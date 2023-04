Universitatea Craiova, nemulțumită după întoarcerea jucătorilor de la națională: “Nu spun că e amatorism, dar…”. Video exclusiv

Universitatea Craiova a terminat la egalitate cu CFR Cluj în etapa a doua din play-off, scor 1-1, după o prestație excelentă în special pe final de joc. În schimb, în prima repriză, oltenii au avut mari probleme din cauza accidentărilor. Doi dintre jucătorii care îndeplinesc regula Under 21 au ieșit cu accidentări, Ișfan și Baiaram.

Universitatea Craiova, nemulțumită după întoarcerea jucătorilor de la naționala U21 a lui Săndoi. Trei accidentați în partida cu CFR Cluj

Cîmpanu și Roguljic i-au înlocuit pe cei doi și chiar au avut prestații foarte bune. FANATIK a scris în exclusivitate, de la Craiova, despre . Dar și despre în prima parte a partidei dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Ulterior și Screciu a fost înlocuit, tot din cauza unei accidentări, cu Alexandru Crețu, în minutul 68. Cei trei, plus Jovan Markovic, și el înlocuit în minutul 68 cu Elvir Koljic, au fost jucătorii Universității Craiova la echipa națională U21, pregătită de Emil Săndoi. Au fost partide cu reprezentativele similare ale Portugaliei, 0-2, și Germaniei, 0-0.

În direct la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Mihai Rotaru a vorbit despre accidentările pe care cei trei tineri jucători de la Universitatea Craiova le-au suferit duminică. Acționarul oltenilor este convins că problemele au apărut și pe fondul în care acești jucători nu s-au întors în cea mai bună formă fizică de la loturile naționale.

Mihai Rotaru, îngrijorat de ceea ce s-a întâmplat cu jucătorii Universității Craiova la naționala U21: “Nu au venit OK. Am auzit poveștile cu mici, coaste, manele și fleici”

Jucătorii n-au venit OK de la naționala de tineret. Am mai auzit și poveștile alea cu mici, coaste, manele și fleici. Nu au venit în cea mai bună formă cei de la lot. Nu spun că e amatorism la lot, doar că nu au venit OK. Nu aveam cum să îi încărcăm noi după ce au venit de la lot, pentru că ei au venit joi.

Nu aveam când. Noi nu încărcăm în această perioadă, volum facem doar la jucătorii care nu joacă, sau care joacă foarte puțin. În rest, totul e pe viteză, pe prospețime, fără să se încarce”, a declarat Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Relațiile dintre Universitatea Craiova și conducerea FRF și responsabilii echipelor naționale au fost extrem de reci în ultima perioadă. Formația din Bănie nu a avut niciun reprezentant la prima reprezentativă pentru meciurile din luna martie, în ciuda faptului că Andrei Ivan, cel puțin, era într-o formă foarte bună.

Universitatea Craiova este pe locul 4 în SuperLiga după două etape din play-off, cu 29 de puncte. Formația pregătită de Eugen Neagoe a jucat excelent în ambele meciuri din play-out, 1-1 cu FCSB și același scor și cu CFR Cluj. Oltenii rămân în lupta pentru un loc pe podium, la 7 puncte de liderul Farul, la 5 de Universitatea Craiova și doar unul de FCSB. Sepsi – FCSB joacă diseară, ultimul meci de play-off.

