Universitatea Craiova, „mitraliată” de Gică Popescu după eșecul cu FC Voluntari: „Spiritul oltenesc a dispărut. O echipă de subsolul clasamentului”

Universitatea Craiova a făcut un mare pas greșit în lupta pentru primele locuri din SuperLigă. Oltenii au pierdut împotriva „coșmarului” FC Voluntari, scor 0-1 pe stadionul „Anghel Iordănescu” în etapa 27 din campionat. Gică Popescu a făcut-o praf pe formația din Bănie, fiind convins că venirea lui Eugen Neagoe pe bancă a stins entuziasmul oltenilor.

Universitatea Craiova . Echipa lui Liviu Ciobotariu a avut o șansă importană de a marca încă din prima repriză, însă Vadim Rață a deblocat tabela în minutul 50. Până la finalul partidei, oltenii nu au reușit să marcheze în poarta extaordinarului Mihai Popa, astfel formația din Bănie a pierdut trei puncte importante înaintea startului play-off-ului.

Gică Popescu a analizat prestația Universității Craiova și a avut un discurs dur. Deși la meciul împotriva ilfovenilor, președintele celor de la Farul consideră că venirea tehnicianului pe banca oltenilor a stins entuziasmul.

„Craiova îmi pare o echipă stinsă de la venirea lui Neagoe. Acest spirit oltenesc pare că a dispărut. De la început am văzut o echipă în expectativă, cu atacanții la 30 de metri de terenul advers.

O echipă de talia Craiovei trebuie să aibă altă atitudine, mai ales că juca împotriva unei echipe care pierduse ultimele 5 meciuri. Mi s-a părut, la fel ca în alte meciuri, o echipă stinsă”, a declarat Gică Popescu, potrivit .

Fără victorie de cinci meciuri, FC Voluntari a spart gheața contra celor de la Universitatea Craiova. Oltenii au făcut un mare pas greșit după ce au înregistrat rezultate pozitive în ultimele două meciuri cu CFR Cluj (2-0) și FCSB (1-1).

„Te aștepți ca echipa să crească. Am înțeles, jucătorii aveau nevoie de timp pentru a înțelege ce vrea noul antrenor. Dar sunt deja 6 meciuri de la venirea lui Neagoe, iar echipa asta nu îți dă încredere.

Pare o echipă mică, una din subsolul clasamentului, nu una care își dorește titlul, așa cum declară. La nivel declarativ, așa spune, că dorește titlul. Jucând așa, fără inițiativă, le va fi foarte greu”, a mai spus Gică Popescu.

Eugen Neagoe a dat vina pe arbitraj după FC Voluntari – Universitatea Craiova 1-0: „Un joc pe care l-am controlat”

Eugen Neagoe s-a arătat foarte nervos la finalul meciului Voluntari – Universitatea Craiova 1-0. Fostul antrenor al celor de la ”U” Cluj a acuzat arbitrajul lui Horațiu Feșnic, care, spune tehnicianul, le-a permis gazdelor să tragă de timp după ce au deschis scorul.

„”A fost un joc pe care l-am controlat. Cei de la Voluntari au intrat de două ori în careu și ne-au dat gol. În rest a fost o partidă controlată de noi de la un capăt la altul, dar nu ne-am creat foarte multe ocazii, nu am fost pregătiți și nu am reacționat să băgăm mingea în poartă.

Cei de la Voluntari au ajuns de două ori în careu și au dat gol. Au fost aproape să mai dea un gol în prima repriză, la primul corner. După ce au dat gol, nu s-a mai jucat fotbal. Au stat numai pe jos. Nu sunt cei de la FC Voluntari de vină, ci domnul arbitru.

Nu i-a avertizat, nu le-a atras atenția. Nu se mai putea juca nimic. Este vina noastră, nu am știut să gestionăm corect primele minute din repriza a doua. E păcat, am trecut pe lângă un meci în care ne-am pus mari speranțe. Nu trebuia să pierdem sub nicio formă, dar ăsta este fotbalul”, au fost cuvintele lui Eugen Neagoe.