Universitatea Craiova – ML Vitebsk, LIVE VIDEO în Champions League, turul I preliminar retur. Oltenii, cu gândul la următorul adversar

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Universitatea Craiova este la un pas de calificarea în turul al doilea preliminar din UEFA Champions League. Campioana României a câștigat primul meci cu ML Vitebsk, în Ungaria, cu scorul de 4-1 și pornește cu prima șansă la victorie și înaintea confruntării de pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Universitatea Craiova – ML Vitebsk, live video în turul I preliminar de Champions League

Universitatea Craiova – ML Vitebsk se joacă miercuri, 15 iulie 2026, de la ora 20:30, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova. Partida reprezintă manșa secundă a turului I preliminar din UEFA Champions League. În tur, formația pregătită de Filipe Coelho s-a impus cu 4-1 datorită golurilor marcate de Ștefan Baiaram, Al-Hamlawi (dublă) și Steven Nsimba.

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Rămâneți pe FANATIK pentru toate informațiile despre duelul Universitatea Craiova – ML Vitebsk și pentru reacțiile protagoniștilor la finalul meciului.

Cine arbitrează Universitatea Craiova – ML Vitebsk și ce brigadă a fost delegată

UEFA a delegat o brigadă din Ungaria pentru această confruntare. La centru se va afla Marton Rusz, ajutat de asistenții Balazs Buzas și Gergo Vigh-Tarsonyi. Arbitru de rezervă va fi Gergo Bogar.

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În camera VAR se vor afla Tamas Bognar și Katalin Kulcsar.

Echipe probabile la Universitatea Craiova – ML Vitebsk

După prestația solidă din prima manșă, Filipe Coelho este așteptat să mizeze pe un nucleu asemănător celui care a obținut victoria în Ungaria. De cealaltă parte, Magomed Adiyev este obligat să joace ofensiv pentru a recupera diferența de trei goluri.

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Universitatea Craiova (3-5-2): Sava – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Mekvabishvili, Băluță, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Al-Hamlawi. Antrenor: Filipe Coelho.

Sava – Romanchuk, Rus, Screciu – Mora, Mekvabishvili, Băluță, Cicâldău, Bancu – Baiaram, Al-Hamlawi. Filipe Coelho. ML Vitebsk (4-3-3): Pavlyuchenko – Skibskiy, Volkov, Gomanov, Moskalenchik – Glushkov, Ode, Mesarovich – Lisakovich, Diabate, Kontsevoy. Antrenor: Magomed Adiyev.

Istoricul meciurilor Universitatea Craiova – ML Vitebsk. Statistică oficială

Returul de pe „Ion Oblemenco” reprezintă a doua confruntare oficială dintre cele două formații. În prima manșă, Universitatea Craiova s-a impus cu 4-1 și a luat un avantaj consistent înaintea duelului decisiv din România. ML Vitebsk participă în premieră într-o competiție europeană, clubul din Belarus cunoscând o ascensiune spectaculoasă în ultimii ani. De partea cealaltă, Universitatea Craiova încearcă să depășească performanța de anul trecut, când a jucat în grupa principală de Conference League. Oltenii vin la meci cu moral excelent, după ce

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Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – ML Vitebsk

de miercuri, 15 iulie, de la ora 20:30, va fi transmisă în direct la tv de Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Dar poate fi văzută și online, prin intermediul platformelor celor două trusturi, DigiOnline și PrimaPlay.

Totodată, meciul poate fi urmărit în format live text pe FANATIK, cu actualizări în timp real, declarații și reacții de la finalul confruntării.

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Cu cine joacă Universitatea Craiova în turul următor dacă elimină ML Vitebsk

Dacă va trece de ML Vitebsk, Universitatea Craiova va întâlni în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor câștigătoarea dublei dintre Borac Banja Luka (Bosnia și Herțegovina) și Levski Sofia (Bulgaria). În cazul puțin probabil în care va pierde dubla cu campioana Belarusului, formația din Bănie își va continua parcursul pe traseul campioanelor din Conference League, urmând să joace cu pierzătoarea „dublei” Kairat Almaty (Kazahstan) – Sutjeska Niksic (Muntenegru).

Cote pariuri Universitatea Craiova – ML Vitebsk în Champions League

După victoria categorică din prima manșă, Universitatea Craiova n-ar trebui să aibă nicio emoție în privința calificării. Mai ales că, din punctul de vedere al specialiștilor, e mare favorită să câștige și meciul de pe teren propriu. Oltenii au cotă 1,28 să bată pe „Ion Oblemenco”, în timp ce bielorușii au primit 9,90. Un eventual rezultat de egalitate vine cotat la 5,15.

Urmărește în timp real Universitatea Craiova – ML Vitebsk, live text pe FANATIK

Universitatea Craiova – ML Vitebsk va fi live text și video pe FANATIK. Nu pierde nicio fază a returului din Champions League, reacțiile protagoniștilor și statistica actualizată.