Universitatea Craiova o devansează pe FCSB și devine cea mai valoroasă echipă din SuperLiga. Cine este cel mai scump fotbalist din lot

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Universitatea Craiova domină SuperLiga nu doar pe teren, după sezonul în care a cucerit eventul, ci și la capitolul valoare de piață. Potrivit ultimei actualizări realizate de Transfermarkt, formația din Bănie a devenit cel mai valoros club din campionatul României, cu un lot evaluat la 34,5 milioane de euro, depășind FCSB și restul rivalelor din SuperLigă. Ascensiunea campioanei este susținută și de creșterile importante înregistrate de nu mai puțin de 11 jucători.

Universitatea Craiova a depășit FCSB în clasamentul valorii loturilor

Potrivit ultimei actualizări realizate de , Universitatea Craiova este în prezent clubul cu cea mai mare valoare de piață din SuperLiga. Lotul campioanei României este evaluat la 34,5 milioane de euro, peste cel al celor de la FCSB, cotat la 31,30 milioane de euro. Pe următoarele poziții se află Rapid București, cu 27,93 milioane de euro, CFR Cluj, cu 22,70 milioane de euro, Dinamo, cu 19,90 milioane de euro, și Universitatea Cluj, cu 18,98 milioane de euro.

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Ascensiunea formației din Bănie este explicată și de evoluția cotelor individuale. Nu mai puțin de 11 jucători din lotul pregătit de Filipe Coelho au înregistrat creșteri de valoare după sezonul în care Universitatea Craiova a cucerit titlul și Cupa României.

Clasamentul celor mai valoroase loturi din SuperLiga:

• Universitatea Craiova – 34,5 milioane euro

• FCSB – 31,30 milioane euro

• Rapid București – 27,93 milioane euro

• CFR Cluj – 22,70 milioane euro

• Dinamo București – 19,90 milioane euro

• Universitatea Cluj – 18,98 milioane euro

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Ștefan Baiaram rămâne cel mai scump jucător al Universității Craiova

Cel mai valoros jucător din lotul Universității Craiova rămâne . Atacantul în vârstă de 22 de ani este cotat în prezent la 5 milioane de euro și continuă să fie fotbalistul cu cea mai mare valoare de piață din lotul campioanei României.

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De asemenea, printre fotbaliștii care au înregistrat cele mai importante creșteri de cotă se numără David Matei și Carlos Mora. Mijlocașul de 19 ani al Universității Craiova, pe lângă faptul că , aproape că și-a dublat valoarea de piață, urcând de la 900.000 de euro la 1,7 milioane de euro, în timp ce internaționalul costarican a ajuns la 2 milioane de euro, după ce anterior era evaluat la 1,3 milioane.

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Totodată, câțiva dintre oamenii importanți ai echipei și-au păstrat valoarea de piață după actualizare. Pavlo Isenko și Adrian Rus sunt evaluați la câte 1,2 milioane de euro, în timp ce Alexandru Cicâldău rămâne la 2,5 milioane de euro.

Noile cote pe piață ale jucătorilor Universității Craiova:

• Laurențiu Popescu – 1,2 milioane euro (de la 1 milion)

• Oleksandr Romanchuk – 2,5 milioane euro (de la 2 milioane)

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• Vladimir Screciu – 2,5 milioane euro (de la 2 milioane)

• Anzor Mekvabishvili – 2 milioane euro (de la 1,5 milioane)

• Tudor Băluță – 1,7 milioane euro (de la 1,4 milioane)

• David Matei – 1,7 milioane euro (de la 900.000 euro)

• Samuel Teles – 1 milion euro (de la 800.000 euro)

• Carlos Mora – 2 milioane euro (de la 1,3 milioane)

• Ștefan Baiaram – 5 milioane euro (de la 4,5 milioane)

• Assad Al-Hamlawi – 2 milioane euro (de la 1,4 milioane)

• Steven Nsimba – 1 milion euro (de la 800.000 euro)

Care sunt șansele ca David Matei să plece acum de la Universitatea Craiova

Intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu (70 de ani) l-a sfătuit pe David Matei să nu se gândească la o eventuală plecare de la Universitatea Craiova în această vară, chiar dacă suma de transfer ar putea fi una atrăgătoare.

Întrebat de moderatorul Cristi Coste dacă este posibil ca Universitatea Craiova să-l vândă pe David Matei în intersezon și dacă suma de 5.000.000 de euro ar fi un satisfăcătoare pentru club, Sorin Cârțu a precizat că păstrarea jucătorului ar fi în beneficiul ambelor părți.

”Nu știu strategia noastră neapărat, pentru că n-am intrat în discuții despre chestia asta. Cum s-a terminat campionatul, toată lumea a plecat. Strategia se face sigur cu Felgueiras, domnul Rotaru, antrenorii și așa mai departe, direct pe teleconferințe.

Matei este pe o pantă ascendentă pe care a început-o în perioada asta de sfârșit de campionat. A ieșit în evidență, mai ales cu primul gol ăla care a dat practic tonul la acea partidă cu U Cluj. Este un un tip pentru care mă bucur că are evoluții din ce în ce mai bune.

Nu știu dacă trebuie neapărat să se gândească la transfer deocamdată, dar are multe de arătat și pentru Universitatea Craiova și din asta câștigă toată lumea. Și el câștigă ca prestație și ca experiență în evoluțiile lui și noi, pentru ca poziția de Under 21 să să nu se simtă o povară pentru echipă.

Cu cât au trecut etape din ce în ce mai multe, pentru echipa noastră acel lucru nu s-a mai simțit. Am văzut că a devenit un jucător important. (n.r. – 5 milioane e un preț ok?) Nu mă pune pe mine să-ți spun, nu știu ce să zic. Că e mult, e puțin nu știu, e prea devreme. Pot fi discuții, nu știu, treaba lui”, a declarat Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce oferte există pentru Assad Al-Hamlawi

În ceea ce privește un eventual transfer al atacantului palestinian Assad Al-Hamlawi, Sorin Cârțu a mărturisit că nu știe despre vreo ofertă oficială. În plus, el a explicat că restul sunt doar niște tatonări ale impresarului.

”Nu știu nimic despre treaba asta. Interesul știi când este valabil? Atunci când vine o ofertă pe adresa clubului. Așa, când ți-o transmite impresarul, că știe cam cât ai vrea, că ar putea să facă rost de atâta, astea nu sunt oferte valabile. În momentul în care cineva este interesat, trimite o ofertă.

Și cam ăsta este stilul de lucru al domnului Rotaru în general. Nu am văzut niciodată să aibă discuții pe zvonuri, pe ce s-ar putea. În general se trimite ofertă pe adresa clubului și de acolo se discută, că e mult, că e puțin”, a spus fostul jucător al Craiovei Maxima, la FANATIK SUPERLIGA.