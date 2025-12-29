Universitatea Craiova l-a pierdut înainte de Anul Nou: a reziliat unilateral! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a terminat anul competițional pe prima treaptă a podiumului, însă, în ciuda acestui aspect, oltenii au pierdut un om important fix înainte de noaptea dintre ani.

Universitatea Craiova l-a pierdut pe Toni Petrea înainte de Anul Nou

FANATIK a aflat în exclusivitate faptul că Toni Petrea, antrenorul secund al lui Filipe Coelho, a decis să o părăsească pe Universitatea Craiova.

Fostul antrenor principal de la FCSB urmează să plece de la Universitatea Craiova după doar o lună și jumătate.

Din informațiile FANATIK, Toni Petrea a primit actele din partea clubului și urmează să semneze rezilierea unilaterală. În cele 9 partide în care a fost secund, echipa a bifat 9 meciuri, dintre care 5 victorii, 2 remize și 2 înfrângeri.

Cum arată clasamentul din SuperLiga la finalul lui 2025

În finalul anului 2025 o găsim pe Universitatea Craiova lider în SuperLiga. Oltenii au adunat 40 de puncte în primele etape și se află la o lungime distanță de Rapid, giuleștenii fiind pe locul doi în ierarhie.

, a reușit să recupereze din handicap și astfel că ocupă treapta a 9-a din clasament, cu 31 de puncte, și mai are de recuperat doar 2 puncte până la primul loc care asigură prezența în play-off.