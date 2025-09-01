Universitatea Craiova nu se mulțumește cu trei jucători la echipa naţională! Mihai Rotaru îi propune lui Mircea Lucescu încă două nume

la o zi după calificarea echipelor românești în cupele europene. Universitatea Craiova va avea trei jucători la lot, însă Mihai Rotaru este sigur că la următoarea acțiune vor fi cinci.

Cine sunt jucătorii despre care Mihai Rotaru este sigur că vor reveni la echipa națională

Mircea Lucescu a ales să convoace mulți jucători de la Dacă „roș-albaștrii” au 7 fotbaliști la lot, oltenii au, la rândul lor, 3.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru, patronul echipei din Bănie, este sigur că la următoarea acțiune va avea încă doi jucători la lot, pe lângă cei trei convocați pentru meciurile din luna septembrie:

„Nu a fost nicio strategie cu Baiaram. Fane a avut niște simptome, iar departamentul medical a făcut minuni. A dat și golul care ne-a desprins. Nu a fost neapărat ceva făcut să nu știe turcii, el nu s-a antrenat a doua zi. Repet, stafful medical a făcut minuni, iar Ștefan Baiaram e la națională.

Acum avem trei jucători, iar la următoarea acțiune a naționalei vom avea 5. Pe lângă Screciu, Bancu și Baiaram, vor mai veni și Băluță cu Cicâldău, care și-a revenit, în sfârșit, la forma lui de altădată. Mai are 15-20% ca să revină complet!”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova, adversari tari în Conference League. Cu cine se luptă oltenii pentru primăvara europeană

După ce joi au trecut în play-off-ul de Conference League de turcii de la Bașakșehir, oltenii și-au aflat adversarii din faza ligii în ziua imediat următoare. Deși este a treia competiție ca valoare, Craiova nu va avea adversari ușori.

Formația antrenată de Mirel Rădoi va juca contra Mainz, Sparta Praga și Noah pe „Ion Oblemenco”, iar deplasările le va face la Rapid Viena, AEK Atena și Rakow.