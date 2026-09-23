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Nico Cantor, un renumit prezentator sportiv american, a făcut o declarație surprinzătoare despre Universitatea Craiova în direct la CBS Sports, în timp ce analiza și cele care pot avea un parcurs important. Vorbind despre nivelul competiției și despre formațiile care pot spera la un parcurs lung, Cantor a inclus campioana României în categoria cluburilor despre care a spus că, în mod normal, «n-ar fi visat niciodată» să joace în Europa. O afirmație care ignoră, însă, un capitol important din istoria fotbalului european: Craiova nu este o echipă care abia acum descoperă competițiile continentale!

Nico Cantor: „Conference League este pentru Hearts, Universitatea Craiova, Hajduk Split”

În emisiunea CBS Sports, Nico Cantor a vorbit despre diferențele dintre competițiile UEFA și despre șansele echipelor din campionatele mai puțin puternice de a ajunge departe în Conference League. Jurnalistul american a dat ca exemple formații precum Hearts, Universitatea Craiova și Hajduk Split și a susținut că acestea sunt echipe care, în opinia sa, nu ar fi visat vreodată să joace în cupele europene: „Conference League este pentru Hearts, Universitatea Craiova, Hajduk Split. Este pentru aceste echipe care, într-un milion de ani, nu ar fi visat să joace în Europa“, a spus jurnalistul american.

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Cantor a continuat ideea explicând că o echipă dintr-un campionat mai slab poate avea șansa să ajungă mai departe în Conference League și, implicit, să câștige mai mulți bani.

„Dacă excludem echipele din Spania, Anglia și Germania, să spunem primele trei campionate, ai mai multe șanse să faci bani ajungând într-o finală de Conference League. Nu te bați cap la cap cu marile echipe. Ok, unele au avut-o pe Chelsea, s-a întâmplat și acolo s-a terminat (n.r. – eliminare). Dacă nu era Chelsea, poate făceau un parcurs până în semifinale și câștigau mai mulți bani”, a continuat jurnalistul CBS Sports.

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Istoria Craiovei îl contrazice pe Cantor: semifinală de Cupa UEFA în 1983

Declarația lui Nico Cantor a demonstrat că jurnalistul american nu este familiarizat deloc cu istoria europeană a Universității Craiova. , iar trecutul său european demonstrează că oltenii au avut performanțe importante cu mult înainte ca această competiție să existe.

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În sezonul 1982/83, „Craiova Maxima” a reușit o performanță istorică pentru fotbalul românesc. Universitatea a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA, devenind prima echipă din România care atingea această fază a unei competiții europene. Parcursul formației din Bănie a fost unul impresionant. Craiova a eliminat-o în primul tur pe Fiorentina, după 3-1 în Bănie și 0-1 în Italia. Apoi au urmat Shamrock Rovers, Bordeaux și Kaiserslautern. În sferturi, oltenii au pierdut cu 2-3 în Germania, dar au câștigat returul cu 1-0 și au obținut calificarea în semifinale.

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Craiova Maxima, la un pas de finala Cupei UEFA

În semifinalele Cupei UEFA din 1983, Universitatea Craiova a întâlnit Benfica Lisabona. Prima manșă, disputată în Portugalia, s-a încheiat 0-0. La returul de pe „Central”, în fața a aproximativ 50.000 de spectatori, Ilie Balaci a deschis scorul, însă Benfica a egalat prin Filipović. S-a terminat 1-1, iar portughezii s-au calificat în finală grație regulii golului marcat în deplasare. Practic, Universitatea Craiova a fost la un singur pas de o finală europeană, într-o perioadă în care fotbalul continental era dominat de marile formații ale Europei.

Iar parcursul din 1982/83 nu a fost o întâmplare izolată. Cu un sezon înainte, Universitatea Craiova ajunsese în sferturile de finală ale Cupei Campionilor Europeni, după ce trecuse de Olympiacos și KB Copenhaga. În sferturi, oltenii au fost eliminați de Bayern München, după 1-3 la general. Mai mult, în 1979, Universitatea Craiova a eliminat-o pe Leeds United, devenind prima echipă românească ce scotea din competițiile europene o formație engleză.

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Așadar, indiferent de nivelul actual al Conference League și de perspectiva financiară prezentată de Nico Cantor, istoria Universității Craiova în Europa începe cu multe decenii înainte ca această competiție să existe. Pentru olteni, participarea în Conference League din 2026 nu este prima experiență europeană și nici momentul în care clubul a descoperit fotbalul continental, ci este, mai degrabă, un nou capitol european pentru un club care are deja în palmares o semifinală de Cupa UEFA și un sfert de finală de Cupa Campionilor Europeni.