își va prelungi contractul.
Traian Terzian
17.05.2026 | 10:36
Universitatea Craiova il umple de bani pe fotbalistul de nationala Va castiga 13 milioane de euro in Banie
EXCLUSIV FANATIK
Câți bani va încasa un jucător de la Universitatea Craiova dacă va accepta prelungirea contractului. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

După ce au câștigat Cupa României, oltenii visează la event. Ar urma participarea în preliminariile Champions League, iar pentru asta este nevoie de un lot valoros. În acest sens, conducerea clubului nu a făcut rabat la bani atunci când i-a propus un nou contract unuia dintre cei mai bun fotbaliști din acest sezon.

Un fotbalist de la Universitatea Craiova se umple de bani la prelungirea contractului

Rămas liber după ce și-a încheiat aventura la Pisa în vara trecută, fundașul Adrian Rus (30 de ani) a ajuns la o înțelegere cu Universitatea Craiova. Oltenii i-au oferit un singur an de contract, dorind să vadă cum se va adapta jucătorul la fotbalul din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Internaționalul român a avut nevoie de câteva săptămâni de acomodare la noua sa echipă, dar odată intrat în ritm a devenit un om de bază în defensiva ”alb-albaștrilor”, indiferent că pe banca tehnică s-a aflat Mirel Rădoi sau Filipe Coelho.

Extrem de mulțumiți de evoluțiile fundașului, conducerea clubului i-a făcut deja o ofertă de prelungire. Din informațiile obținute de FANATIK, cele două părți sunt aproape de a se înțelege pentru o sumă record, iar Rus va deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lotul Craiovei.

ADVERTISEMENT
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere...
Digi24.ro
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului

Când se va bate palma între cele două părți

Ținând cont că Adrian Rus poate pleca liber de contract la finalul acestui sezon, oltenii au fost nevoiți să ridice miza pentru a-l păstra. FANATIK a aflat că din contractul pe 3 ani și suma ce o va încasa la semnătură, fundașul va ajunge aproape la nivelul lui Alexandru Cicâldău și va câștiga 1,3 milioane de euro.

ADVERTISEMENT
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris...
Digisport.ro
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la Eurovision

Negocierile dintre cele două părți sunt destul de avansate, dar nu s-au finalizat deocamdată. Atât jucătorul, cât și conducerea au stabilit să se pună la masă pentru a pune la punct toate detaliile noului contract după terminarea sezonului, mai ales că acum toată lumea este concentrată pe câștigarea titlului.

ADVERTISEMENT

Dacă totul va fi în regulă, Adi Rus va deveni al doilea cel mai bine plătit jucător din lotul Universității Craiova, după Cicâldău. Din informațiile FANATIK, singura variantă ca înțelegerea să pice este ca fundașul să primească o ofertă mult prea bună de la o echipă din Top 5 campionate ale Europei.

Absent în finala Cupei României, titular în meciul de titlu din SuperLiga

Om de bază la Universitatea Craiova, Adi Rus nu a putut evolua în finala Cupei României câștigată dramatic la loviturile de departajare. Fotbalistul a fost suspendat în urma cartonașului galben încasat în semifinala cu Dinamo, după ce a marcat în minutul 119 golul care a trimis partida la loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT

Deși defensiva oltenilor s-a descurcat foarte bine în urmă cu patru zile la duelul cu U Cluj, antrenorul Filipe Coelho îl va trimite în primul ”11” pe Adrian Rus la jocul împotriva ardelenilor care poate decide titlul.

Universitatea Craiova are nevoie de o victorie pentru a-și asigura matematic câștigarea SuperLigii. Și un rezultat de egalitate ar fi bun pentru olteni, care ar păstra avansul de un punct față de U Cluj înaintea ultimei etape.

Îngrijorare maximă în lotul Craiovei înaintea meciului de titlu cu U Cluj! Complexul...
Fanatik
Îngrijorare maximă în lotul Craiovei înaintea meciului de titlu cu U Cluj! Complexul care le dă bătăi mari de cap oltenilor
Revista Fanatik 776! Interviu de colecție cu Zeljko Kopic. Cine e „Messi în...
Fanatik
Revista Fanatik 776! Interviu de colecție cu Zeljko Kopic. Cine e „Messi în cârje” din fotbalul românesc și cum arată cele mai „fierbinți” hocheiste din lume
Adrian Ilie l-a transferat pe Eugen Trică la CFR Cluj şi apoi a...
Fanatik
Adrian Ilie l-a transferat pe Eugen Trică la CFR Cluj şi apoi a semnat cu FCSB: “Le-am dat un număr 10 şi eu am pierdut campionatul la un punct”
Tags:
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la...
iamsport.ro
Mirel Rădoi și-a pierdut cumpătul după doar o lună! Fostul antrenor de la FCSB a făcut ravagii în vestiar și i-a uluit pe jucători
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!