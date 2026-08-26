Universitatea Craiova, încrezătoare înaintea meciului decisiv cu Ararat-Armenia: „Suntem peste Conference League!”. Video

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Legenda Craiovei crede că Universitatea se va califica dacă jucătorii vor da dovadă de determinare, însă toată lumea este deja mulțumită de parcursul din acest sezon european al echipei. Așadar, calificarea în faza principală din Europa League ar veni mai mult ca și un bonus, fără o presiune deosebită, spune Cristescu.

Silvian Cristescu crede că Universitatea Craiova are șanse reale să se califice în faza principală din Europa League

o echipă compactă, cu jucători buni, care aleargă 90 de minute. Va fi o deplasare grea. Cred că, valoric, suntem peste Ararat. Dacă jucătorii vor da 100%, atunci calificarea va fi de partea noastră”, a declarat Silvian Cristescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

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De asemenea, Cristescu spune că nu există o presiune deosebită pe jucătorii Universității Craiova, pentru că echipa este deja calificată în faza principală a UEFA Conference League. Cu toate acestea, ca și valoare oltenii ar merita să joace în Europa League, cu adversari pe măsură, pentru că aceasta e valoarea reală a lotului.

„Nu mai e presiune, ai asigurat Conference League. Acum ar fi pentru club un pas înainte. Dacă vă uitați bine, Craiova a făcut totul ușor, pas cu pas, nu a sărit doi-trei pași. Cred că Europa League ar fi binevenită anul acesta. Dacă ne uităm la ce echipe am întâlnit, cred că acolo ne încadrăm noi, în Europa League. Suntem peste Conference League”, a completat legenda Craiovei.

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Silvian Critescu a comentat absența lui Adrian Rus. Fostul mare jucător al Craiovei așteaptă calificarea din partea echipei

Totodată, fosta legendă a Craiovei îi avertizează pe jucători să nu se culce pe o ureche după victoria din campionat cu FC Voluntari, pentru că ritmul din partida cu Ararat Armenia va fi mult mai ridicat. De altfel, remarcă Silvian Cristescu, nivelul campionatului românesc este mult mai scăzut decât alte competiții, iar ritmul este foarte lent.

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„ . Trebuie să fie concentrați. Una e în campionatul României, unde ritmul e mai lent, din păcate, și alta e în Europa”, a punctat fostul mare jucător al Universității Craiova.

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În încheiere, Silvian Cristescu a comentat și absența de pe teren a fundașului Adrian Rus. Accidentat în partida cu FC Voluntari, Rus va sta departe de gazon cel puțin o lună. Din fericire, accidentarea fundașului nu este atât de gravă, însă oltenii vor fi nevoiți să se descurce fără vedeta lor mai multe meciuri.

„Din păcate, este o absență foarte importantă. Rus era unul dintre cei mai buni fundași din România, era și un lider. Contează foarte mult la meciurile astea decisive”, a comentat absența lui Rus fostul mare fotbalist al oltenilor.

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