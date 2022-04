Universitatea Craiova își face calcule de titlu la CFR Cluj – FCSB: „Ne-ar ajuta un egal. Dacă aveam 7 puncte în plus nu se supăra nimeni”

CFR Cluj și FCSB sunt adversare în derby-ul etapei a cincea din play-off-ul Casa Pariurilor Liga 1. De meciul programat duminică, 17 aprilie, de la ora 20:30, . Oltenii sunt pe locul 3, la patru puncte în spatele roș-albaștrilor și la nouă în urma liderului.

Universitatea Craiova își dorește o remiză în Gruia. Ce spun oltenii despre șansele la titlu

Oltenii, care în ultimele două etape le-au învins pe CFR Cluj și pe FCSB, au și ei meci în ultima rundă din turul play-off-ului. Universitatea Craiova merge la Ovidiu pentru duelul cu Farul Constanța, sâmbătă, 16 aprilie, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT

Înainte de aceste două, președintele Sorin Cârțu a vorbit despre situația echipei lui Laurențiu Reghcampf. Oficialul oltenilor nu mai crede în șansele la titlu, dar speră totuși la clasarea pe locul al doilea.

„Ne-ar ajuta un meci egal între CFR și FCSB. Suntem realiști, nu ne gândim la campionat. Am pierdut în momentul în care am avut seria negativă. Am avut și meciuri pe le-am controlat. Dacă aveam 7 puncte mai mult nu cred că se supăra cineva.

ADVERTISEMENT

Noi suntem în grafic în acest play-off. A fost accidentul ăla cu FC Voluntari, așa l-am tratat. Nu fac eu comentarii despre cum au jucat ei cu FCSB. Comentați voi, ziariștii, nu eu ca oficial”, a declarat Sorin Cârțu, conform .

Laurențiu Reghecampf: „E momentul ca noi să arătăm ce ne dorim”

În cazul unui succes la Ovidiu, va aștepta derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB la doar un punct distanță de roș-albaștri și la șase de campioana en-titre.

ADVERTISEMENT

„E momentul ca noi să arătăm ceea ce ne dorim, în special pe finalul acestui sezon. Încercăm să pregătim o echipă competitivă pentru anul viitor, dar mai avem de îndeplinit niște obiective și în acest sezon. Nu mai contează punctele pierdute la Voluntari, e istorie, Jucătorii au învățat din acel meci și sper că la Constanța să avem o atitudine pozitivă.

E momentul să luăm în serios lucrurile și să arătăm exact ceea ce vrem, nu mai e loc de greșeli. Cu o victorie la Constanța se vor întâmpla multe în acest final de sezon. Echipa este foarte bună (N.R. – Farul Constanța), au antrenor bun, au jucători foarte buni, ați văzut că atunci când Hagi dă semnalul de alarmă Farul se concentrează și obțin rezultate foarte bune.

ADVERTISEMENT

Pot să spun că echipa joacă ceea ce îmi doresc, dar e loc de mai bine. Suntem un grup unit, lucrăm la foarte multe lucruri, e important că am revenit de la 1-2 cu CFR și am marcat la ultima fază, nu trebuia să ajungem acolo, dar ca mentalitate am arătat că suntem acolo unde vrem să fim”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă.