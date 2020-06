Universitatea Craiova nu e lăsată de Primărie să joace amicalul cu Chindia pe „Ion Oblemenco”! Care este motivul și unde se dispută meciul de diseară. Exclusiv

Universitatea Craiova urma să dispute primul meci oficial după trei luni de pauză, în fața formației FC Botoșani, vineri, de la ora 20:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Din păcate, medicul oaspeților, Petre Rădăucean, a fost confirmat pozitiv la testul de coronavirus, astfel că partida a fost amânată.

Oficialii olteni au decis să joace un amical cu Chindia Târgoviște, iar locul de desfășurare ar fi urmat să fie arena „Ion Oblemenco”, dar Primăria Craiova nu o lasă pe Universitatea să dispute amicale pe stadionul modern al Băniei. Este vorba de acel regulament și, astfel, echipa din Liga 1 se lovește de un refuz la fel ca FC U Craiova, echipa lui Adrian Mititelu.

Universitatea Craiova vrea să joace amicalul cu Chindia pe „Ion Oblemenco”, dar Primăria nu permite meciuri de verificare pe arena ultramodernă

Dinamo București – Chindia este cealaltă partidă amânată din cauza unui caz confirmat de COVID- 19. Cătălin Clincea, magazinerul clubului Dinamo, a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus.

„N-am avut nici un simptom și nu am nimic nici acum. Nici nu știu de unde l-aș fi putut lua. Sunt internat la spital la Victor Babeș de joi dimineață.

Am mai făcut un test și aici. Cel de la Dinamo fusese al patrulea test, acela complet, ca toată echipa. Au venit și de la ancheta epidemiologică și le-am răspuns pe unde am fost și cu cine m-am intersectat. Dar am și eu familie, mă protejam oricum. Ai mei sunt bine. Dar așa e în viață, pică întotdeauna pe cel mai mic”, a spus magazinerul lui Dinamo.

Astfel, oficialii cluburilor Universitatea Craiova și Chindia Târgoviște s-au înțeles asupra disputării unei partide amicale fix în ziua în care campionatul Ligii 1 ar fi urmat să înceapă. Totuși, planurile au fost date puțin peste cap de Primăria Craiova.

Instituția interzice disputarea partidelor amicale pe stadionul „Ion Oblemenco”, așa cum prevede anexa 4 a hotărârea nr. 553/2018 a Consiliului Local al Municipiului Craiova, iar „juveții” vor fi nevoiți să meargă din nou în cantonamentul din „Lunca Jiului” pentru disputarea unui meci, așa cum s-a întâmplat cu cele două jocuri de verificare cu FC Viitorul. Amicalul cu dâmbovițenii va începe de la ora 18:00 și va transmis în direct de DigiSport.

Universitatea Craiova primește același refuz ca FC U Craiova. Formația lui Mititelu poate să joace pe „Ion Oblemenco” doar în Liga 1 sau în 16-imile Cupei României

Încă de la înscrierea formației sale în Liga a IV-a, Adrian Mititelu cere să evolueze pe stadionul „Ion Oblemenco”, însă s-a lovit de refuzul autorităților locale, fiind vorba de un regulament în ceea ce înseamnă disputarea de partide de fotbal pe cel mai mare stadion al Olteniei. Doar meciuri de Liga 1, Cupa României, începând cu șaisprezecimi, preliminarii de UEFA Champions League și UEFA Europa League, pot fi organizate de cluburile românești pe „Ion Oblemenco”. De asemenea, echipa națională este bine primită pe „OZN-ul din Bănie”.

Atunci când s-a încadrat în una dintre aceste categorii, FCU a fost lăsată să joace. S-a întâmplat în partida cu Universitatea Cluj, atunci când echipa lui Mititelu a pierdut, scor 2-3, la capătul unui duel în care a condus cu 2-0. „Utilizarea în acelaşi mod a dotărilor şi componentelor din Complexul Sportiv Craiova – Stadion de Fotbal de către U Craiova 1948 Club Sportiv SA pentru desfăşurarea partidelor din anul competiţional din Liga 1 nu exclude folosirea şi de către alte entităţi, precum şi funcţionarea pentru unele acţiuni de interes public, dar fără a afecta desfăşurarea partidelor din anul competiţional al echipei de fotbal din Liga 1”. – se arată în proiectul de hotărâre al Consiliului Local.

Universitatea Craiova are prioritate în disputarea partidelor, însă nu în regulament nu se specifică nimic legat de meciuri amicale, astfel că echipa antrenată de Cristiano Bergodi nu va avea dreptul să desfășoare niciun test de acest gen pe „Ion Oblemenco.

Mihail Genoiu nu exclude ca o altă formație să joace pe „Ion Oblemenco”, dar cu respectarea regulamentului

În urmă cu câteva săptămâni, primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a declarat: „Cartea tehnică a acestui gazon nu permite să se joace două meciuri în aceeași săptămână. În aceste tipuri de stadioane acoperite, așa cum este „Ion Oblemenco”, gazonul nu se simte foarte bine, indiferent de calitatea lui, aici e vorba de climat. E foarte solicitat la fiecare meci.

Trebuie să existe o perioadă de două săptămâni de repaus. Acest lucru nu înseamnă că sunt împotriva ca cealaltă echipă din Craiova să joace pe acest gazon. Noi, Primăria, Consiliul Local, suntem iubitori de sport, de fotbal, indiferent de culoare, nu există subiectivism.

Problema este ca lucrurile să fie de așa natură încât să nu afecteze suprafața, iar meciurile echipei din prima ligă să nu aibă de suferit, întrucât echipa din prima ligă are prioritate, așa cum este stabilit prin regulament. Există o posiblitate ca cele două echipe să joace pe același stadion, însă trebuie să se respecte regulamentele și depinde de importanța jocurilor celeilalte echipe.

Se va lua în calcul solicitarea echipei din liga a 3-a dacă va fi cazul, așa cum s-a întâmplat și la meciul din Cupa României. De ce să nu ne dorim un meci între cele două echipe la nivelul Ligii 1? Îmi doresc ca orașul Craiova să aibă forța financiară să susțină două echipe de fotbal, este foarte importantă serioazitatea.”