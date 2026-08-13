Universitatea Craiova – KuPS, LIVE VIDEO în Europa League, turul 3 preliminar, manșa retur. Campioana României, favorită clară la victorie și calificare

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Universitatea Craiova – KuPS Kuopio, manșa secundă din turul 3 preliminar a Europa League, se joacă joi, 13 august, de la ora 20:00 pe stadionul „Ion Oblemenco”. După remiza din Finlanda, oltenii nu mai au voie să rateze victoria. Toate calculele îi dau mari favoriți pe elevii portughezului Filipe Coelho (45 de ani).

Universitatea Craiova – KuPS, live video în turul 3 preliminar de Europa League, manșa retur

În meciul din deplasare dintre campioanele Finlandei și României, oltenii au condus cu 1-0 la pauză, grație golului marcat de Ștefan Baiaram (23 de ani). După pauză, cea mai bună echipă din SuperLiga în sezonul trecut a cedat inexplicabil inițiativa. Astfel, nordicii au preluat controlul meciului și au egalat în minutul 72. Tommi Jyry, transferat la KuPS de la Petrolul Ploiești, a centrat perfect și Jaime Jose Moreno Ciorciari a egalat cu capul.

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Universitatea Craiova vs. KuPS Kuopio este un duel între două echipe care nu au mai câștigat un meci oficial de pe 1 august. Atunci, în România, oltenii au trecut cu 4-0 de Petrolul Ploiești. De cealaltă parte, KuPS a învins, în deplasare, pe Gnistan, cu 1-0. . Dincolo, campioana Veikkausliiga a remizat, în weekend, scor 1-1, acasă cu TPS Turku.

Cine arbitrează Universitatea Craiova – KuPS și ce brigadă a fost delegată

Dacă în Finlanda, Universitatea a avut la centru un ceh, pe Ondrej Berka (38 de ani), pentru returul din Bănie UEFA l-a ales la centru pe sârbul Nenad Minakovic (36 de ani). Născut pe 3 octombrie 1989 la Novi Sad, acest tânăr arbitru poartă ecuson FIFA și UEFA încă din anul 2021. Minakovic și-a făcut debutul internațional în 2022. A condus atunci partida Pogon Szczecin – Brondby, în turul 2 preliminar al Conference League.

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„Centralul” din Serbia a condus și meciuri între echipe naționale. Debutul aici și l-a făcut pe 9 septembrie 2023. S-a aflat atunci la centru în meciul Azerbaijan – Belgia, din preliminariile pentru Euro 2024. De notat că sârbul nu este la prima experiență cu echipe din fotbalul românesc. În sezonul 2025 – 2026, acesta a condus partida dintre FCSB şi Fenerbahce (scor 1-1), disputată pe Arena Națională, în grupa principală de Europa League.

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Pentru confruntarea de la Craiova, Minakovic va fi ajutat de o brigadă formată exclusiv din arbitri proveniți din Serbia. Nikola Borovic şi Bosko Bozovic vor fi asistenții, în timp ce Milan Mitic va avea rolul arbitrului de rezervă.

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Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – KuPS

KuPS și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, scor 1-1, prima manșă a turului trei preliminar UEFA Europa League, într-un meci care s-a văzut în România pe cele două mari televiziuni cu profil 100% sportiv: Digi Sport și Prima Sport. Fanii trebuie să știe că și manșa retur de, joi, 13 august 2026, de la ora 20:00, se va vedea pe aceleași canale: Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cote pariuri Universitatea Craiova – KuPS în Europa League

. Acum, în România, cotele de la casele de pariuri sunt și mai concludente în privința echipei care are prima șansă să intre în play-off-ul de Europa League. Universitatea primește cote de la 1,35 la 1,45 pentru victorie, în timp ce oaspeții au 7,50 și chiar 8,50.

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Bookmakerii oferă și cote pentru echipa care se va califica mai departe. Aici, situația e și clar: 1,15 – 1,20 are Universitatea Craiova, în vreme ce echipa din Pensinsula Scandinavă primește 4,50 – 5,20.