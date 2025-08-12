Universitatea Craiova, lider, FCSB și CFR Cluj, la retrogradare! Analiză tăioasă după a cincea etapă din SuperLiga

Universitatea Craiova, FCSB și CFR Cluj sunt considerate principalele candidate la trofeu în SuperLiga, iar specialiștii au făcut o analiză a jocului celor trei formații în întrecerea internă.

Analiză amplă a startului de sezon avut de Universitatea Craiova, FCSB și CFR Cluj

Prezenți în studioul , foștii fotbaliști Vivi Răchită și Maria Aliuță au descusut jocul echipelor de top în întrecerea internă și au convenit asupra faptului că Universitatea Craiova a ieșit cel mai bine din această perioadă.

”FCSB cu CFR sunt una lângă alta în clasament. Se bat pe locul de baraj. Dacă CFR face măcar egal în restanța cu Csikszereda, FCSB este sub linie. Ai văzut ce a spus președintele Unirii Slobozia, victoria cu FCSB este cel mai important rezultat din istoria clubului.

Din cele 4 echipe din cupele europene, Craiova a ieșit cel mai bine. Are 4 victorii din 5 etape. Apropo de egalul de la Arad, mă gândeam că pentru olteni 3-0 e cel mai periculos scor. Și au 3-0 acum cu Trnava, sperăm să nu se întâmple vreo nenorocire.

U Cluj și ei cu rezultate nefaste și cele două echipe, FCSB și CFR, care sunt pe 12 și 13. Cupele europene și-au pus amprenta asupra evoluțiilor. Ce ne spunea Mihai Rotaru că își va face un lot care să meargă pe două fronturi și Mirel Rădoi are la dispoziție un lot cu care poate jongla.

Și de aceea nu au vrut să amâne jocul de la Cluj, bine au făcut. Eu nu înțeleg asta, nu am văzut în Anglia, în Germania sau Italia să amâne meciuri, ăia joacă din 3 în 3 zile”, a declarat Răchită.

Aliuță, sigur că granzii își vor reveni

La rândul său, Marian Aliuță este convins că atât FCSB, cât și CFR Cluj își vor reveni și vor urca în clasament. ”Este început de campionat, am mai văzut FCSB jos și în alți ani. Și anul trecut au început slab. Se vor regla lucrurile și la FCSB, și la CFR.

FCSB trece și printr-o criză clară, nu știm ce se va întâmpla în cupele europene, dar lucrurile vor intra pe un făgaș normal. FCSB are jucători valoroși și vor trebui să câștige fiecare meci de aici încolo, pentru că au nevoie de liniște”, a spus Aliuță, la FANATIK SUPERLIGA.

Campioana FCSB a pierdut surprinzător cu Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a 5-a a SuperLigii, și a ajuns la trei înfrângeri consecutive în campionat, iar .