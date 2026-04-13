Universitatea Craiova merge la Cluj cu cifre de campioană: raportul Wyscout înainte de meciul care poate decide titlul. Jucătorul care poate face diferenţa și marea problemă a oltenilor

Luni seara vom avea parte de un duel de foc, poate cel mai important din play-off-ul acestui sezon de Superliga României. U Cluj primește vizita Universității Craiova în etapa cu numărul 4. Cele două formații împart poziția de lider în clasament, iar câștigătoarea devine automat marea favorită la titlu. Partida se anunță una echilibrată. Cel mai probabil, micile detalii vor face diferența. FANATIK va prezenta o serie de statistici relevante din raportul întocmit de Wyscout pentru formația din Bănie.

Totul despre Universitatea Craiova înainte de meciul cu U Cluj. Pe ce se bazează oltenii

Universitatea Craiova vine în derby-ul cu U Cluj cu profilul unei echipe cu șanse reale la titlu în Superliga României. Nu doar rezultatele spun asta, ci mai ales felul în care joacă băieții lui Felipe Coelho. În ultimele 10 meciuri din campionat, oltenii au adunat 5 victorii, 4 remize și o singură înfrângere, cu 13 goluri marcate și 8 primite. În aceeași perioadă, echipa a alternat între 3-4-3, 3-5-2, 5-4-1 și 3-4-2-1.

Asta este, probabil, prima mare calitate a Craiovei înaintea duelului care poate decide titlul. Vorbim despre o formație care știe să fie dominantă, dar mai ales să sufoce adversarul cu atacuri pornite din zonele laterale. În comparație cu U Cluj în acest sezon, oltenii stau mai bine la aproape toate capitolele: mai multe goluri, mai multe șuturi, mai multe șuturi pe poartă, xG mai mare, posesie mai bună și, poate cel mai important, un volum defensiv net superior, cu mai puține șuturi permise și un xGA mai mic.

Craiova în cifre, în ultimele 10 meciuri:

5 victorii, 4 remize, 1 înfrângere

13 goluri marcate, 8 primite

121 șuturi, dintre care 44 pe poartă

xG total: 11.03

70 de șuturi din interiorul careului

Sistemul de bază, 3-4-3, este în realitate un mecanism extrem de flexibil. În faza defensivă devine rapid 5-4-1, în construcție se lărgește într-un 3-2-5, cu lateralii transformați în jucători de atac, iar în momentele în care Craiova suferă, antrenorul știe să schimbe la 3-5-2 sau 5-4-1 fără să piardă echilibrul.

Puterea reală a Craiovei stă în faptul că are patru super atacanți care se completează extrem de bine. Antrenorul poate schimba felul în care echipa împinge jocul în jumătatea adversă de la un meci la altul, sau chiar de la o repriză la alta, fără să piardă eficiența.

Logica rotației între cei patru atacanți este destul de clară. Coelho îl trimite pe teren pe Nsimba împotriva echipelor care presează sus, pentru a exploata spațiul din spate prin dribling. Contra formațiilor din Superliga care preferă să fie dominate, variantele sunt Al Hamlawi sau Etim, întrucât au demonstrat că preferă un joc fizic, de uzură. Baiaram intră când e nevoie de creativitate în zone înguste. Este posibil să îl vedem pe el alături de Nsimba în ofensiva formației din Bănie în duelul cu U Cluj. Totuși, rar o echipă din Superliga a avut această flexibilitate reală în linia de atac.

Atacanții Craiovei, în ultimele 10 meciuri:

Al Hamlawi : 3 goluri, 1.05 xG

: 3 goluri, 1.05 xG Etim : 2 goluri, 1.78 xG, 19 atingeri în careu

: 2 goluri, 1.78 xG, 19 atingeri în careu Nsimba : 10 șuturi, 6 pe poartă, 1.62 xG

: 10 șuturi, 6 pe poartă, 1.62 xG Baiaram: 2 assisturi, 6 pase-cheie

Cine este, de fapt, motorul echipei din Bănie

Dacă ar trebui ales un singur jucător fără de care mecanismul ofensiv al Craiovei ar pierde cel mai mult, acela este Carlos Mora. Cifrele lui din raportul Wyscout sunt excelente. Este omul care expediază cele mai multe centrări în careul advers și unul dintre cei mai buni jucători la capitolul progresie cu balonul la picior. Mai mult, are reale calități defensive și reușește să recupereze baloane departe de propria poartă.

Carlos Mora este un jucător cu un profil extrem de rar în Superliga României. Joacă atât rolul unei extreme pe faza de atac, cât și pe cel al unui fundaș dreapta în momentele în care echipa trebuie să se apere. Mută jocul Craiovei dintr-o fază în alta. El poate începe atacul printr-o cursă, îl poate accelera prin dribling și îl poate încheia prin centrare sau pasă decisivă. Nu puține goluri înscrise de olteni au pornit de la costarican.

Carlos Mora, în ultimele 10 meciuri:

Minute: 837

Centrări: 44, dintre care 15 precise

Pase-cheie: 7

xA: 1.10 – pase de gol așteptate

Driblinguri: 51, dintre care 29 reușite

Recuperări în treimea adversă: 17

Este de precizat că oltenii au și o linie defensivă bine închegată. Nucleul defensiv Screciu, Rus, Romanchuk funcționează excelent. Apărătorii nu au comis greșeli majore în acest sezon. De altfel, formația din Bănie stă cel mai bine din campionat la capitolul total șuturi expediate de adversari. Asta înseamnă automat că jucătorii din apărare reușesc să blocheze atacurile înainte de finalizare.

Statistici directe U Cluj – Universitatea Craiova:

# Universitatea Cluj Indicator Universitatea Craiova # 33 Meciuri jucate 33 2 53 Goluri 56 1 2 29 Goluri primite 28 1 9 408 Șuturi 482 2 6 134 Șuturi pe poartă 167 4 6 47.9 xG 51.5 2 13 445 Șuturi permise 300 1 8 132 Șuturi pe poartă permise 92 1 4 34.3 xGA 26.3 1 4 53.0% Posesie 59.0% 3 11 112 Posesii câștigate în ultima treime 154 1 5 51.1% Succes în dueluri 51.8% 3 1 59.6% Succes în dueluri aeriene 54.7% 2

Marea problemă a oltenilor înainte de duelul crucial cu U Cluj. Nicușor Bancu nu joacă!

Totuși, există și o mare fisură în echipa de start a oltenilor înainte de meciul cu U Cluj. Nicușor Bancu mai are de ispășit o etapă de suspendare după ce a fost eliminat în duelul cu Dinamo din etapa cu numărul 2 a play-off-ului Superligii României. În mod normal, înlocuitorul internaționalului român va fi Florin Ștefan, care în acest sezon a prins destul de puține minute.

În ultimele 10 meciuri jucate de formația din Bănie, Florin Ștefan a adunat doar puțin peste 170 de minute. Acesta, deși este o rezervă bună pentru Bancu, nu poate fi la fel de acomodat cu mecanismele tactice ale oltenilor. Mai mult ca sigur, va prefera să stea în spate și să renunțe la urcările în ofensivă, mai ales că adversarul său direct va fi Macalou, poate omul numărul 1 din echipa Universității Cluj.

Ucraineanul s-a operat la Barcelona și nu îl vom mai vedea până la sfârșitul stagiunii. Înlocuitorul său va fi Laurențiu Popescu, care, deși este un goalkeeper de valoare, a arătat în suficiente momente că este capabil să comită greșeli.

În general, în astfel de partide, detaliile fac diferența. Duelul de pe Cluj Arena are o miză colosală. Câștigătoarea devine marea favorită la titlu în Superliga României. Rămâne de văzut dacă antrenorul oltenilor, Felipe Coelho, va reuși să găsească soluția perfectă din punct de vedere tactic pentru a-l înlocui pe Nicușor Bancu și, mai ales, dacă va stopa