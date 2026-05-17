Universitatea Craiova, noua forță a României? „Fără doar și poate. Cu siguranță lui Gigi nu-i convine”

Universitatea Craiova se pregătește să ia cu asalt fotbalul românesc în următorii ani. Adrian Mutu este convins că oltenii pot domina campionatul în perioada următoare. Ce a spus despre Gigi Becali.
Mihai Dragomir
17.05.2026 | 19:35
Universitatea Craiova a câștigat Cupa României și are șanse mari să câștige și campionatul, realizând astfel eventul. Adrian Mutu a analizat situația echipelor din campionatul României și consideră că oltenii au toate argumentele să fie noua forță a României în anii ce urmează. Vezi pe site-ul nostru ce a spus „Briliantul” despre FCSB, echipa lui Gigi Becali.

Adrian Mutu este convins că Universitatea Craiova poate fi noua forță a României

Universitatea Craiova traversează un sezon istoric, iar fanii echipei visează la și mai multe performanțe în anii ce urmează. FANATIK a aflat în acest sens că, pe lângă actualii acționari din conducerea echipei din Bănie, unde Mihai Rotaru deține 55% acțiuni în prezent, vor veni alți doi acționari din vara acestui an. Rotaru ar urma să aibă 45% ulterior, iar banii care vor intra în echipă să fie și mai mulți. Adrian Mutu este de părere că oltenii pot domina campionatul de acum înainte, fapt care nu îi va conveni lui Gigi Becali. (n.r. – Poate fi Craiova noua forță care să domine campionatul?) Da, fără doar și poate. Cum să nu. De ce să nu poată? Adică are toate ingredientele pentru a face performanță și de a deveni o echipă care poate să domine în următorii cinci ani. Acum, bineînțeles că se va întări și FCSB.

(n.r. – Păi și cu Gigi ce facem?) Păi ce, trebuie să domine doar Gigi sau ce? Nu înțeleg. Cu siguranță nu-i convine lui Gigi lucrul ăsta. Nu mai spunem dacă se întărește foarte tare și Rapid ce se întâmplă… Eu cred că nici nici U Cluj nu stă cu cu mâinile în sân, pentru următorul sezon. Dar nu știu ce forță financiară are. Dar Rapid, FCSB, și Universitatea Craiova sunt singurele echipe cu potență financiară, la un nivel foarte bun în campionatul nostru. Deci dacă echipele astea se întăresc, va fi o luptă între ele trei, cu siguranță!”, a fost verdictul oferit de Adrian Mutu în direct la FANATIK EDIȚIE SPECIALĂ.

Gigi Becali nu se teme de Universitatea Craiova

Gigi Becali a vorbit recent în exclusivitate pentru FANATIK despre posibilitatea ca Universitatea Craiova să preia autoritatea peste fotbalul românesc în perioada următoare după o infuzie de capital. Latifundiarul din Pipera nu se teme de olteni și a spus că poate investi și mai mult dacă își dorește. „Banii lor sunt fleacuri pentru mine. Ce 10 milioane? Dacă vreau să bag, eu bag mai mult. Nu se cunoaște la mine. Cu ce să se întărească Craiova? Sunt întăriți acum. Ce să mai aducă, că îi are buni acum!”.

Gigi Becali anunţă o campanie masivă de transferuri la FCSB

Patronul FCSB-ului a mai spus în exclusivitate pentru FANATIK că are de gând să întărească serios echipa în perioada de transferuri din vară pentru a nu mai trăi niciodată rușinea de a face parte din play-out. „Avem nevoie de şase jucători. Atacant, atacant în dreapta că nu îl avem decât pe David Miculescu. Extremă dreapta, atacant, mijlocaș central număr 6, fundaș stânga, fundaș dreapta. 5-6 jucători. Mi-a spus Meme că îmi aduce doi jucători din străinătate, să îi văd eu. Mijlocaşi sunt. O să fac selecţie de câte doi. Nu e demn pentru mine să fiu în play-out. Dacă mă duc în Conference League și cine câștigă titlul vine în cap, că eu asta vreau, să vină ei în cap peste 3 luni și eu să mă ridic”.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
