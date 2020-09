Universitatea Craiova joacă și pentru Mihai Rotaru: „Ne dorim să câștigăm cu Viitorul pentru el!” Bergodi mai cere jucători

Universitatea Craiova reîncepe bătălia pentru campionat, luni, de la ora 21:00, pe terenul formației FC Viitorul Constanța, echipă ce a strâns doar un punct în primele două etape.

Oltenii pleacă cu un moral bun înainte de duelul cu echipa de la malul Mării Negre, mai ales după ce au reușit două victorii din două posibile în campionat.

Chiar dacă sunt favoriți, având în vedere forma slabă a adversarei, jucătorii Craiovei sunt motivați să facă un meci foarte bun. De asemenea, trupa lui Bergodi mai are un motiv pentru a câștiga meciul de luni seară. Astfel, Universitatea Craiova joacă și pentru Mihai Rotaru, care trece prin momente grele: „Ne dorim să câștigăm acest meci pentru el!”

Problemele de sănătate ale finanțatorului Universității Craiova, Mihai Rotaru, nu aveau cum să nu afectezul și mersul lucrurilor la echipă, iar jucătorii sunt conștienți că îi pot face o mică bucurie patronului printr-o victorie pe terenul din Ovidiu: „„E un meci foarte important, dificil, ca toate din campionatul românesc. Venim după o pauză, ne-am pregătit şi vrem să câştigăm cele 3 puncte, care ar fi foarte importante pentru noi. Ne dorim să câştigăm acest meci şi pentru domnul Rotaru, care trece printr-un moment greu, dar şi pentru ceilalţi oameni din conducerea clubului care au fost infectaţi cu coronavirus,” a spus Cristiano Bergodi, tehnicianul echipei din Bănie, înainte de jocul cu Viitorul.

Antrenorul italian a vorbit și despre schimbarea staff-ului tehnic de la adversari și spune că va fi „ciudat” să nu-l mai vadă pe Gheorghe Hagi: Viitorul nu parcurge o perioadă foarte bună, au schimbat antrenorul, nu mai este Gică Hagi, dar au jucători foarte buni. E puţin ciudat să nu-l văd pe bancă pe Gică, era de atâţia ani, oricum el controlează tot, ceea ce a făcut el acolo este ceva extraordinar, el rămâne un punct de reper în România. Jocul cu noul antrenor spaniol este puţin diferit, din ce am văzut în primele două etape.”

Universitatea Craiova a avut mulți jucători la echipele naționale, iar acest lucru l-a împiedicat pe Cristiano Bergodi să facă pregătire așa cum și-ar fi dorit: „Am lucrat în această pauză tehnico-tacti şi mental cu puţinii jucători rămaşi, fiindcă mulţi au fost la echipele naţionale. Din cauză că a fost o pauză scurtă între sezoane au apărut unele accidentări, la fiecare echipă se întâmplă acest lucru. Papp a revenit la antrenamente, dar Tudorie cred că va face peste două săptămâni. Cred că ne-a prins bine tuturor echipelor această pauză, s-au putut regla anumite lucruri, ţinând cont că pauza de vară a fost scurtă. Am vorbit cu Nistor, cu Mihăilă, Bancu, Cicâldău, Koljic şi cu cei de la under 19. Ei au venit cu poftă de joc şi de a se antrena bine. Nicuşor Bancu a fost prea mult criticat în această perioadă, deşi el şi-a făcut datoria, a jucat două meciuri în câteva zile la naţională.”

„Nu pot să vorbesc de un obiectiv în acest moment, pentru că în acest moment nu avem dubluri pe posturi, putem vorbi peste câteva săptămâni, când va fi situaţia mai clară. Am luat numai câţiva jucători şi mai avem nevoie de alţii. Vom vedea ce obiectiv vom stabili atunci când lotul va fi complet,” a mai spus Cristiano Bergodi.

Vlădoiu: „Nu o să avem probleme dacă ne facem jocul nostru”. Delegația Științei nu mai zboară cu avionul

În cursul zilei de sâmbătă, delegația Universității Craiova a plecat din Bănie cu trenul către București, urmând să ia autocarul până la Constanța. O metodă inedită pentru craioveni, întrucât „juveții” erau obișnuiți să meargă cu o cursă charter.

La fel ca și Bergodi, Ștefan Vlădoiu a remarcat jocul slab al Viitorului: „O să ne aștepte un meci foarte greu, chiar dacă cei de la Viitorul au avut un început mai greu, acumulând doar un punct, însă ei își pot reveni oricând și să facă un joc foarte bun contra noastră. Nu știu dacă ne încurcă faptul că adversarii noștri nu mai practică același joc deschis, noi trebuie să ne facem jocul nostru și dacă vom face acest lucru, nu cred că vom avea vreo problemă. Dacă jucăm cum am făcut-o cu Astra, mai ales în prima repriză, îi putem surprinde. Cred că dacă o să legăm victorii și dacă o să avem rezultate, suporterii nu vor mai fi supărați pe noi.”

Fundașul dreapta al Craiovei a ratat convocarea la acțiunile echipei naționale sub 21 de ani din cauza unor probleme medicale: „Nu am apucat să vorbesc cu Adrian Mutu. Mă simt foarte bine, de două săptămâni lucrez normal cu echipa și sper să fiu convocat la următoarea acțiune. Dacă voi juca meci de meci și o voi face foarte bine, eu cred că pot fi o certitudine și pentru naționala de tineret.”

În sezonul precedent, Universitatea Craiova și Viitorul s-au întâlnit de două ori, deoarece trupa patronată de Gheorghe Hagi nu a prins play-off-ul Ligii 1. Știința s-a impus în ambele înfruntări. Pe 30 septembrie 2019, pe stadionul „Ion Oblemenco”, Bogdan Țîru a deschis scorul pentru dobrogeni, însă Alexandru Cicâldău și Elvir Koljic au întors scorul în ultimele două minute ale primei reprize. Mihai Bălașa a punctat și el în a doua parte, astfel că a stabilit scorul final, 3-1. Returul de la Ovidiu, de pe 9 februarie, a început tot cu Viitorul în avantaj. Gabi Iancu a marcat pentru 1-0, dar tinerii Luis Nițu și Valentin Mihăilă au adus toate cele trei puncte în bagajul Universității.

După perioada de pauză provocată de pandemie, Craiova și Viitorul s-au întâlnit în două amicale, pe unul dintre terenurile de antrenament ale Științei. Oaspeții s-au impus cu 3-0 în primul meci, însă al doilea duel s-a terminat 2-1 pentru olteni.