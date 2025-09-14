Universitatea Craiova l-a impresionat pe Ianis Zicu: „Are față de campioană”

Farul Constanța s-a văzut învinsă de liderul Superligii, Universitatea Craiova. iar la finalul partidei, antrenorul „marinarilor” a vorbit despre situația complicată din ultimele săptămâni. În plus, tehnicianul a ținut să scoată în evidență jocul oltenilor.

Farul lui Ianis Zicu, fără replică în fața Universității Craiova

, însă nu a reușit să reziste acțiunilor rapide purtate de Universitatea Craiova. Farul a ratat și ea câteva ocazii bune, însă la final oltenii s-au impus cu 2-0 și rămân pe primul loc în ierarhie.

Ianis Zicu s-a declarat impresionat de felul în care Universitatea Craiova arată în acest sezon și a precizat că echipa lui Mirel Rădoi are argumente serioase să spere la titlu. Antrenorul celor de la Farul Constanța speră însă că și elevii săi își vor ridica nivelul în perioada următoare.

„Craiova Are totul pentru a obține titlul anul acesta”

„S-a complicat situația. 1-0 pentru Craiova destul de devreme. Nu ne era ușor. Am schimbat sistemul, cred că am controlat până la al doilea gol. Puteam reveni; când ai 3-4 ocazii și nu marchezi, e greu să scoți ceva.

Nu este vorba despre cine ratează, ci despre cadoul pe care îl facem adversarului. Romanchuk (n.r. despre duelul cu Ișfan) era ultimul apărător, probabil explicația e că nu era în control, nu am văzut faza. Probabil asta e explicația pentru cartonașul galben. Rămânem în zona asta, noi și alte echipe.

Avem o deplasare grea, la Dinamo, suntem acolo, dar trebuie să fim atenți, pentru că putem să picăm într-o zonă periculoasă. Jucătorii sunt actori, noi facem parte din acest spectacol, dar ei sunt actorii.

Craiova este echipa care a investit aproape cât jumătate din bugetul multor echipe, are suporteri, stadion. Are totul pentru a obține titlul anul acesta, mai ales că FCSB și CFR nu arată bine. Da, are față de campioană”, a declarat Ianis Zicu după meciul din Banie, conform