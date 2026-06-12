Universitatea Craiova, la un pas de transferul lui Răzvan Sava de la Udinese! Câți bani cer italienii pe portarul român. Exclusiv

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Răzvan Sava (23 de ani) este unul dintre cei mai apreciați portari români. Legitimat în prezent la Udinese, formație pentru care a bifat mai multe meciuri în Serie A în acest sezon, Sava este aproape să revină, cel puțin pentru un sezon, în România.

Răzvan Sava, împrumut la Universitatea Craiova. Oltenii sunt în negocieri avansate cu Udinese

Udinese l-a cumpărat pe Răzvan Sava în vara lui 2024, când plătea nu mai puțin de 2,5 milioane de euro celor de la CFR Cluj în schimbul serviciilor jucătorului. Ajuns într-un campionat diferit, portarul s-a adaptat foarte bine, ba chiar a apărat în 13 meciuri în sezonul său de debut în Italia.

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Startul sezonului 2025/2026 l-a găsit pe Totuși, după ce Maduka Okoye a fost din nou apt, Sava a reușit să mai apere doar în Cupa Italiei. Cum nu a mai acumulat minute în a doua parte a stagiunii, un împrumut i-ar putea prinde bine românului. Portarul este dorit de Universitatea Craiova, informaţie prezentată în premieră de jurnalistul .

FANATIK vă prezintă stadiul negocierilor purtate de Universitatea Craiova cu Răzvan Sava și Udinese. Toate părțile sunt de acord, de principiu, cu transferul fotbalistului român în Bănie, iar oltenii vor să îl împrumute pe portar pe o perioadă de an, cu opțiune de cumpărare definitivă. Conducătorii campioanei României vor suporta tot salariul lui Sava. Discuțiile sunt în toi în ceea ce privește suma pe care Universitatea Craiova trebuie să o plătească celor de la Udinese. FANATIK a aflat că italienii au pretenții de peste 1 milion de euro, cu tot cu împrumut.

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Universitatea Craiova caută să întărească zona porții, în condițiile în care Pavlo Isenko va fi indisponibil pentru o perioadă lungă de timp, iar contractul lui Silviu Lung Jr. a ajuns la final. În acest moment, Filipe Coelho se bazează pe serviciile lui Laurențiu Popescu, Alexandru Maxim și Matei Goga, iar venirea lui .

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Cine este Răzvan Sava, portarul dorit de Universitatea Craiova

Răzvan Sava este un produs al LPS Banatul, club de la care a făcut pasul în fotbalul italian. După un an petrecut la Sesto Giovanili, portarul făcea pasul în academia lui Juventus, ca mai apoi să fie împrumutat la Pescara U19 și Lecce U19. În toamna lui 2020, Torino plătea 200.000 de euro în schimbul portarului.

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Cum nu a debutat pentru Torino, Răzvan Sava a fost transferat de către CFR Cluj în 2022, în schimbul sumei de 250.000 de euro. Portarul s-a impus rapid ca titular, iar evoluțiile sale din SuperLiga i-au făcut pe cei de la Udinese să plătească 2,5 milioane de euro. În perioada în care a apărat în Serie A, Sava a fost chemat constant la echipa națională.