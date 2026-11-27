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Universitatea Craiova a pierdut în cel de-al patrulea meci din grupa de UEFA Conference League, 0-4 la Brighton, dar “întâlnirea de gradul trei” cu reprezentanta celui mai puternic fotbal din lume a fost, dincolo de asprimea scorului, un test care poate genera și învățăminte pentru viitor. Acel viitor în care proiecția campioanei României să se intersecteze cu rigorile, nivelul și valoarea de Champions League probate de englezi. Dacă vrea acolo, atunci acesta e drumul Științei!

Editorial Marius Mitran după Brighton – U Craiova 4-0

Craiova a sperat, a crezut și a cerut mult de la acest moment al istoriei sale în cupele europene. A pierdut însă la scor cu Brighton, echipă cu o valoare a lotului situată undeva la cota celor 700 de milioane de euro, și prima tentație este să spui că banii au jucat, că diferența, mare, enormă, dintre noi și ei a fost consecința directă a statutului economic.

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A fost și asta. Dar nu doar atât. Mai ales că Brighton a demonstrat că nu s-a forțat foarte mult pentru a obține pe tabelă avantajul atât de evident pe teren. A fost mai degrabă vorba despre teama Craiovei, o teamă care s-a văzut în fiecare minut, la fiecare intervenție și, mai cu seamă, în abordarea total defensivă, ce-i drept, impusă de jocul englezilor. Dar și de lipsa de reacție a Universității, venită de undeva din adâncurile sufletului ei mare, care nu a reușit să uite nicio clipă că are în față un gigant. De aici, totul.

Craiova nu a mai fost Craiova

Scorul, eliminarea, dar, în mod special, jocul. Care nu numai că nu a semănat cu nimic din ce jucase Știința anterior în competiție, dar nici măcar ce jucase în lupta cu ea însăși. Craiova nu a fost Craiova pe care o știam, din păcate. Și nici măcar asta nu a fost esențial. Nu a fost pentru că adversarul a fost din altă galaxie, da. Dar au fost și cauze indirecte.

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Precum acceptarea condiției de out-sider, indiferent de circumstanțe. Eliminarea lui Screciu, de exemplu, al nostru, ci din complexul mental, pe care l-a arătat, de altfel, întreaga echipă, și, mai ales, Screciu, la faza respectivă , urmare a alteia, în care a pus pe tavă golul de 2-0 al englezilor…

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Brighton, prea mare pentru Conference League

Spus altfel, explicat prin orice întorsătură de frază, acest rezultat și acest joc sufocat se datorează, simplu, diferenței de competiție: ei au jucat ca o echipă care are toate datele necesare, tehnice, financiare, fizice pentru a juca în Champions League, iar Știința noastră rămâne o foarte bună echipă de Conference League. Nu Craiova nu a jucat ce trebuie, pentru că atât se poate în acest moment, ci Brighton este un intrus în competiție, un gigant pentru care lumea celei de-a treia competiții continentale este mult prea mică. O va călca în picioare, sunt convins de asta!

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ceea ce a primit Craiova la Brighton, iar dacă va înțelege ce a trăit, va putea preda, la rândul ei, în competițiile ei, lecții de fotbal altora. Deocamdată, la ora de limba engleză, cu toate circumstanțele cunoscute, Universitatea Craiova a luat 4! Dar, vorba lui Scarlett O‘Hara: „Și mâine e o zi!”