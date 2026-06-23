Universitatea Craiova intră în „focuri“ din luna iulie! Programul „nebun“ al campioanei României încă din startul sezonului

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova va avea parte de un start de sezon extrem de solicitant, unul în care nu va exista loc de respiro. Campioana României va începe aventura în preliminariile Ligii Campionilor, va lupta pentru primul trofeu intern al stagiunii, Supercupa României, iar la doar câteva zile distanță va debuta și în noul sezon de SuperLiga. În mai puțin de două săptămâni, formația pregătită de Filipe Coelho va disputa patru meciuri oficiale, toate cu o miză importantă.

Cum arată programul Universității Craiova la startul noului sezon

Primul examen al oltenilor va fi în preliminariile Ligii Campionilor, acolo unde vor întâlni campioana Belarusului, ML Vitebsk. Din cauza restricțiilor impuse cluburilor din Belarus, partida tur se va disputa în Ungaria, iar la doar câteva zile distanță Universitatea Craiova va intra din nou pe teren pentru Supercupa României.

ADVERTISEMENT

Programul campioanei României pentru prima parte a lunii iulie:

8 iulie – ML Vitebsk – Universitatea Craiova, turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, meci disputat în Ungaria, de la ora 20:00 (ora României);

– ML Vitebsk – Universitatea Craiova, turul 1 preliminar al Ligii Campionilor, meci disputat în Ungaria, de la ora 20:00 (ora României); 12 iulie – Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, Supercupa României, pe stadionul „Ion Oblemenco”;

– Universitatea Craiova – Universitatea Cluj, Supercupa României, pe stadionul „Ion Oblemenco”; 15 iulie – Universitatea Craiova – ML Vitebsk, returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în Bănie (ora 20.30);

– Universitatea Craiova – ML Vitebsk, returul din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, în Bănie (ora 20.30); 18 iulie – debutul în noul sezon al SuperLigii, adversara urmând să fie cunoscută după tragerea la sorți a programului competițional.

Până atunci, Universitatea Craiova își va afla și programul din campionat. Tragerea la sorți a țintarului SuperLigii este programată pe 26 iunie, iar atunci campioana României va afla împotriva cărei formații va debuta în noua ediție a campionatului.

În funcție de rezultatele din dubla cu ML Vitebsk, programul formației lui Filipe Coelho poate deveni și mai aglomerat, deoarece o eventuală calificare ar însemna prezența în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor și continuarea unui ritm infernal de meciuri.

ADVERTISEMENT

Nu se transmite la TV? Ce oferte a primit Universitatea Craiova pentru meciul cu ML Vitebsk

Aventura europeană a oltenilor va începe în Ungaria, în condițiile în care ML Vitebsk, campioana din Belarus, este nevoită să își dispute partidele pe teren neutru, în contextul conflictului dintre Rusia și Ucraina. Returul va avea loc pe „Ion Oblemenco”, iar Universitatea Craiova a primit oferte importante pentru transmisiunea partidei.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, pe adresa Universității Craiova au venit solicitări din partea Voyo și Digi Sport. . Motivul? Platforma deținută de Pro TV dorește să transmită meciul doar online, .

ADVERTISEMENT

Spre deosebire de Voyo, Digi Sport va transmite partida pe TV dacă va câștiga licitația. Rămâne de văzut care va fi deznodământul negocierilor. Anii trecuţi, meciurile pe care Pro TV le-a transmis în cupele europene au putut fi urmărite doar online, pe Voyo, platformă care transmite în exclusivitate Premier League.

Vitebsk, adversara Universității Craiova în primul tur preliminar al Champions League, a câștigat în premieră titlul în Belarus

Vitebsk este un club fondat în 1983 și care a trecut de-a lungul timpului prin schimbări majore. A evoluat în eșaloanele inferioare încă de la înființare și până la destrămarea Uniunii Sovietice. În 1992 s-a înscris în liga a doua din Belarus, unde a evoluat în următoarele șase sezoane.

ADVERTISEMENT

Au urmat nouă ani pe prima scenă a fotbalului bielorus, fără a înregistra însă performanțe notabile. În 2015 echipa s-a clasat pe ultimul loc și a luat din nou drumul ligii secunde. Din cauza unor probleme financiare, clubul s-a desființat la începutul anului 2006.

În 2014, echipa s-a reformat ca MKK-Dnepr Rogachev și s-a reînscris în liga a doua. În 2021, echipa a fost redenumită Maxline Rogachev, după ce a fost preluată de compania de pariuri cu același nume. În toamna anului 2022, echipa a obținut dreptul de promovare în primul eșalon, dar nu a primit licență. Atunci s-a hotărât mutarea formației în orașul Vitebsk.

În 2024 a reușit din nou promovarea și și-a schimbat numele în ML Vitebsk, deoarece nu ar fi primit din nou licență din cauza faptului că folosește numele unei case pariuri. Un an mai târziu a reușit să câștige și primul titlu din istorie: titlul de campioană a Belarusului și astfel dreptul de a juca în preliminariile Champions League.