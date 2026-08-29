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Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din faza principală a UEFA Conference League. Oltenii vor disputa șase meciuri și speră să își continue aventura europeană și în primăvara anului 2027. Tragerea la sorți pare să fi fost una favorabilă pentru formația din Bănie.

Vești excelente pentru Universitatea Craiova după tragerea la sorți! Șansele oltenilor au crescut spectaculos

Craiova va disputa trei partide pe stadionul „Ion Oblemenco”. Adversarele sunt FC Copenhaga, Getafe și Egnatia. Alte trei jocuri vor avea loc în deplasare, împotriva celor de la Brighton, Kairat Almaty și Inter Club d’Escaldes.

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Oltenii vor avea șansa să își măsoare forțele cu un gigant din fotbalul european, Brighton, vor încerca să facă o figură frumoasă în fața celor de la Getafe și speră să își facă fericiți fanii de pe „Ion Oblemenco” în duelul cu FC Copenhaga. În plus, formația din Bănie poate obține puncte importante din meciurile cu Kairat Almaty, Egnatia și Inter Club d’Escaldes.

Universitatea Craiova, printre marile câștigătoare ale tragerii la sorți

. Conform simulărilor realizate înainte și după tragerea la sorți, Universitatea Craiova este una dintre echipele avantajate de programul primit în Conference League. Șansele oltenilor de a prinde primăvara europeană au crescut considerabil.

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Football Meets Data a analizat cât de mult a ajutat sau a încurcat tragerea la sorți fiecare echipă. Înainte ca adversarele să fie cunoscute, specialiștii au rulat 100.000 de simulări ale fazei ligii. În acestea au fost luate în calcul toate variantele de tragere permise de regulamentul UEFA. În acel moment, Universitatea Craiova avea o probabilitate de aproximativ 62% să termine între primele 24 de formații ale Conference League.

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După tragerea la sorți, procesul a fost repetat. Au fost efectuate alte 100.000 de simulări, însă de această dată au fost introduși adversarii „pescuiți” de fiecare echipă în parte. În cazul Craiovei, șansele au urcat spre 66%. Diferența exactă prezentată de Football Meets Data este de +3,9 puncte procentuale. Practic, cifrele confirmă că oltenii au fost avantajați de tragerea la sorți.

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Cum au fost realizate cele 200.000 de simulări. De ce avut, de fapt, noroc Universitatea Craiova

Metoda folosită este una destul de simplă. Prima serie de 100.000 de simulări reprezintă punctul de referință. Modelul nu știa ce adversari va primi fiecare echipă și a luat în calcul toate tragerile posibile. După stabilirea programului, au fost rulate alte 100.000 de scenarii. De această dată, cele 108 meciuri din faza ligii Conference League au fost fixate conform tragerii reale.

Cea mai norocoasă echipă, conform simulărilor, este Mjällby. Suedezii au primit un program care le-a mărit probabilitatea de a termina în Top 24 cu nu mai puțin de 19,2 puncte procentuale. Pe locul doi se află Egnatia, chiar una dintre adversarele Craiovei. Albanezii au câștigat 11,5 puncte procentuale după tragere. Podiumul este completat de Crvena zvezda, cu un plus de 9,4 puncte procentuale.

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Mjällby: +19,2 pp Egnatia: +11,5 pp Crvena zvezda: +9,4 pp Copenhaga: +6,9 pp Riga: +6,3 pp Twente: +6,2 pp Brann: +5,6 pp Borac Banja Luka: +5,0 pp Getafe: +4,2 pp Universitatea Craiova: +3,9 pp AGF: +3,6 pp Trabzonspor: +3,4 pp Midtjylland: +3,3 pp Slavia Praga: +2,5 pp Nordsjælland: +1,8 pp Atalanta: +1,0 pp Freiburg: 0,0 pp Brighton: 0,0 pp St. Truiden: -0,3 pp Monaco: -0,4 pp Hajduk Split: -2,6 pp Lugano: -2,6 pp Gent: -2,8 pp Kairat: -3,1 pp Inter Club d’Escaldes: -3,8 pp Thun: -3,8 pp Paris FC: -4,2 pp CSKA Sofia: -5,2 pp Lincoln Red Imps: -5,2 pp Iberia 1999: -5,2 pp KuPS: -5,6 pp Kauno Žalgiris: -7,5 pp Jablonec: -8,7 pp Hearts: -10,1 pp Panathinaikos: -10,4 pp Ajax: -13,9 pp

La celălalt capăt al clasamentului se află Ajax. Olandezii au pierdut 13,9 puncte procentuale din probabilitatea de a termina în Top 24 după ce și-au aflat adversarii. A doua cea mai dezavantajată echipă este Panathinaikos, cu -10,4 puncte procentuale. Podiumul este completat de Hearts, cu -10,1 puncte procentuale.