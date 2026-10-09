Sport

Universitatea Craiova, în primăvara europeană? Cel mai nou verdict al supercomputerului

Universitatea Craiova va participa în faza principală din UEFA Conference League, iar un supercomputer a analizat șansele campioanei României de a se califica în faza eliminatorie.
Bogdan Mariș
09.10.2026 | 11:55
Universitatea Craiova in primavara europeana Cel mai nou verdict al supercomputerului
SPECIAL FANATIK
Supercomputerul a analizat șansele Universității Craiova de a avansa în primăvara europeană. FOTO: Sport Pictures
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Învinsă de Ararat-Armenia în play-off-ul Europa League, Universitatea Craiova va participa în faza principală a Conference League. Conform celor mai noi proiecții realizate de supercomputerul celor de la Football Meets Data, echipa pregătită de Filipe Coelho va avansa în primăvara europeană, obiectiv pe care l-a ratat într-un mod dramatic în ediția precedentă.

Supercomputerul s-a pronunțat: Universitatea Craiova, în primăvara europeană

Universitatea Craiova le va întâlni pe Getafe (acasă), Inter Club d’Escaldes (în deplasare), Egnatia (acasă), Brighton (în deplasare), Kairat Almaty (în deplasare) și FC Copenhaga (acasă) în faza ligii din UEFA Conference League, iar conform proiecțiilor realizate de supercomputerul celor de la Football Meets Data, gruparea din Bănie ar urma să ocupe locul 21, punctajul așteptat fiind de 7.8.

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Campioana României are 65.2% șanse de a avansa în faza eliminatorie, însă șansele la o clasare în top 8, care ar asigura calificarea direct în optimi, sunt de doar 11.3%. Universitatea Craiova a scos la vânzare miercuri biletele pentru primul meci din această campanie, cel contra spaniolilor de la Getafe.

Universitatea Craiova, eliminată dramatic din Conference League în sezonul trecut

În stagiunea precedentă din Conference League, Universitatea Craiova a obținut 7 puncte, însă a ratat dramatic calificarea în faza eliminatorie, după o serie incredibilă de evenimente în ultima etapă a fazei ligii. După 0-2 cu Rakow și 1-1 cu Noah, oltenii au obținut două victorii importante, cu Rapid Viena și Mainz, scorul final în ambele jocuri fiind 1-0. În penultima etapă, Universitatea a cedat dramatic, chiar pe „Ion Oblemenco”, împotriva celor de la Sparta Praga, 1-2, golul decisiv fiind marcat în minutul 89.

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Cu toate acestea, formația „alb-albastră” avea în continuare șanse importante la calificare, însă totul s-a năruit în ultima rundă. Echipa pregătită de Filipe Coelho a condus cu 2-0 în meciul de la Atena contra lui AEK, însă grecii au revenit și s-au impus cu 3-2, ultimele două goluri fiind înscrise în prelungiri. Dezavantajați și de alte rezultate înregistrate în ultima etapă, oltenii au terminat pe locul 25, cu 7 puncte și golaveraj -2. În aceeași situație se mai aflau Zrinjski Mostar și Sigma Olomouc, însă cele două au avansat în faza eliminatorie deoarece au avut mai multe goluri marcate.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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