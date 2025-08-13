Universitatea Craiova nu își poate afișa sponsorul principal pe tricouri cu Spartak, la Trnava. Ce „truc” au găsit oltenii

În Slovacia, promovarea caselor de pariuri prin fotbal este strict interzisă, iar Universitatea Craiova nu va putea juca cu tricourile obișnuite în deplasarea de la Trnava. Oltenii au apelat la un „truc” ingenios pentru ca jucătorii să poată avea numele sponsorului principal pe piept.

Universitatea Craiova este cu un pas în play-off-ul de UEFA Conference League după ce a învins-o în tur pe Spartak Trnava cu un categoric 3-0.

Meciul retur cu Spartak Trnava se va disputa în Slovacia, unde oltenii au întâmpinat o problemă în ceea ce privește echipamentele de joc. Sponsorul principal al Craiovei, Superbet, nu va putea fi afișat pe tricourile fotbaliștilor deoarece politica din Slovacia interzice promovarea pariurilor sportive și a jocurilor de noroc în timpul meciurilor de fotbal.

Oltenii s-au conformat, așa că și-au schimbat tricourile de joc, însă nu în totalitate. Universitatea Craiova a postat pe pagina oficială de Facebook a clubului mai multe poze cu echipamentul de joc pentru meciul de joi seară, în diferite zone din Trnava.

Pe piept, acolo unde în meciurile din SuperLiga României apare sponsorul principal al echipei și, totodată, al Ligii 1, Universitatea Craiova va avea inscripționat mesajul „Super din Caiova”, pentru a respecta politica slovacă.

Universitatea Craiova a renunțat la un jucător chiar înainte de returul cu Spartak Trnava

Așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, Fotbalistul din Guineea Ecuatorială adunase în acest debut de sezon doar 65 de minute din turul cu Sarajevo și alte 36 de minute în ultima partidă de campionat, contra FC Hermannstadt.

„Clubul Universitatea Craiova și Basilio Ndong au decis, de comun acord, încetarea raporturilor contractuale. Îi mulțumim și îi dorim mult succes în viitor!”, au scris oltenii pe pagina oficială de Facebook.