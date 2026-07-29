Universitatea Craiova – Levski Sofia, LIVE VIDEO în Champions League, turul II preliminar, manșa retur. Meci cu miză uriașă pentru campioana României

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Universitatea Craiova – Levski Sofia, meci retur contând pentru turul II preliminar din Champions League, care se joacă miercuri, 29 iulie, de la ora 20.30, pleacă de la 0-1. Campioana României are o misiune extrem de dificilă contra vecinilor de la sud de Dunăre, mai ales prin prisma formei arătate în ultima perioadă. Întâlnirea de pe ”Ion Oblemenco” poate fi urmărită în format live text pe FANATIK, cu actualizări în timp real din timpul jocului.

Universitatea Craiova – Levski Sofia, LIVE VIDEO în Champions League, turul II preliminar, manșa retur

Meci cu miză uriașă, miercuri, 29 iulie, în Bănie. Universitatea Craiova vrea revanșa cu Levski Sofia, într-un meci din turul II preliminar al UEFA Champions League. Manșa retur din România pleacă de la 0-1. Campioana României nu trece deloc printr-o formă bună în ultima perioadă. Elevii lui Filipe Coelho (45 de ani) au început bine sezonul competițional 2026 – 2027, atât în cupele europene, cât și în campionat. Au învins tur – retur pe Vitebsk (4-1 și 1-0), iar în Superliga au trecut lejer de UTA Arad, scor 4-0, în etapa inaugurală.

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A urmat apoi un scurtcircuit. Campioana s-a înclinat cu Levski, la Sofia, 0-1, într-un meci în care diferența putea fi mult mai mare. În întrecerea internă, . Dincolo, : 4 victorii și o remiză în 5 meciuri oficiale. În preliminariile Ligii Campionilor, Levski a trecut în turul I de campioana Bosniei Herțegovina, FK Borac Banja Luka, cu scorul general de 5-1 (1-1 și 4-0). Apoi, în campionat, rivala ”Științei” are 6 puncte după două etape, fiind lider.

Cum se califică Universitatea Craiova în turul III preliminar al Champions League după 0-1 cu Levski Sofia

Calculele pentru calificarea celor de la Universitatea Craiova în turul III preliminar al Ligii Campionilor sunt extrem de simple. Cu o victorie la două sau mai multe goluri, oltenii își asigură prezența în următoarea fază. În schimb, un egal sau un eșec este echivalent cu eliminarea din cea mai importantă competiție inter-cluburi de pe continent.

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Campioana României mai are varianta de mijloc, a unui succes la un gol diferență. Asta ar însemna prelungiri și, ulterior, dacă scorul se menține, lovituri de departajare. De notat că elevii lusitanului Coelho sunt ”specialiști” la lovituri de la 11 metri. Au câștigat astfel două trofee în ultimele luni: Cupa României (6-5) și Supercupa (5-3), ambele contra lui U Cluj.

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Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – Levski Sofia

Pentru campioana României, calificarea mai departe în Liga Campionilor ar însemna un pas important spre grupele europene și, totodată, venituri substanțiale. Dincolo, pentru Levski, o echipă ”adormită” în ultimii ani, când Ludogorets Razgrad a dominat autoritar campionatul de la sud de Dunăre, ar marca revenirea puternică în prim-plan, după ani de absență.

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Acest duel româno-bulgar va putea fi urmărit în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. De altfel, cele două posturi de sport din țara noastră au transmis și manșa tur. Trebuie spus că fanii din România care nu se vor afla în fața televizoarele vor putea viziona partida pe internet. Mai exact, meciul va fi disponibil în sistem live stream pe platformele Digi Online și Prima Play.

Cote pariuri Universitatea Craiova – Levski Sofia în Champions League

Campioana României din sezonul precedent a pierdut în prima manșă din turul II preliminar al Ligii Campionilor împotriva bulgarilor de la Levski Sofia, scor 0-1. Soarta calificării se va decide miercuri, 29 iulie, de la ora 20.30, în Cetatea Băniei. Bookmakerii nu mai au o încredere așa de mare în faptul că românii pot să obțină calificarea.

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Echipa lui Coelho are cote cuprinse între 2,25 și 2,40 pentru victorie. Un succes nu echivalează însă și cu o calificare. Drept urmare, casele de pariuri o văd pe Levski favorită să intre în turul III din UEFA Champions League. Astfel, bulgarii primesc cote de la 1,55 la 1,65 pentru calificare, în timp ce oltenii au cote de 2,20 – 2,30.

Cu cine va juca U Craiova în turul III preliminar al Champions League dacă trece de Levski

Câștigătoarea dublei dintre Universitatea Craiova și Levski Sovia va jucat în turul al treilea preliminar cu învingătoarea confruntării Kairat Almaty (Kazahstan) vs Omonia Nicosia (Cipru). În prima manșă a confruntării dintre aceste echipe, Omonia s-a impus cu 1-0 pe teren propriu. Și acesta este, iată, un meci deschis.

În cazul nefericit și deloc de dorit în care alb-albaștrii vor fi eliminați de cei de la Levski Sofia, ei vor juca în turul trei preliminar de Europa League. Rivala va fi echipa care pierde dubla de UCL dintre Sabah (Azerbaijan) și KuPS (Finlanda). A fost 1-0 pentru azeri în partida tur.

Urmărește în timp real Universitatea Craiova – Levski Sofia, live text pe FANATIK

, va putea fi urmărit în format live text, cu toate momentele importante ale partidei actualizate în timp real, pe site-ul FANATIK. Așa cum v-am obișnuit, vă vom ține la curent cu tot ceea ce se întâmplă pe arena ”Ion Oblemenco”.