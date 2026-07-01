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Universitatea Craiova continuă să fie activă pe piața transferurilor, iar pe lângă jucătorii aflați deja pe lista conducerii, în atenția campioanei României a intrat și un nume cu rezonanță pentru suporterii din Bănie. Este vorba despre Annass Al-Hamlawi, fratele mai mic al lui Assad Al-Hamlawi, atacantul care a impresionat în primul său sezon în tricoul alb-albastru. Iar posibilitatea ca cei doi să evolueze împreună la Craiova este privită cu entuziasm chiar de familia fotbaliștilor.

Tatăl lui Assad Al-Hamlawi a reacționat după informațiile privind interesul Universității Craiova pentru Annass

Universitatea Craiova îl monitorizează pe Annass Al-Hamlawi, atacantul de 20 de ani legitimat la formația suedeză Hässleholms IF, conform . FANATIK a luat legătura cu tatăl celor doi fotbaliști, care a confirmat informaţia.

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Assan Al-Hamlawi a declarat că întreaga familie ar privi cu mare bucurie o eventuală mutare a lui Annass în Bănie, acolo unde fratele său mai mare, Assad, a devenit unul dintre oamenii de bază ai campioanei României. „Eu și familia lui Assad am fi extrem de încântați dacă se va ajunge la un acord și Annass va juca și el la Universitatea Craiova”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, Assan Al-Hamlawi.

Cifrele lui Annass Al-Hamlawi! De ce i-a atras atenția Universității Craiova

În vârstă de 20 de ani, Annass Al-Hamlawi evoluează pe postul de atacant și este considerat unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști de origine palestiniană din Suedia. După experiențele de la Ängelholms și Laholms, acesta a semnat la începutul anului cu Hässleholms IF, formație din al treilea eșalon suedez. Tânărul vârf traversează o perioadă excelentă de formă. În cele 13 meciuri disputate pentru noua sa echipă a înscris de opt ori, iar cinci dintre aceste goluri au venit în ultimele cinci partide. Evoluțiile sale i-au atras deja în atenție pe mai mulți reprezentanți ai cluburilor din Allsvenskan și Superettan, însă Annass se află și pe radarul Universității Craiova.

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8 goluri în 13 meciuri are Annass pentru Hässleholms IF

are Annass pentru Hässleholms IF 4 selecții are Annass pentru naționala U20 a Palestinei

Ce decizie a luat Assad după oferta primită de la Al Ahly Cairo

Universitatea Craiova a avut un sezon excelent, încununat cu , performanțe care au atras automat atenția asupra jucătorilor din lotul lui Filipe Coelho. Unul dintre cei mai urmăriți fotbaliști este atacantul palestinian Assad Al-Hamlawi (25 de ani), care a impresionat prin cifrele sale: 16 goluri și 4 pase decisive în 48 de meciuri. E , cea mai titrată echipă din Africa, campioană continentală de 12 ori.

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În contextul speculațiilor apărute în presa egipteană privind un posibil transfer, impresarul jucătorului a intervenit public de curând pentru a clarifica situația și a pus capăt zvonurilor. „Atât eu, cât și Assad vă mulțumim pentru interesul manifestat pentru acest transfer. În momentul de față însă, venirea în campionatul egiptean nu e în planurile jucătorului meu. Sper ca speculațiile, în această privință, să se încheie aici. În acest moment, Al-Hamlawi e concentrat sută la sută pe ce urmează pentru el în tricoul Universității Craiova. Mai ales că echipa urmează să joace în preliminariile Champions League. Participarea în această competiție e motivul principal pentru care jucătorul nu vrea să părăsească fotbalul european, în acest moment. Ca să fie totul clar, vă spun că Al-Hamlawi vrea să joace, în continuare, în Europa în această etapă a carierei sale“, a declarat impresarul palestinianului pentru televiziunea egipteană, citat de .

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