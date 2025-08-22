Universitatea Craiova la TV a spulberat audiența FCSB de pe Voyo! Câți români s-au uitat la meciurile echipelor românești în Europa

Românii au urmărit cu mare interes duelurile echipelor românești din playoff-ul cupelor europene. Aberdeen–FCSB s-a văzut în exclusivitate pe platforma de streaming Voyo, iar Pro TV s-a lăudat vineri cu cifrele obținute. Totuși, microbiștii par, în continuare, să prefere transmisiunile clasice la televizor.

Câți oameni s-au uitat pe Voyo la Aberdeen – FCSB

Conform Pro TV, 114.000 de conturi active au văzut live duelul din Scoția dintre Aberdeen și FCSB. În plus, trustul a achiziționat drepturile și pentru returul de săptămâna viitoare de pe Național Arena. Totuși, .

Pro TV a dat de înțeles, într-un comunicat oficial, că aproximativ un milion de români au văzut meciul dintre Aberdeen și FCSB pe Voyo, deși platforma de streaming permite maximum doi utilizatori pe cont în același timp. „Estimările arată că audiența reală a depășit un milion de persoane, luând în calcul partajarea conturilor și vizionările colective, atât la nivelul familiilor, cât și în grupuri de prieteni, în spații publice precum restaurante, sports pub-uri sau terase”.

700.000 de oameni s-au uitat la Istanbul Başakşehir – Universitatea Craiova. Interes mare și pentru Hacken – CFR Cluj

În schimb, românii au fost mult mai atrași de duelul dintre Istanbul Başakşehir și Universitatea Craiova. Partida din Turcia, transmisă de Digi Sport și Prima Sport, a fost văzută de aproximativ 700.000 de români. În total, ratingul a trecut de 4% la nivel național.

De asemenea, și duelul din Suedia, între Häcken și CFR Cluj, a stârnit mai mult interes. Conform , meciul echipei din Gruia a avut un rating de 1,76%, ceea ce reprezintă un total de 300.000 de telespectatori, de trei ori mai mult decât numărul de clienți unici înregistrați de Voyo la Aberdeen–FCSB.

. Suporterii români s-au plâns, prin intermediul rețelelor de socializare, de calitatea difuzării. Aceștia au dat de înțeles că au existat momente în care duelul din Scoția se vedea sacadat.