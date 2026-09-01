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Universitatea Craiova și-a betonat mijlocul terenului după remiza cu Rapid, scor 1-1. Oltenii au transferat un fotbalist important din SuperLiga. În trecut, jucătorul putea ajunge la FCSB, dacă Gigi Becali ar fi ascultat de Marius Șumudică.

U Craiova l-a transferat pe Joao Lameira de la Oțelul Galați

FANATIK a aflat că Universitatea Craiova l-a transferat pe căpitanul Oțelului, Joao Lameira (27 de ani). Din informațiile FANATIK, Mihai Rotaru a plătit 500.000 de euro pentru a îl cumpăra pe mijlocașul portughez, care, în trecut, a fost și pe lista celor de la FCSB. Despre interesul Craiovei pentru Lameira a scris și

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FANATIK a aflat că Oțelul va păstra 15% dintr-un viitor transfer al lui Joao Lameira. În plus, moldovenii vor primi banii în două tranșe de la campioana României. O tranșă în valoare de 250.000 de euro, o a doua tranșă de 200.000 de euro și 50.000 de euro, sumă de bani la care a renunțat fotbalistul pentru a merge în Bănie. După ce va trece vizita medicală și va semna cu gruparea din Bănie, Lameira va fi trecut pe lista UEFA pentru

Joao Lameira juca în România din ianuarie 2024, atunci când Oțelul Galați l-a împrumutat de la Baltika Kaliningrad. Apoi, moldovenii l-au transferat definitiv pe mijlocașul lusitan, care a devenit căpitan de echipă. În 102 meciuri în care a îmbrăcat tricoul Oțelului, Lameira a marcat 8 goluri și a oferit 3 pase decisive.

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Marius Șumudică l-a propus la FCSB pe Joao Lameira

În iarnă, când FCSB căuta să se întărească după plecarea lui Adrian Șut, . În cele din urmă roș-albaștrii au ajuns la varianta Joao Paulo. Totuși, înainte ca fotbalistul din Capul Verde să ajungă la FCSB, la fosta campioană putea veni un alt jucător de la Oțelul. E vorba chiar despre Joao Lameira, noul transfer al Universității Craiova.

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„Din punctul meu de vedere, cred că este ceea ce îi lipsește FCSB-ului în momentul de față. Eu l-am urmărit când pregăteam meciurile la Rapid. L-am văzut, mi-a sărit în ochi, l-am vrut la Rapid. Am vorbit atunci cu Dorinel Munteanu și a zis că nu, că nu îl poate pierde. Am vorbit cu el după meci și am făcut 0-0 în Giulești, parcă. A zis că nu se pune problemă, că este pilonul lui de bază și un jucător foarte bun. După care am început să-l urmăresc și m-am uitat și acum, fiindcă m-a sunat o echipă din Turcia. M-a sunat o echipă din Turcia pentru el să mă întrebe și eu n-am nicio relație la Galați. M-a sunat și am zis, din ce citisem în presă, că pleacă în Polonia!”, spunea, atunci, Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

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Șumudică l-a vrut și la Rapid pe Lameira

Tehnicianul român l-a dorit pe Lameira la Rapid, sezonul trecut, când îi antrena pe giuleșteni. Recent, acesta l-a studiat și mai bine și a scos în evidență principalele caracteristici ale portughezului. „M-am uitat cu fiul meu un pic, el fiind analistul meu, și am văzut. E un jucător care îți face legătura, tehnicitate foarte bună, lider, agresiv. Leagă jocul, știe foarte mult fotbal, are calitate.

Nu știu în locul cui ar juca la FCSB. Pentru mine este și număr 6 și număr 8. Adică de ce spun lucrul ăsta? Uită-te anul ăsta, la o echipă precum Galați, marchează 3 goluri și are 3 sau 4 assisturi, joacă în față. Adică este un jucător util și are și o vârstă bună, are 26 de ani!”, a mai spus Șumudică, în decembrie 2025.

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