Universitatea Craiova mai face o mutare în ultimele zile de transferuri. Exclusiv

Universitatea Craiova continuă să se miște pe finalul perioadei de mercato. Oltenii au mai făcut o mutare, iar jucătorul se va alătura echipei în următoarele zile. Află pe FANATIK despre cine este vorba
Bogdan Cioara, Ciprian Păvăleanu
03.02.2026 | 15:04
Universitatea Craiova nu a schimbat prea multe în perioada de transferuri de iarnă, însă începe să miște pe finalul perioadei. După ce la echipa a doua a fost adus un tânăr de perspectivă ce a jucat în Italia, FANATIK a aflat că oltenii îl vor readuce la echipă și pe David Barbu, care era împrumutat la UTA până la finalul sezonului.

David Barbu se întoarce la Universitatea Craiova. Care sunt motivele

David Barbu este un atacant de perspectivă al Universității Craiova. Pentru că nu are loc în acest moment în lotul oltenilor, tânărul fotbalist a fost împrumutat pentru tot sezonul la UTA Arad, acolo unde să poată prinde minute și să progreseze ca fotbalist.

Din păcate pentru el, Adrian Mihalcea nu i-a oferit minutele la care atât el, cât și clubul s-ar fi așteptat atunci când au bătut palma, așa că, din informațiile obținute de FANATIK, David Barbu se va întoarce la Craiova sâmbătă. În caz contrar, arădenii ar trebuie să achite o sumă de bani, iar clubul nu stă extraordinar din punct de vedere financiar.

Antrenorul „Bătrânei Doamne” a decis să-l mai păstreze pe Barbu în lot pentru meciurile cu CFR Cluj, acasă, și cu Csikszereda, în deplasare, după care el se va întoarce în Bănie, acolo unde, cel mai probabil, va ajuta echipa a II-a a Universității să-și îndeplinească obiectivul, acela de a promova în Liga a II-a. În cazul în care el va face o figură frumoasă în Liga a III-a, David Barbu va fi luat în lotul lui Coelho.

Ce realizări a avut David Barbu pentru UTA în acest sezon

Deși este o echipă de mijlocul clasamentului, care totuși speră pe final o calificare în play-off, UTA nu a găsit un loc în echipă pentru David Barbu, în ciuda regulii U21, care le obligă pe formații să evolueze cu un jucător tânăr. Pentru acest rol, Adrian Mihalcea l-a preferat pe Mark Țuțu, care evoluează pe postul de fundaș lateral dreapta.

Totuși, David Barbu a prins 389 de minute în campionat în tricoul arădenilor, ba chiar a reușit să înscrie de două ori, contra Sloboziei și a lui FC Argeș, deși nu a fost titularizat în niciun meci de antrenorul „Bătrânei Doamne”.

  • 250.000 de euro este cota de piață a lui David Barbu, conform Transfermarkt.com
  • 6 apariții și 1 gol a adunat Barbu la naționala României U20

Universitatea Craiova și-a luat fundaș din Italia

Luca Mario Popa, jucător cu experiență la naționalele de juniori ale României, a fost transferat de echipa a doua a Universității Craiova. Tânărul de 20 de ani și-a petrecut doi ani în curtea italienilor de la Venezia, unde nu a reușit să se impună în echipa mare.

Pe lângă cei doi, Craiova l-a transferat în această iarnă doar pe Iamandache, de la CS Afumați. El se va alătura echipei din vara acestui an, însă Mihai Rotaru a accelerat tranzacția și, din informațiile FANATIK, a lansat o ofertă de 20.000 de euro pentru ca jucătorul să vină încă din această iarnă. Echipele care vor să mai facă transferuri vor mai avea timp până pe data de 9 februarie, atunci când perioada de mercato de iarnă se va închide în România.

Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
