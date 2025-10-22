Universitatea Craiova, invincibilă pe „Oblemenco“ în Europa. Nicușor Bancu, apel către suporterii Științei: „Acasă putem bate pe oricine!“

ADVERTISEMENT

Prezent la conferința de presă premergătoare meciului Universitatea Craiova – FC Noah, din faza a doua a grupei de Conference League, căpitanul Nicușor Bancu a făcut un apel către suporterii Științei, pe care îi cheamă în număr cât mai mare la stadion.

Nicușor Bancu cheamă suporterii Științei la meciul cu Noah: „Datorită fanilor am ajuns aici!“

Universitatea Craiova a avut până în acest moment un parcurs european impecabil pe teren propriu, cu . Suporterii alb-albaștri au umplut arena din Bănie aproape de fiecare dată, iar acum alb-albaștrii au din nou mare nevoie de ajutor. Aceste detalii au fost evidențiate și de către Nicușor Bancu, cel care este convins că Știința, cu ajutorul fanilor, poate câștiga și meciul cu Noah.

„Cu siguranță va fi o partidă dificilă. Sunt o echipă puternică, nu degeaba au ajuns aici. Au venit să câștige, dar noi știm ce avem de făcut, mai ales că jucăm acasă și trebuie să câștigăm. Ne dorim victoria, vom face tot posibilul. Nu știu dacă va fi un stadion plin, dar vor veni suporterii în număr mare. Când sunt alături de noi, avem o șansă în plus, pentru că acasă putem bate pe oricine. Am demonstrat și pe teren asta.

Atmosfera este bună, suntem încrezători că mâine vom face o partidă bună. Unul dintre vise este să joc în grupe cu U Craiova, dar vreau să ieșim și din grupă, pentru că ar fi o reușită enormă. Sunt bine, mi-am revenit atât fizic, cât și mental. Sunt pregătit de joc. Acum evoluăm în grupe, în 2017, la debutul meu, eram în preliminarii. Emoțiile sunt la fiecare meci, dar în cupele europene sunt emoții mult mai mari, dar încercăm să trecem peste ele rapid“, a declarat Nicușor Bancu.

Atmosfera de pe „Ion Oblemenco“, un dezavantaj pentru Noah

„Am învățat să respectăm ce ne spune mister, pentru că altfel suferim în teren. Sper ca mâine să fim puși la punct din toate punctele de vedere, ca să avem șanse bune de a câștiga. Noah primește greu goluri, dar aici, acasă, am marcat de fiecare dată și acest lucru ne dă un moral bun pentru ziua de mâine. Datorită fanilor am ajuns aici. Când am pierdut prima manșă, alături de ei am reușit să întoarcem. Am vorbim puțin cu Oshima de când a plecat. Înainte de meci nu vorbim prea mult, dar după meci da. Adversarii pleacă cu un dezaantaj din start, pentru că publicul creează o atmosferă aparte. Sper să nu ne fi citit adversarii, dar vedem mâine seară“, a mai spus căpitanul Craiovei.

Mirel Rădoi avertizează înainte de Universitatea Craiova – FC Noah

Legat de meci, , pe care o consideră total diferită față de primul adversar european din grupa de Conference League, Rakow.

„Va fi o partidă interesantă. Sunt două echipe care încearcă să-și domine adversarul. Sunt două echipe care vor să marcheze, nu să apere rezultatul. Pentru publicul larg care nu cunoaște echipa Noah, le pot spune că sunt o echipă foarte bună, total diferită de Rakow. Căutăm primele puncte, sperăm ca acesta să fie meciul mult așteptat de noi. Suntem bucuroși că suntem aici și sperăm să luăm măcar un punct mâine seară. Dar, ca să fie clar, mâine nu ne mulțumim doar cu un punct, asta e clar. Ne vom gândi la o victorie.

Au și ei problemele lor, dar sunt o echipă chiar interesantă. E normal ca Oshima să aducă informații la nivel de staff, începând de la atmosfera din tribune. Avantajul lor nu e atât de mare, pentru că am schimbat sistemul de joc față de anul trecut. Jucăm acasă, pare că suntem favoriți, dar când o echipă îți ia un jucător și îl plătește dublu, atunci putem spune că s-au cam echilibrat lucrurile“, a spus Mirel Rădoi.