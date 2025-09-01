Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Universitatea Craiova nu se mulțumește cu trei jucători la echipa naţională! Mihai Rotaru îi propune lui Mircea Lucescu încă două nume

Mihai Rotaru este sigur că la următoarea acțiune a naționalei vor mai apărea încă două nume pe lista lui Mircea Lucescu. Cine sunt cei doi fotbaliști ai oltenilor
Ciprian Păvăleanu
01.09.2025 | 10:08
Universitatea Craiova nu se multumeste cu trei jucatori la echipa nationala Mihai Rotaru ii propune lui Mircea Lucescu inca doua nume
EXCLUSIV FANATIK
Mihai Rotaru i-a mai propus doi jucători la națională lui Mircea Lucescu, după ce a convocat doar trei fotbaliști de la Craiova. Foto: Colaj FANATIK

Mircea Lucescu a anunțat lista jucătorilor convocați pentru acțiunea naționalei României din septembrie, la o zi după calificarea echipelor românești în cupele europene. Universitatea Craiova va avea trei jucători la lot, însă Mihai Rotaru este sigur că la următoarea acțiune vor fi cinci.

ADVERTISEMENT

Cine sunt jucătorii despre care Mihai Rotaru este sigur că vor reveni la echipa națională

Mircea Lucescu a ales să convoace mulți jucători de la cele două echipe calificate în faza ligii cupelor europene: FCSB și Universitatea Craiova. Dacă „roș-albaștrii” au 7 fotbaliști la lot, oltenii au, la rândul lor, 3.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Rotaru, patronul echipei din Bănie, este sigur că la următoarea acțiune va avea încă doi jucători la lot, pe lângă cei trei convocați pentru meciurile din luna septembrie:

ADVERTISEMENT

„Nu a fost nicio strategie cu Baiaram. Fane a avut niște simptome, iar departamentul medical a făcut minuni. A dat și golul care ne-a desprins. Nu a fost neapărat ceva făcut să nu știe turcii, el nu s-a antrenat a doua zi. Repet, stafful medical a făcut minuni, iar Ștefan Baiaram e la națională.

Acum avem trei jucători, iar la următoarea acțiune a naționalei vom avea 5. Pe lângă Screciu, Bancu și Baiaram, vor mai veni și Băluță cu Cicâldău, care și-a revenit, în sfârșit, la forma lui de altădată. Mai are 15-20% ca să revină complet!”, a spus Mihai Rotaru la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris...
Digi24.ro
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii franceze față de Paris deschide calea pentru dominația Rusiei în Africa

Universitatea Craiova, adversari tari în Conference League. Cu cine se luptă oltenii pentru primăvara europeană

După ce joi au trecut în play-off-ul de Conference League de turcii de la Bașakșehir, oltenii și-au aflat adversarii din faza ligii în ziua imediat următoare. Deși este a treia competiție ca valoare, Craiova nu va avea adversari ușori.

ADVERTISEMENT
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New...
Digisport.ro
Decizia luată de americani, după ce Sorana Cîrstea a fost jefuită la New York

Formația antrenată de Mirel Rădoi va juca contra Mainz, Sparta Praga și Noah pe „Ion Oblemenco”, iar deplasările le va face la Rapid Viena, AEK Atena și Rakow.

Fanatik SuperLiga, luni, 1 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, invitați de top după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 1 septembrie, ora 10:30. Cristi Coste, invitați de top după CFR Cluj – FCSB și FC Botoșani – Universitatea Craiova
Adrian Mazilu, prezentat oficial la Dinamo: până în 2029! Toate detaliile mutării. Update
Fanatik
Adrian Mazilu, prezentat oficial la Dinamo: până în 2029! Toate detaliile mutării. Update
Cum a reușit FCSB transferul lui Bîrligea în fața Rapidului. Gigi Becali, replică...
Fanatik
Cum a reușit FCSB transferul lui Bîrligea în fața Rapidului. Gigi Becali, replică ironică pentru Șumudică. „Dacă n-ai avut Rolls Royce?”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
BOMBĂ! Șumudică, dorit de o echipă importantă din Europa: urmează să se întâlnească...
iamsport.ro
BOMBĂ! Șumudică, dorit de o echipă importantă din Europa: urmează să se întâlnească cu președintele pentru negocieri
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!