Universitatea Craiova, în topul Europei! Performanța uriașă reușită la meciul cu Levski

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Deși Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia din preliminariile UEFA Champions League, oltenii au și un motiv de mândrie. Partida disputată miercuri seară pe stadionul „Ion Oblemenco” a intrat în top 10 al celor mai mari asistențe înregistrate în preliminariile cupelor europene din sezonul 2026-2027.

Lovitura dată de fanii Craiovei! Meciul cu Levski a intrat în top 10 al asistențelor!

Duelul de miercuri seară din Bănie, dintre a strâns 27.037 de spectatori și se clasează pe locul 9 în topul celor mai mari asistențe din preliminariile UEFA Champions League, Europa League și Conference League, conform datelor Football Meets Data.

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Cifra plasează partida din Bănie înaintea unor dueluri importante precum Steaua Roșie – Larne ( 26.000 de spectatori, în Champions League) sau Hammarby IF – Anderlecht (23.500, în Europa League) și confirmă interesul uriaș al suporterilor olteni pentru fotbalul european. Și în sezonul precedent, fanii formației patronate de Mihai Rotaru au umplut stadionul la meciurile importante din UEFA Conference League.

🏟️ Seasonal Top 15 attendances | UEFA Qualifiers 2026-27 (7-30 Jul) 🟠 59,563 🇵🇹 Benfica v 🇨🇭 St. Gallen

🟢 51,251 🇳🇱 Ajax v 🇷🇸 Vojvodina

🔵 38,604 🇹🇷 Fenerbahçe v 🇵🇱 Górnik Zabrze

🔵 36,215 🇵🇱 Lech Poznań v 🇩🇰 AGF

🟠 31,471 🇹🇷 Beşiktaş v 🇩🇰 Midtjylland

🔵 28,499 🇵🇱 Górnik… — Football Meets Data (@fmeetsdata)

Pe primul loc în acest clasament se află Benfica – FC St. Gallen, cu 59.563 de spectatori, urmat de Ajax – Vojvodina, care a adunat 51.251 de fani. În preliminariile UEFA Champions League, doar Fenerbahce – Górnik Zabrze (38.604 spectatori) și Lech Poznań – AEK Larnaca (36.215) au înregistrat asistențe mai mari decât partida disputată la Craiova.

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Fanii Craiovei au scris istorie! Câtă bere s-a vândut la meciul cu Levski

Vestea este una excelentă pentru olteni, care au avut de câștigat și din punct de vedere financiar. Pe lângă încasările din vânzarea biletelor, clubul patronat de Mihai Rotaru a obținut venituri importante și din vânzările realizate la punctele de alimentație din stadion. FANATIK a anunțat în exclusivitate că au fost vândute în timpul partidei, un record pentru arena „Ion Oblemenco”.