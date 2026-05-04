Universitatea Craiova, lovitură de graţie pentru rivali! Încă doi acţionari vin la liderul SuperLigii

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova traversează un sezon formidabil, după mulți, mulți ani. Oltenii sunt în cursă atât pentru câștigarea titlului, cât și pentru câștigarea Cupei. Pavel Badea, oficialul clubului din Bănie, a transmis ce schimbări se pregătesc din vară dacă echipa va câștiga campionatul la finalul acestui sezon. Oltenii vor să devină noua forță din România.

Universitatea Craiova se întărește. Oltenii așteaptă doi noi acționari

Universitatea Craiova a retrezit speranțele oltenilor în acest sezon, după un parcurs entuziasmant în Conference League și altul formidabil în campionat. Echipa pregătită de Filipe Coelho s-a apropiat și mai mult de titlu după și are șansa să pună mâna și pe Cupă, unde va juca finala contra lui U Cluj. FANATIK a aflat că, pe lângă cei 9 acționari, în conducerea echipei din Bănie, unde Mihai Rotaru deține 55% acțiuni în prezent, vor veni alți doi acționari. Rotaru ar urma să aibă 45% ulterior. Pavel Badea a vorbit despre acest aspect în direct, explicând viziunea conducerii Craiovei.

ADVERTISEMENT

„Organizarea clubului, prin aducerea unor importanți oameni de afaceri în cadrul entității Universitatea Craiova, dă speranțe că echipa poate să crească din punct de vedere al bugetului. Să sperăm că acest pas înainte, dacă el va fi realizat, mă refer, din punct de vedere al performanțelor sportive, va aduce și o deschidere mai mare și un interes mai mare pentru proiectul pe care noi l-am început acum 13 ani. Din câte am înțeles există intenția să vină mult mai mulți, pentru că, de fapt, Universitatea Craiova cred că reprezintă o stare de spirit, reprezintă o regiune. Am participat acum două săptămâni la Consiliul de Administrație, la Consiliul Acționarilor, de fapt, și acolo am avut o expunere ce vizează bugetul, ce vizează modul de organizare și desfășurare al activității fotbalistice și cu adevărat vă pot spune că totul este profesionist”, a spus inițial Pavel Badea.

De ce vor investitorii noi să vină la Universitatea Craiova

Ulterior, Pavel Badea a spus și că dorința acestuia este ca toți cei care simpatizează cu această echipă să îi fie alături pentru realizarea viitoarelor performanțe, dezvăluind că Mihai Rotaru este deschis la astfel de colaborări în binele clubului. „E clar că în momentul în care lucrurile se desfășoară profesionist, există și interes din partea celor care au resursă financiară și iubesc fotbalul să vină alături de proiectul nostru.

ADVERTISEMENT

Îmi doresc cât mai mulți dintre cei care iubesc Universitatea Craiova să vină alături de proiectul domnului Rotaru, de proiectul Clubului Sportiv Universitatea Craiova, de proiectul primăriei Municipiului Craiova, pentru că până la urmă această echipă reprezintă comunitatea din Craiova, reprezintă Oltenia și nu este echipa unuia sau altuia. Asta e percepția pe care noi vrem să o transmitem. Domnul Rotaru și-a dorit în ultimii ani să aducă oameni care să fie alături de dânsul în dezvoltarea proiectului. Ceea ce ace unul singur, poate fi făcut de mai mulți mai bine”, a mai spus Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

2013 este anul în care CS U Craiova a luat naștere

3 trofee majore a câștigat clubul de atunci (Cupa României X2 și Supercupa României)