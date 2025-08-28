Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir, live video în manșa retur din play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Cum arată echipa de start a oltenilor

După ce a trecut de FK Sarajevo și Spartak Trnava în tururile anterioare, Universitatea Craiova a obținut o victorie mare cu Istanbul Bașakșehir din play-off-ul pentru „Faza Ligii” Conference League. Prima manșă a fost adjudecată de olteni cu scorul de 2-1, iar returul se va disputa pe „Ion Oblemenco. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile importante despre partida „Științei”.

Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir, live video în manșa retur din play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Oltenii, duel tare pentru „Faza Ligii”

Universitatea Craiova are un parcurs extrem de bun în UEFA Conference League. Oltenii pregătiți de Mirel Rădoi le-au eliminat pe FK Sarajevo și Spartak Trnava până acum și se pregătesc de manșa retur din play-off-ul împotriva lui Istanbul Bașakșehir.

Dorința patronului Mihai Rotaru, dar și a jucătorilor de la Universitatea Craiova, este ca echipa să reușească să se califice într-o grupă principală europeană. .

Când este programat meciul retur Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir și unde va avea loc

Așa cum UEFA a anunțat, prima manșă a duelului s-a disputat în Turcia, pe „Basaksehir Fatih Terim Stadium”. Partida a avut loc joi, 21 august, de la ora 20:45, iar elevii lui Mirel Rădoi au obținut o victorie impresionantă, golurile marcate de Cicâldău și Mora fiind suficiente pentru un succes cu scorul de 2-1.

, de la ora 20:30. Important este ca Universitatea Craiova să nu piardă manșa tur, un rezultat de egalitate fiind suficient pentru ca oltenii să pătrundă în „Faza Ligii” UEFA Conference League din acest sezon.

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, sunt șanse mici ca pentru meciul retur cu Bașakșehir. Astfel, echipa de start a alb-albaștrilor ar urma să arăte în felul următor: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Mora, Băluță, Teles, Bancu – Houri, Cicâldău – Assad.

Cine transmite la TV Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir din manșa retur a play-off-ului de calificare UEFA Conference League

Digi Sport 1 și Prima Sport 1 sunt posturile ce vor transmite la tv meciul Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir, a doua manșă din play-off-ul de calificare UEFA Europa League. În plus, partida de joi, 28 august, de la ora 20:30, poate fi urmărită și online pe platformele celor două televiziuni, pe DigiOnline, respectiv Prima Play, dar și pe Orange TV GO.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Universitatea Craiova va aborda partida la victorie, însă și un egal este suficient pentru ca elevii lui Mirel Rădoi să se califice mai departe în competiție.

Ce urmează pentru Universitatea Craiova în cupele europene

În cazul în care va trece mai departe de Istanbul Bașakșehir, Universitatea Craiova se va pregăti de „Faza Ligii” UEFA Conference League, competiție în care oltenii vor să ajungă cu orice preț. „Știința” pleacă cu prima șansă după partida tur, însă calificarea se joacă pe „Ion Oblemenco”.

Ei bine, în cazul în care turcii vor ieși victorioși, elevii lui Mirel Rădoi vor fi eliminați complet din cupele europene și nu au decât să aștepte următoarea ediție din sezonul viitor. FCSB este singura echipă din România care are asigurată prezența în competițiile europene în această ediție.

Tragerile la sorți pentru „Faza Ligii” UEFA Conference League va avea loc vineri, 29 august, la doar o zi de când se știu toate echipele participante. Universitatea Craiova își dorește să acceadă în competiție și din acest motiv va trata returul cu Istanbul Bașakșehir la calificare.

Care este diferența de valoare dintre Universitatea Craiova și Istanbul Bașakșehir

Istanbul Bașakșehir domină, ca valoare, în faza play-off-ului de calificare UEFA Conference League. Turci au un lot de aproape 3 ori mai valoros decât Universitatea Craiova.

În total, valoarea de piață a jucătorilor formației din Turcia, conform Transfermarkt, ajunge la 61,05 milioane de euro, în timp ce lotul oltenilor este evaluat la 22,5 de milioane de euro.

Cei mai bine cotați jucători de la Istanbul Bașakșehir sunt Abbosbek Fayzullaev (mijlocaș ofensiv, 8 milioane de euro), Eldor Shomurodov (atacant central, 5 milioane de euro) și Jerome Opoku (fundaș central, 5 milioane de euro).

Cotele la pariuri pentru confruntarea de pe „Ion Oblemenco”

Favorită în acest duel este văzută formația oaspete, Istanbul Bașakșehir. Victoria turcilor este cotată cu 2,22, în timp ce un succes al Universității Craiova are cota 3,00 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,50. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,70.

