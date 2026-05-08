Universitatea Craiova merge în Gruia cu cifre de campioană! Oltenii domină play-off-ul la cel mai important capitol

Derby-ul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova poate schimba complet finalul sezonului. O victorie a oltenilor ar duce echipa lui Coelho la un singur pas de titlu. Un succes al ardelenilor ar reaprinde total lupta din play-off. Am consultat datele oferite de Opta și raportul întocmit de analiștii de la Wyscout și am observat detalii interesante. Se întâlnesc două echipe cu filosofii de joc diametral opuse.

Apărarea Universității Craiova, aproape imbatabilă în play-off. Cifre de senzație pentru olteni înainte de derby-ul cu CFR Cluj

Înainte de orice analiză, un singur număr spune tot: 57. Atât de puține șuturi a primit Universitatea Craiova în șapte meciuri de play-off. Nimeni în Superliga nu stă mai bine. Nici măcar aproape. Cifrele defensive ale oltenilor sunt, pur și simplu, excepționale în contextul acestui play-off. Cele 57 de șuturi permise adversarilor reprezintă cel mai mic număr dintre toate cele șase echipe. Șuturile pe poartă primite, doar 17, spun aceeași poveste.

Tabloul general · play-off 2025-26 (7 meciuri) Indicator U Craiova CFR Cluj Avantaj Victorii 4 4 egal Goluri marcate 7 7 egal Goluri primite 6 6 egal Puncte 15 13 Craiova Meciuri fără gol primit 4 3 Craiova Posesie % 54.6% 44.5% Craiova

Coloana vertebrală a acestei solidități este blocul de trei fundași. Vladimir Screciu conduce la capitolul dueluri câștigate în propria treime, cu 25, adică 16.6% din totalul echipei, și a recuperat mingea de 115 ori. Oleksandr Romanchuk a câștigat 20 de dueluri și are opt intercepții. funcționează prin agresivitate fără minge, densitate în zona centrală și recuperări rapide după pierderea posesiei.

Apărarea – clasamente în play-off Indicator Craiova Loc CFR Loc Edge Șuturi permise 57 #1 89 #4 Craiova Șuturi pe poartă permise 17 #1 31 #4 Craiova xG contra 6.0 #1 7.9 #4 Craiova Expected Goals (atac) 7.4 #4 11.1 #1 CFR Posesie % 54.6% #2 44.5% #5 Craiova

CFR Cluj, probleme serioase pe faza de finalizare. Vești bune pentru olteni

CFR Cluj a tras 99 de șuturi, cel mai mult din play-off, la egalitate cu Universitatea Craiova, dar a acumulat un xG total de 12.32, cu aproape cinci unități mai mult decât oltenii. Și totuși: tot șapte goluri marcate.

Conversia de 7.4% a șuturilor este îngrijorătoare, iar cea mai mare problemă pare să fie forma prin care trece Alibek. Atacantul de bază al CFR-ului a acumulat 1.71 xG în 524 de minute fără să marcheze. Este cel mai mare xG din echipă, dar rămâne dator la capitolul eficiență.

Jucători-cheie – top marcatori și creatori Jucător Echipă Goluri Pase de gol xG xA Pase cheie A. Mekvabishvili Craiova 1 2 0.16 0.82 10 M. Korenica CFR 1 1 1.41 2.11 16 A. Cordea CFR 2 0 2.56 0.87 6 A. Al Hamlawi Craiova 2 0 0.67 0.26 2 N. Bancu Craiova 0 0 0.29 1.36 13 A. Aliev CFR 0 0 1.71 0.24 6

Unul dintre cele mai interesante contraste vine la capitolul posesie. Craiova controlează mingea în 54.6% din timp, a doua cea mai mare rată din play-off, după Rapid. CFR este la polul opus, cu 44.5%, penultimul loc. PPDA-ul oltenilor în sistemul 3-4-3, 8.7, este mai bun decât cel al CFR-ului în 4-2-3-1, 9.72, ceea ce înseamnă că Universitatea Craiova recuperează mai repede și mai sus pe teren. Mekvabishvili, cu 10 pase-cheie și 0.82 xA, Bancu, cu 13 pase-cheie și 1.36 xA, și Cicâldău, cu șapte pase-cheie, reprezintă motorul creativ al echipei din Bănie.

Jucător Echipă Recuperări în jumătatea adversă Dueluri câștigate Atingeri în careu Carlos Mora Universitatea Craiova 26 62% 12 Nicușor Bancu Universitatea Craiova 21 57% 10 Meriton Korenica CFR Cluj 17 41% 7 Karlo Muhar CFR Cluj 33 47% 11 Anzor Universitatea Craiova 13 59% 3 Andrei Cordea CFR Cluj 25 42% 11

Universitatea Craiova are 3 din cei mai buni 5 fundași centrali ai Superligii!

Clasamentele Wyscout pe întreg sezonul spun, poate mai clar decât orice argument tactic, de ce Universitatea Craiova este favorită în duelul din Gruia. La stoperi, oltenii au trei dintre primii zece jucători din întreg campionatul. Romanchuk, Screciu și Rus formează o linie de fundași centrali pe care nicio altă echipă din România nu o poate replica. CFR Cluj nu are niciun stoper în acest top.

La mijlocașii centrali, povestea se repetă. Matei, Mekvabishvili și Cicâldău sunt toți în top 10 la nivelul Superligii și construiesc împreună poate cel mai puternic ax din campionat. Ardelenii stau mai bine doar în flancuri, acolo unde Korenica și Cordea au câte un loc în clasamentul celor mai bune aripi din Superliga.