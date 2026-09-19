ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova începe să culeagă roadele aventurii europene din acest sezon. UEFA urmează să vireze clubului oltean primele sume importante pentru prezența în faza ligii din Conference League, iar în conturile formației lui Mihai Rotaru intră milioane de euro încă din această lună. Banii provin atât din suma garantată pentru calificarea în competiția europeană, cât și din prima tranșă a celebrului „Value Pillar”.

Craiova primește 3,17 milioane de euro pentru calificarea în Conference League

Pe 25 septembrie 2026, Universitatea Craiova va primi o sumă importantă din banii UEFA pentru calificarea în faza ligii din Conference League. Conform documentului oficial UEFA, fiecare dintre cele 36 de cluburi calificate are alocat o sumă totală de 3,17 milioane de euro drept „starting fee”. Din acești bani, 3,05 milioane de euro reprezintă plata inițială, care este virată în această perioadă, în timp ce diferența de 120.000 de euro este programată pentru octombrie 2027.

ADVERTISEMENT

La această sumă se adaugă și 75% din Value Pillar, componentă variabilă a sistemului financiar introdus de UEFA pentru ciclul 2024-2027. Pentru Conference League, întregul Value Pillar are o valoare estimată de 57 de milioane de euro, iar prima tranșă este plătită pe 25 septembrie.

3.17 milioane de euro va încasa Universitatea Craiova de la UEFA

Ce este, de fapt, Value Pillar-ul?

Value Pillar-ul înlocuiește vechile componente „market pool” și „coefficient” și ține cont atât de valoarea pieței media, cât și de coeficientul UEFA al clubului. Pentru partea europeană, cluburile sunt ordonate în funcție de o combinație între poziția țării în clasamentul pieței media și coeficientul UEFA pe cinci ani. Există și o componentă non-europeană, calculată pe baza coeficientului UEFA pe zece ani. Cu cât poziția clubului este mai bună în aceste clasamente, cu atât partea sa din fondul Value Pillar este mai mare.

ADVERTISEMENT

Prin urmare, Craiova nu are o sumă fixă anunțată pentru Value Pillar, ci va încasa partea care îi revine în funcție de criteriile UEFA. Prima tranșă, de 75%, vine pe 25 septembrie, iar restul de 25% este programat pentru 11 iunie 2027.

ADVERTISEMENT

De la Champions League la Conference League! Parcursul european al Universității Craiova

a fost unul lung și a început chiar din preliminariile Champions League. Oltenii au intrat în competiție în primul tur preliminar al Ligii Campionilor, unde au dat peste bielorușii de la ML Vitebsk. Craiova s-a impus cu 4-1 în deplasare, în Ungaria, iar returul de pe teren propriu a fost câștigat cu 1-0. În turul secund, adversara a fost Levski Sofia. Craiova a pierdut prima manșă din Bulgaria cu 1-0, iar returul s-a încheiat 2-2, rezultat care a trimis formația olteană în Europa League.

ADVERTISEMENT

Acolo, în turul al treilea preliminar, Universitatea Craiova i-a întâlnit pe finlandezii de la KuPS. Prima manșă s-a terminat 1-1 în Finlanda, iar oltenii au câștigat returul cu 2-1 și au mers mai departe. . Craiova a remizat 1-1 pe teren propriu cu armenii de la Ararat-Armenia, iar în returul din Armenia a pierdut cu 1-0, după un gol venit în minutele de prelungire.

Astfel, aventura din Europa League s-a încheiat, iar Universitatea Craiova a ajuns în faza ligii din Conference League, competiție care îi aduce acum primele milioane importante de euro de la UEFA. Pentru clubul lui Mihai Rotaru, parcursul european înseamnă nu doar meciuri și puncte, ci și o „injecție“ financiară consistentă în buget.