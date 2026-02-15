Universitatea Craiova, prima echipă calificată matematic în play-off! Ce șanse mai are FCSB să prindă top 6

ADVERTISEMENT

, 1-0, în urma unui gol marcat de în prima repriză, după o fază excelentă, și oltenii și-au asigurat matematic calificarea în play-off.

Universitatea Craiova și-a asigurat locul în play-off după meciul cu FCSB

Meciul din etapa cu numărul 27 a SuperLigii a adus o victorie pentru Universitatea Craiova, 1-0, cu FCSB, rezultat care înseamnă că trupa din Bănie a obținut calificarea în play-off din punct de vedere matematic.

Formația condusă de Filipe Coelho a ajuns la 53 de puncte și având în vedere că mai sunt 9 puncte puse în joc, în cele 3 etape rămase, distanța față de locul 7, ocupat de CFR Cluj, de 12 puncte, face imposibilă o clasare în afara play-off-ului. Important de menționat că trupa condusă de Pancu are un meci mai puțin jucat, cu Hermannstadt, însă chiar și așa oltenii sunt matematic în play-off.

Programul Universității Craiova în sezonul regulat:

vs Unirea Slobozia (D)

vs Metaloglobus (A)

vs Rapid (D)

Calculele calificării în play-off. Cum arată programul FCSB-ului în ultimele 3 etape din SuperLiga

Meciul de la Craiova a reprezentat un pas greșit pentru cei de la FCSB, care însă au fost ajutați de rezultatele înregistrate în celelalte partida ale etapei cu numărul 27 din SuperLiga. FC Argeș a pierdut duelul de la Ploiești, cu Petrolul, 1-2, și a rămas cu 43 de puncte, cu 3 mai mult față de campioana din sezonul trecut. FC Botoșani s-a încurcat și ea, pierzând duelul cu UTA, 1-2, iar trupa lui Valeriu Iftime rămâne cu 42 de puncte.

Universitatea Cluj a obținut toate punctele puse în joc, în urma victoriei clare, 4-1, cu Csikszereda, și a ajuns la 45 de puncte și pare că și-a mărit considerabil șansele la calificarea în play-off. CFR Cluj mai are de jucat la Hermannstadt și dacă bate, trupa lui Pancu face și ea 44 de puncte și-și mărește avansul față de FCSB. De menționat că rezultatele din etapa 27 aduc în discuția de play-off și pe UTA, și pe Oțelul, care se vor întâlni în meci direct în runda viitoare.

FCSB este acum, după meciul de la Craiova, obligată să obțină 3 victorii în ultimele 3 etape din sezonul regulat, cu Metaloglobus (acasă), cu UTA (deplasare), și cu U Cluj (acasă).

Clasament SuperLiga după Craiova – FCSB