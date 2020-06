Universitatea Craiova începe pregătirea pentru meciul cu FC Botoșani. Ce program le-a dat Cristiano Bergodi oltenilor

După amicalele cu FC Viitorul, Universitatea Craiova a intrat în linie dreaptă pentru reluarea meciurilor oficiale din acest sezon. Cristiano Bergodi a definitivat programul de pregătire pentru duelul cu FC Botoșani, de vineri, ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Partida reprezintă deschiderea etapei cu numărul 3 din play-off-ul Ligii 1.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum organizează Cristiano Bergodi pregătirea pentru meciul cu Botoșani

O înfrângere și o victorie au contorizat juveții în amicalele cu Viitorul. Cristiano Bergodi și staff-ul său tehnic le-au oferit „juveților” o zi liberă după duelurile cu trupa lui Hagi, iar luni s-au întors în baza de antrenament din „Lunca Jiului”. De altfel, toate ședințele de pregătire vor avea loc pe acolo: „Nu mă așteptam să găsesc așa condiții la Craiova, deși știam că toată lumea vorbește frumos de ceea ce este aici. Pot spune că beneficiem de condiții de Seria A”, declara Cristiano Bergodi.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

Oltenii vor avea patru antrenamente programate până la meciul cu FC Botoșani. Acestea se vor desfășura în zilele de luni, marți, miercuri după-amiaza, în timp ce cel de joi va avea loc de dimineață. Așa cum FANATIK anunța în exclusivitate, tehnicianul italian a schimbat politica în ceea ce înseamnă intrarea în cantonament. Bancu și compania vor intra joi în cantonament și vor rămâne și după partidă, urmând ca sâmbătă să aibă un antrenament de refacere. Duminică vor avea o zi liberă, așa cum s-a întâmplat și în săptămâna trecută.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Am avut jucători care au fost obosiți, am lucrat mult în ultima vreme, acum vom avea o săptămână de descărcare pentru meciul cu Botoșani. E foarte greu pentru un antrenor să gestioneze această perioadă, e normal că poate să apară surprize din toate punctele de vedere.”, a mai spus Cristiano Bergodi în legătură cu perioada de pregătire.

Suporterii s-au îngrijorat în ceea ce privește accidentările lui Elvir Koljic, Vali Mihăilă și Mihai Bălașa. Vor putea juca cu Botoșani?

Imediat cum a fost publicată lista cu jucătorii care vor evolua în meciurile cu FC Viitorul, suporterii alb-albaștri, recunoscuți pentru „sângele fierbinte” care le curge prin vene, au început să comenteze pe margina faptului că bosniacul Elvir Koljic nu a jucat nici măcar un minut: „Pe Koljic l-am menajat pentru că a avut o lovitură la genunchi și nu s-a antrenat sută la sută și am vrut să-l nu-l forțăm. El este un jucător important pentru noi. Astăzi am putut să văd și alți jucători.”, a spus Bergodi.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se va putea baza pe patru apărători centrali în cele opt etape care au mai rămas de disputat, printre care Mihai Bălașa, Uros Cosic, Stephane Acka și Florin Gardoș, revenit după o accidentare: „Mă simt bine, după 4-5 ani am reușit să am și eu două cantonamente, perioadă iarnă-vară, e totul ok. Sper să pot ajuta și dacă totul va fi în regulă, contractul se va mai prelungi cu încă un sezon”, a declarat fostul jucător din Premier League.

Totuși, staff-ul tehnic al Craiovei a avut câteva emoții în ceea ce privește sănătatea lui Bălașa. Fundașul a ieșit de pe teren la pauza din cel de-al doilea amical: „Bălașa a avut o încărcătură la mușchi, o mică înțepătură și cred că va fi apt pentru meciul cu Botoșani.”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După trei luni de pauză, fotbaliștii din prima ligă vor trebui să acumuleze tot mai mult pentru a face față sezonului. Unul dintre cei mai apreciați tineri jucători români, Valentin Mihailă, a ieșit de pe teren după doar câteva minute de joc, astfel că a apărut întrebarea dacă acesta va fi apt pentru primul joc oficial.

„El are niște probleme din astea. Probabil a simțit ceva. Și acum 2-3 zile se simțea puțin încărcat la musculatură. Din câte am înțeles, încă de dinainte să ajungă în acea situație ar fi acuzat o stare care să nu-i convină. Nu știu cât e de grav, sper să nu fie foarte grav și să se poată remedia”, a declarat președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, pentru DigiSport.

ADVERTISEMENT