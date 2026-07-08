Sport

Universitatea Craiova joacă pentru un întreg oraș! Mesajul special care va apărea pe tricourile oltenilor la meciul cu ML Vitebsk

Universitatea Craiova va intra pe teren la meciul cu ML Vitebsk cu un mesaj special pe tricouri. Află ce semnificație are și care este motivul deciziei.
Cristi Coste, Tibi Cocora
08.07.2026 | 15:30
Universitatea Craiova joaca pentru un intreg oras Mesajul special care va aparea pe tricourile oltenilor la meciul cu ML Vitebsk
CORESPONDENȚĂ DIN UNGARIA
Universitatea Craiova va intra pe teren la meciul cu ML Vitebsk cu un mesaj special pe tricouri.
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Universitatea Craiova începe un nou drum european în această seară la Mezőkövesd, în Ungaria (ora 20.00), însă înaintea duelului cu ML Vitebsk campioana României a pregătit și un moment aparte. Oltenii vor intra pe teren cu un mesaj special, unul care vorbește despre identitatea clubului și legătura strânsă dintre Știința, suporteri și oraș.

„Visit Craiova”, mesajul cu care Universitatea Craiova va intra pe teren în Ungaria

Înaintea primului meci european al sezonului, Universitatea Craiova a pregătit un detaliu special pentru duelul cu echipa campioană a Belarusului. Pe tricourile de joc ale oltenilor va fi inscripționat mesajul „Visit Craiova”, o invitație adresată tuturor celor care urmăresc partida să descopere orașul pe care Știința îl reprezintă cu mândrie în cupele europene.

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Mesajul vine în completarea ideii transmise de club înaintea partidei: „Pentru că Știința este a noastră, a tuturor, iar noi suntem ai Craiovei, diseară vom juca cu inscripția «Visit Craiova».“

Gestul simbolizează unitatea dintre echipă, suporteri și oraș. Pentru Universitatea Craiova, fiecare meci european înseamnă mai mult decât o confruntare sportivă, fiind o oportunitate de a reprezenta imaginea Craiovei peste hotare.

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De ce va apărea „Visit Craiova” pe tricourile Științei în meciul cu ML Vitebsk

Orașul s-a remarcat în ultimii ani și din punct de vedere turistic, cel mai bun exemplu fiind Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat pe primul loc în clasamentul European Best Destinations în 2025, o distincție care a adus municipiul în atenția turiștilor din întreaga Europă.

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La partida cu ML Vitebsk, Universitatea Craiova va evolua în premieră și în noile echipamente de joc, însă fanii vor observa și o schimbare importantă față de meciurile disputate în România. Sponsorul principal, Superbet, nu va apărea pe partea din față a tricourilor, legislația din Ungaria interzicând promovarea operatorilor din industria jocurilor de noroc în cadrul competițiilor sportive.

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Astfel, locul sponsorului va fi ocupat de mesajul „Visit Craiova”, prin care Știința va reprezenta nu doar culorile alb-albastre, ci și orașul pe care îl poartă în nume și pe care îl promovează în fața întregii Europe.

Târgul de Crăciun din Craiova, promovat de mama lui Elon Musk. Reacția Olguței Vasilescu

Primărița Craiovei ne-a declarat, în exclusivitate, pentru FANATIK, că este foarte bucuroasă de toate aprecierile pe care le primește, dezvăluind, totodată, și numărul de turiști care a ajuns în primele zile în orașul pe care îl păstorește. Olguța Vasilescu spune că abia mai face față valului de oameni care ajung în Craiova, jumătate dintre turiști fiind din străinătate.

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„Primesc zilnic foarte multe link-uri de la cotidiene din absolut toată lumea, și din Ecuador, și din Japonia, de peste tot, care scriu despre frumusețea târgului de Crăciun de la Craiova. Faptul că inclusiv mama lui Elon Musk apreciază acest târg și că a dat share unui filmuleț despre târgul de Crăciun de la Craiova ne-a bucurat foarte mult. Pentru noi nu este o surpriză să știm că este viral acest video, pentru că am avut foarte multe voturi de la cetățeni din Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Belgia. 

Ne bucură foarte mult că o personalitate cum este mama lui Elon Musk ne apreciază, așa cum ne bucură faptul că oricine, orice turist care vine la Craiova și pleacă mulțumit de acolo apreciază frumusețea târgului de Crăciun. Asta ne face ca să ne dorim ca anul viitor, când vom avea titlul de cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, pentru că noi am câștigat titlul pentru anul viitor practic, să fim și mai buni. De aceea, deja lucrăm la târgul de Crăciun de anul viitor“, a mărturisit Olguța Vasilescu, pentru FANATIK.

 

 

 

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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