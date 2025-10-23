Universitatea Craiova – Noah, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 2. Mesajul lui Mirel Rădoi în ziua meciului

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi și Universitatea Craiova au debutat cu stângul în faza principală din Conference League, dar își pot lua revanșa cu armenii de la Noah.

Alb-albaștrii au nevoie mai mult ca niciodată de susținerea fanilor la meciul de joi, iar pentru a le da un imbold mai special, Rădoi și compania le-au transmis un mesaj public, postat pe pagina oficială de facebook a Universității Craiova.

„Leilor, vă așteptăm într-un număr cât mai mare alături de noi. Nu uitați că împreună am fost puternici, împreună ne-am calificat în această grupă de Conference. Suntem alături de voi, împreună, foarte puternici“, a declarat Mirel Rădoi.

Un mesaj pentru suporteri a transmis și Mario Felgueiras, managerul sportiv al clubului din Bănie: „Vă salut pe toți. Ar fi super dacă la meciul cu Noah am avea stadionul plin. Ați susținut echipa de la început și până la sfârșit, suntem aici și datorită vouă. Deci vă așteptăm la stadion, să dați tot pentru echipă, iar la final să vă arătăm ce puteți face voi pentru echipă. Hai, Știința“.

Nu în ultimul rând, căpitanul Nicușor Bancu a spus: „Vă așteptăm în număr cât mai mare, pentru că doar împreună am ajuns până aici și tot împreună putem trece mai departe. Vă rog frumos să fiți alături de noi ca și până acum. Forța Știința!“

Universitatea Craiova – Noah, live video în etapa 2 de Conference League

U Craiova – Noah se joacă joi, 23 octombrie, de la ora 22:00, pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. FANATIK a aflat că peste 20.000 de suporteri .

Cine arbitrează Universitatea Craiova – Noah și ce brigadă a fost delegată

Partida dintre Universitatea Craiova și Noah va fi arbitrată de o brigadă integrală din Israel. Gal Leibovitz va fi la centru, Dor Medina și Yossi Babayoff la cele două tușe, Dekel Zino e al patrulea oficial, iar la VAR sunt Eitan Shmuelevitz și Shalom Ben Avraham.

Echipe probabile la Universitatea Craiova – Noah

Mirel Rădoi are de unde alege, trebuie doar să fie inspirat. Echipa pare să fi trecut peste criza de formă în care a bifat un singur punct din 4 meciuri. A câștigat în campionat, 3-1 cu Unirea Slobozia, dar, în ciuda rezultatului, n-a convins.

Va miza Rădoi pe același prim 11 sau o parte dintre cei care au intrat pe parcurs cu ialomițenii vor fi în teren din primul minut?

Primul 11 al Universitatea Craiova contra Noah, în etapa 2 de Conference League

Din primul 11 de la Craiova vor lipsi cu siguranță Vladimir Screciu și Mihnea Rădulescu. Primul a luat „roșu” în Polonia, cu Rakow, și e suspendat. Iar cel de-al doilea s-a accidentat grav contra FCSB-ului în SuperLiga.

În schimb, Bancu și Cicâldău, „senatori” de drept care au lipsit în campionat din cauza suspendărilor, sunt la dispoziția lui Rădoi în Europa.

Istoricul meciurilor Universitatea Craiova – Noah. Statistică oficială

Nu există niciun meci oficial între U Craiova și FC Noah. Era și greu, întrucât clubul armean s-a înființat în urmă cu doar 8 ani, în 2017.

Mai mult decât atât, în cupele europene oltenii nu avut niciun adversar din Armenia și nici Noah nu a jucat contra echipelor din România.

Cum arată clasamentul înainte de etapa 2 de Conference League. Universitatea Craiova, peste Noah

S-a scurs doar o etapă în Conference League. Mai sunt cinci. Dar clasamentul are deja un lider, pe Zrinjski, care a câștigat cu 5-0 în runda inaugurală cu Lincoln Red Imps. În acest top, U Craiova e pe 31 după înfrângerea cu 0-2 Rakow.

De partea cealaltă, Noah este una dintre cele 16 echipe cu 3 puncte. .

Cine transmite la TV meciul Universitatea Craiova – Noah

Digi Sport 1 și Prima Sport 1 sunt cele două canale tv pe care se poate vedea . Se vede și online, prin intermediul platformelor Digi Online, Prima Play și Orange TV Go, care transmit pe internet conținutul celor două posturi, Digi Sport 1 și Prima Sport 1, pe bază de abonament.

Pentru românii din diasporă, UEFA a pus la dispoziție pe site-ul său lista completă a posturilor de televiziune care au dreptul de a transmite partide din Conference League. Poți consulta .

Cote pariuri Universitatea Craiova – Noah în Conference League

La casele de pariuri, Universitatea Craiova este favorita meciului de pe Ion Oblemenco. Oltenii au cotă 2,10 a victorie, iar oaspeții 3,55. Remiza vine cu o cotă de 3,45.

Sunt mai mari șansele să vedem goluri decât oricare dintre „soliști”. „Ambele marchează” vine la 1,72, iar „peste 2,5 goluri” are cotă 1,91.

Live Blog: Urmărește în timp real Universitatea Craiova – Noah, meci din etapa 2 de Conference League

Rămâi pe FANATIK.ro ca să fii la curent cu tot ce contează legat de Universitatea Craiova – Noah, în etapa 2 de Conference League.

FANATIK îți aduce detalii înainte de meci, desfășurarea jocului în format live text, dar și reacțiile protagoniștilor după fluierul final.

Programul Universitatea Craiova în Conference League