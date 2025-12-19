Universitatea Craiova, mesaj după dezastrul de la Atena: „Ne lingem rănile”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a ratat într-un mod uluitor calificarea în primăvara europeană. În ciuda faptului că oltenii conduceau în minutul 90+7 cu scorul de 1-2, AEK Atena a punctat de două ori în prelungirile ce nu se mai terminau și astfel că „Știința” a ratat la mustață accederea într-o fază superioară. Care a fost prima reacție din partea clubului.

Universitatea Craiova, mesaj după dezastrul de la Atena

Universitatea Craiova a fost preț de mai bine de două reprize calificată în primăvara europeană. Golurile marcate în prelungiri au făcut ca visul „Științei” de a ajunge într-o fază superioară Conference League să nu se îndeplinească.

ADVERTISEMENT

A doua zi, la „rece”, printr-un comunicat pe rețelele de socializare, , însă acum atât jucătorii, cât și fanii trebuie să își „lingă rănile și să meargă mai departe”.

„Orice sfârșit înseamnă, de fapt, un nou început. Capul sus, leilor! E greu de acceptat pentru toți ce s-a întâmplat seara trecută, dar, atunci când o ușă ți se închide brusc, altele ți se deschid în față!

ADVERTISEMENT

A fost un vis superb tot ceea ce am trăit în această campanie europeană alături de voi. Ne lingem rănile acum și împreună, la fel de uniți, vom merge mai departe! Cu Știința până la moarte și dincolo de ea!”, s-a arătat în comunicatul clubului.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Ștefan Baiaram după AEK Atena – U Craiova 3-2

Ștefan Baiaram, a , s-a prezentat la flash-interviu vizibil abătut. Atacantul formației din Bănie consideră că echipa sa ar fi trebuit să obțină calificarea în Conference League și nu își explică prăbușirea din ultimele momente ale meciului.

ADVERTISEMENT

„E prima oară când nu îmi găsesc cuvintele. E cea mai neagră seară de când m-am apucat de fotbal. Puteam să facem 3-0. Am luat gol în minutul 115. Nu mai știu ce să zic. Nu m-aș fi gândit vreodată. Nu mă așteptam nici să ne egaleze. Mai erau câteva minute de joc. Ne-au dat gol la ultima fază și ne-au bătut.

Clar, au jucători cu calitate, care au evoluat la echipe bune. Puteam totuși să facem 3-0. Mergem acasă supărați. Noi am arătat foarte bine în această campanie. Am învins echipe foarte bune. De asta suntem atât de supărați. Dacă ne-ar fi dominat de la început, ar fi fost altceva. Merităm să trecem mai departe.

Clar, am luat gol în minutul 98, în prelungiri, și asta a prelungit meciul. AEK a jucat pe teren propriu. Era clar că va trage puțin cu ei”, a declarat Ștefan Baiaram la finalul meciului de la Atena.