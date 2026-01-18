Sport

Universitatea Craiova mai primește o lovitură după eșecul de la Atena din Conference League! Decizia dură anunțată de UEFA

La o lună după eliminarea dramatică din Conference League, Universitatea Craiova a mai primit o lovitură dură de la UEFA. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
18.01.2026 | 23:20
Universitatea Craiova mai primeste o lovitura dupa esecul de la Atena din Conference League Decizia dura anuntata de UEFA
U Craiova, lovitură din partea UEFA la o lună după eliminarea din Conference League. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Universitatea Craiova a spus adio cupelor europene în acest sezon după ultima etapă a ligii din Conference League. Oltenii au primit o nouă lovitură din partea UEFA la o lună după seara de coșmar cu AEK Atena.

Lovitura primită de Universitatea Craiova de la UEFA

Universitatea Craiova a ajuns în Conference League după ce s-a clasat pe locul 3 în SuperLiga la finele play-off-ului sezonului trecut. Oltenii au trecut cu bine de preliminarii în vara anului trecut și au ajuns pe tabloul principal.

În ultima etapă, disputată pe 18 decembrie în deplasare cu AEK Atena, trupa lui Filipe Coleho era calificată la scorul de 2-0. Grecii au revenit și au câștigat cu 3-2, iar, coroborat cu celelalte rezultate din competiție, Universitatea Craiova a terminat prima sub linia de calificare în primăvara europeană.

De parcă eliminarea nu a fost suficient de dureroasă, oltenii au mai primit o lovitură la o lună după seara de coșmar din Grecia. Mai exact, portarul Pavlo Isenko a văzut cartonașul roșu pentru proteste vehemente după golul decisiv al grecilor.

Comisia de Disciplină a UEFA a decis că ucraineanul va fi suspendat pentru următoarele două partide pe plan extern, astfel că, dacă rămâne la Craiova, iar oltenii ajung din nou în cupele europene, nu își va putea ajuta echipa la startul preliminariilor din sezonul viitor.

Pavlo Isenko a acordat pentru Fanatik primul interviu în presa din România. Cum a catalogat meciul cu AEK Atena

Pavlo Isenko, unul dintre oamenii de bază de la Universitatea Craiova în acest sezon, a acordat pentru FANATIK primul interviu de când se află în România chiar în cantonamentul efectuat de olteni în Antalya.

Partida cu AEK Atena i-a lăsat un gust amar ucraineanului. „Meciul de la Atena fost dramatic. S-a încheiat în cel mai nebun mod aventura în Conference League. Nu îmi doresc să vorbesc despre meciul cu AEK Atena. Am trecut peste, dar nu vreau să vorbesc despre el”, a spus Isenko pentru FANATIK.

  • 22 de ani are Isenko
  • 1,3 milioane de euro este cota actuală a portarului ucrainean
