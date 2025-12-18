Universitatea Craiova, la un pas să îl piardă pe Oleksandr Romanchuk: “Au fost nişte probleme la transfer! Pentru mine este un pas important”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a avut parte de o primă parte de sezon foarte bună, iar fanii olteni visează la un titlu istoric. Mihai Rotaru, patronul clubului, a investit în vară bani serioși, iar rezultatele se văd. Totuși, Oleksandr Romanchuk, fundașul anului în Superliga, a dat de înțeles că putea rata transferul în Bănie.

Oleksandr Romanchuk, zidul din apărarea Universității Craiova, a fost declarat fundașul anului în Superliga

Oleksandr Romanchuk s-a remarcat rapid la Universitatea Craiova. Fundașul ucrainean oferă multă siguranță în centrul apărării, însă impresionează și la fazele fixe. Stoperul a înscris deja câteva goluri pentru olteni și speră să își mențină forma foarte bună și în 2026.

ADVERTISEMENT

În vară, oltenii au plătit celor de la Kryvbas suma de 750.000 de euro pentru serviciile lui Oleksandr Romanchuk. Fundașul ucrainean are 26 de ani, o cotă de piață de 1,2 milioane de euro, iar Mihai Rotaru ar putea scoate un profit serios dacă alege să îl vândă la finalul sezonului.

Universitatea Craiova putea rata transferul lui Oleksandr Romanchuk. Cine s-a ocupat de negocieri

, pentru evoluțiile sale de excepție. Universitatea Craiova se numără printre favoritele la titlu în Superliga României. Mai mult, oltenii visează cu ochii deschiși la o calificare în primăvara europeană.

ADVERTISEMENT

, Oleksandr Romanchuk a vorbit despre transferul său la Universitatea Craiova. Fotbalistul din Ucraina a dat de înțeles că mutarea putea să nu se concretizeze, însă până la urmă părțile au ajuns la un acord și a semnat cu gruparea din Bănie.

ADVERTISEMENT

„Mulțumesc foarte mult. Mă simt excelent. Sunt, desigur, foarte fericit. Poate este cea mai mare realizare a carierei mele. Sunt doar emoții pozitive. Să fiu sincer, nu a fost un transfer ușor. Îmi amintesc câteva probleme, dar sunt fericit că am ajuns aici. Agentul meu s-a ocupat de toate negocierile. Cluburile au ajuns la o înțelegere. Mă bucur că sunt aici. Am făcut un pas foarte mare în față. Asta mă ajută mult în carieră. Sper să progresez și mai mult și, de ce nu, în viitor poate ajung la o echipă chiar mai bună”, a declarat fotbalistul la Gala FANATIK.