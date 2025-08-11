Sport

Universitatea Craiova, mutare de impact! Cine este spaniolul fost la Celta Vigo care a semnat cu oltenii

Universitatea Craiova a anunțat oficial o mutare de senzație în cursul zilei de luni! Pe cine au adus oltenii, direct din Spania
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.08.2025 | 19:28
Mutare extrem de interesantă realizată de Universitatea Craiova. Foto: colaj Fanatik

Universitatea Craiova a adus un director tehnic pentru centrul de copii și juniori direct din Spania. Este vorba despre Eduardo Covelo, fost colaborator inclusiv al lui Luis Enrique, actualul antrenor al lui PSG, la Celta Vigo, club la care el a lucrat timp de nu mai puțin de 12 ani, de asemenea la nivel juvenil.

Eduardo Covelo, fost colaborator al lui Luis Enrique la Celta Vigo, a semnat cu Universitatea Craiova. Rolul său va fi de director tehnic în cadrul centrului de copii și juniori

Ibericul a semnat deja contractul cu gruparea din Bănie și a fost și prezentat oficial prin intermediul unui mesaj postat de olteni pe rețelele de socializare.

„Eduardo Covelo este noul director tehnic al Academiei Științei!

Clubul Universitatea Craiova întărește sectorul juvenil și a ajuns astăzi la un acord cu spaniolul care a activat timp de 12 ani la Celta Vigo ca manager al academiei și ca director tehnic, care a creat și implementat o nouă metodologie în club.

A lucrat în trecut la primă echipă a celor de la Los Celestes alături de Luis Enrique. Cu Eduardo Covelo în club, Celta Vigo ajungea în semifinalele Europa League în sezonul 2016/2017.

Bun venit în familia alb-albastră și mult succes!”, au informat cei de la Universitatea Craiova prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

Primele cuvinte ale spaniolului în această nouă postură pentru el

De asemenea, cu aceeași ocazie, oltenii au prezentat și o primă reacție a lui Eduardo Covelo în noua sa postură.

„Provocarea de la Universitatea Craiova o văd ca pe o oportunitate fantastică de a ajuta clubul să construiască o fundație solidă pentru viitor.

Provocarea este de a dezvolta o metodologie clară și consistentă care să conecteze toate categoriile de grupe de juniori între ele cu prima echipă, îmbunătățind în același timp parcursul pentru jucătorii talentați.

Vom încerca să adăugăm la ceea ce se face deja bine și procese care s-au dovedit a funcționa în alte țări și la alte cluburi profesioniste, dar respectând contextul propriu existent în România.

Principalele obiective sunt acelea de a crea o cultură de înaltă performanță în academie, îmbunătățirea dezvoltării jucătorilor și antrenorilor și asigurarea faptului că, în viitor, cei mai talentați juniori sunt pregătiți să concureze la cel mai înalt nivel pentru a ajunge prima echipă.

Am peste 20 de ani de experiență în fotbalul profesionist și ultimii 12 ani de experiență în metodologia fotbalistică și dezvoltarea talentelor, inclusiv mentorat pentru antrenori și proiectare de strategii pe termen lung pentru academii.

Am lucrat cu toate categoriile de fotbaliști, concentrându-mă întotdeauna pe îmbinarea dezvoltării tehnice, tactice, fizice și mentale”, a transmis spaniolul.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
