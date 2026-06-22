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După un sezon în care a cucerit campionatul și Cupa României, Universitatea Craiova și-a îndreptat atenția către o altă categorie de campioni. Clubul din Bănie a anunțat o inițiativă specială prin care îi va recompensa pe elevii din Oltenia care au încheiat anul școlar cu performanțe remarcabile.

Universitatea Craiova îi invită pe „leii de 10” ai Olteniei pe stadion

Performanțele obținute în sălile de clasă vor fi răsplătite de campioana României cu un cadou special. Clubul din Bănie a anunțat că va oferi câte un abonament gratuit la Tribuna a II-a, sectorul 10, tuturor elevilor din cele cinci județe ale Olteniei care au încheiat cu nota maximă Evaluarea Națională sau examenul de Bacalaureat din această vară.

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Prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, oficialii Universității Craiova au transmis că își doresc să îi recompenseze pe tinerii care au demonstrat că excelența poate fi atinsă și în afara terenului de joc.

„Universitatea Craiova premiază elevii de 10 ai Olteniei! Clubul oferă un abonament la Tribuna a 2-a, sectorul 10, fiecărui elev din cele 5 județe ale Olteniei care a reușit să obțină nota 10 la Evaluarea Națională sau la Examenul de Bacalaureat. Succes tuturor! Leii de 10 ai Olteniei ne pot contacta pe adresa de e-mail ticketing@ucv1948.ro“, este mesajul transmis de Universitatea Craiova.

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Universitatea Craiova a ajuns la 7.000 de abonamente și atacă un record istoric în SuperLiga

Interesul suporterilor Universității Craiova continuă să crească de la o zi la alta, iar cifrele confirmă entuziasmul creat în jurul echipei după sezonul istoric încheiat cu eventul. Dacă în primele cinci zile de la lansarea campaniei clubul reușise deja să egaleze numărul total de abonamente vândute în întreaga stagiune precedentă, ritmul nu a scăzut nici în perioada următoare.

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Potrivit informațiilor FANATIK, Universitatea Craiova a ajuns deja la aproximativ 7.000 de abonamente pentru sezonul 2026/2027, iar campania este departe de a se încheia. În cadrul clubului există optimism că interesul fanilor va continua să crească în următoarele săptămâni, mai ales în contextul debutului în preliminariile Ligii Campionilor și al apropierii startului de campionat.

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Estimările din Bănie indică faptul că pragul de 10.000 de abonamente este unul realist până la începutul noului sezon. Dacă acest obiectiv va fi atins, Universitatea Craiova ar stabili un record absolut atât în istoria clubului, cât și la nivelul SuperLigii, confirmând legătura tot mai puternică dintre echipă și suporteri după unul dintre cele mai de succes sezoane din istoria grupării oltene.

Universitatea Craiova a început cu un 7-1 seria amicalelor din Austria

După un sezon de vis în care a realizat eventul, Universitatea Craiova a lăsat în urmă bucuria și s-a apucat de treabă pentru stagiunea viitoare, una în care va juca și în Champions League. Oltenii au început seria amicalelor cu duelul împotriva lui FC Stubai și au făcut spectacol.

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la capătul unui meci în care Filipe Coelho a mizat, mai mult, pe tinerii jucători ai clubului. Golurile oltenilor au fost marcate de Băsceanu în minutul 2, Assad în minutul 3, Monday Etim în minutul 16, Denys Muntean în minutele 41 și 49, acestea fiind primele sale reușite la prima echipă, Nsimba în minutul 45 și Sebastian Șerban în minutul 70, după cum au informat chiar oltenii prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

În plus, ei au oferit și următoarele detalii referitoare la primul 11 și la schimbările efectuate pe parcurs de antrenorul portughez: „Primul 11: Laurențiu Popescu – Darius Fălcușan, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj – Florin Gașpăr, Samuel Teles, Alexandru Crețu, Mihnea Rădulescu – Etim Monday, Assad Al Hamlawi, Luca Băsceanu. În repriza secundă au mai evoluat Steven Nsimba, Denys Muntean, Alexandru Maxim, David Barbu și Sebastian Șerban”.

După amicalul cu FC Stubai, tehnicianul portughez va începe să ridice ritmul antrenamentelor, iar următoarele amicale programate sunt mult mai tari. ”Alb-albaștrii” vor întâlni FK Sabah, campioana Azerbaidjanului, pe 24 iunie, pentru ca apoi, pe 29 iunie, să se dueleze cu Polissya Zhytomyr (locul 3 în Ucraina).

La finalul celor zece zile de cantonament, jucătorii campioanei României se vor întoarce în țară și vor continua antrenamentele la Craiova. Primul joc oficial sezonului va fi pe 7 sau 8 iulie, în deplasare, cu Vitebsk, în prima manșă a turului întâi preliminar din Champions League. (Ungaria), așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.