Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Universitatea Craiova, lider autoritar în SuperLiga: “Este într-o situaţie în care n-a mai fost de mulţi ani!”

Sabin Ilie și Marius Mitran au analizat la FANATIK SUPERLIGA startul excelent de sezon al Universității Craiova, care este lider în Superligă după 6 runde.
20.08.2025 | 13:09
Sabin Ilie și Marius Mitran au analizat startul excelent de sezon al Universității Craiova. FOTO: colaj Fanatik

Universitatea Craiova are un start excelent în noul sezon al Superligii. Gruparea din Bănie a avut un parcurs aproape perfect în primele șase runde și ocupă primul loc, la patru puncte distanță de celelalte formații de pe podium, Rapid și UTA. Sabin Ilie și Marius Mitran au analizat la emisiunea FANATIK SUPERLIGA evoluțiile echipei pregătite de Mirel Rădoi.

Start fabulos de sezon pentru Universitatea Craiova

După remiza din prima rundă, 3-3 cu UTA, duel în care a condus cu 3-0, Universitatea Craiova a înregistrat cinci victorii consecutive în campionat, cea mai recentă pe terenul celor de la Csikszereda, scor 2-1. Sabin Ilie a analizat startul excelent de campionat al oltenilor.

„Era de așteptat să le vedem pe Craiova și Rapid pe primele locuri, dar neașteptat să vedem FCSB și CFR pe locurile 12-13. Craiova a profitat de rezultatele din această etapă, bravo lor. Au reușit să se impună cu 2-1. A contat rezultatul, jocul mai puțin, în ultimele două meciuri, atât în cupele europene, cât și cu Csikszereda.

Nu a fost spectaculos, dar e important pentru Universitatea Craiova că sunt pe primul loc, la patru puncte față de Rapid. Cred că echipa este mult mai omogenă de când a început campionatul”, a declarat fostul mare atacant la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Marele avantaj al Universității Craiova în lupta pentru titlu

Dincolo de prestațiile pozitive din campionat, Universitatea Craiova a reușit să se califice în play-off-ul UEFA Conference League, unde va întâlni formația turcă Istanbul Bașakșehir. Mirel Rădoi a schimbat aproape în întregime primul 11 din meciurile europene pentru jocurile din Superligă, iar acest aspect ar putea juca un rol esențial în lupta pentru titlu.

„Sunt chiar două echipe, cea de cupe europene și cea de campionat”, a afirmat Cristi Coste, aspect dezvoltat de Marius Mitran. „Caz unic în actuala ediție de Superligă, nimeni nu schimbă atât de mult. FCSB mai schimbă, dar nu chiar atât de mult.

Craiova e într-o situație în care nu a mai fost de foarte mulți ani. Are ceva ce nu a avut în alți ani. Au fost niște răbufniri, a fost meciul cu titlul pe masă. În acest sezon are și noroc”, a declarat jurnalistul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

MARELE AVANTAJ al Craiovei în LUPTA LA TITLU din SuperLiga. ANALIZĂ TAIOASĂ în direct

