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Universitatea Craiova a îngroșat lista eșecurilor usturătoare suferite de echipele românești pe pământ englez. Oltenii au fost spulberați de Brighton, scor 0-4, în etapa a patra a fazei principale din Conference League. Gruparea din Bănie a avut parte de o lecție de fotbal pe Amex Stadium și a intrat într-un clasament al rușinii. FANATIK vă prezintă bilanțul de coșmar al reprezentantelor României în deplasările din Anglia.

Universitatea Craiova, încă un capitol negru în istoria duelurilor dintre echipele românești și cele engleze

Fotbalul românesc a primit o nouă lovitură din partea englezilor. Universitatea Craiova a rezistat doar trei minute fără gol primit pe Amex Stadium, iar confruntarea cu Brighton s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru campioana României.

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. Echipele românești au disputat 37 de partide pe terenurile formațiilor din Anglia în istoria cupelor europene. Bilanțul este dezolant: trei victorii, cinci remize și 29 de înfrângeri.

Culmea, Universitatea Craiova este chiar prima care a reușit să câștige pe pământ englez. În sezonul 1979-1980, oltenii au învins-o pe Leeds United, scor 2-0, în Cupa UEFA. La 47 de ani distanță, gruparea din Bănie a trăit o experiență la polul opus.

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Cele mai bune rezultate obținute de echipele românești în Anglia:

Leeds United – U Craiova 0-2 (Cupa UEFA, 1979-1980)

Manchester United – CFR Cluj 0-1 (Champions League, 2012-2013)

West Ham United – Astra 0-1 (Europa League, 2016-2017)

Tottenham – UTA 1-1 (Cupa UEFA, 1971-1972)

West Ham United – Steaua 0-0 (Cupa UEFA, 1999-2000)

Liverpool – Rapid 0-0 (Cupa UEFA, 2000-2001)

Southampton – Steaua 1-1 (Cupa UEFA, 2003-2004)

West Ham United – Astra 2-2 (Europa League, 2015-2016)

Brighton a întâlnit în premieră o reprezentantă a României într-o competiție oficială, iar englezii nu au avut milă de olteni. Liverpool rămâne cel mai frecvent adversar al echipelor românești în cupele europene, cu 15 confruntări, urmată de West Ham United, cu 10.

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Universitatea Craiova a intrat în clasamentul rușinii. Cele mai drastice înfrângeri ale românilor în Anglia

De-a lungul deceniilor, deplasările în Anglia s-au transformat deseori în adevărate umilințe pentru echipele românești. Indiferent de generație sau de competiție, reprezentantele țării noastre au plecat în repetate rânduri cu sacul plin de goluri.

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Cel mai drastic eșec îi aparține lui Dinamo Bacău, care a încasat șapte goluri de la Arsenal în sezonul 1969-1970. Nici Rapid, Petrolul sau Poli Timișoara nu au scăpat de furia englezilor. Dinamo apare de trei ori în lista eșecurilor usturătoare, în care și-a făcut loc acum și Universitatea Craiova.

Cele mai dure înfrângeri ale echipelor românești în Anglia:

Arsenal – Dinamo Bacău 7-1 (Cupa Orașelor Târguri, 1969-1970)=

Leeds United – Rapid 5-0 (Cupa Cupelor, 1972-1973)

WBA – Dinamo 4-0 (Cupa Cupelor, 1968-1969)

West Ham United – Poli Timișoara 4-0 (Cupa Cupelor, 1980-1981)

Swansea – Petrolul 5-1 (preliminarii Europa League, 2013-2014)

Brighton – Universitatea Craiova 4-0 (Conference League, 2026-2027)

Liverpool – FCSB 4-1 (Europa League, 2010-2011)

Liverpool – Dinamo 3-0 (Cupa Orașelor Târguri, 1970-1971)

Tottenham – Rapid 3-0 (Cupa UEFA, 1971-1972)

Manchester United – Dinamo 3-0 (preliminarii Champions League, 2004-2005)

Tot într-o înfrângere a unei echipe românești s-a înregistrat și recordul de asistență al confruntărilor româno-engleze din cupele europene. Nu mai puțin de 74.847 de spectatori au asistat pe Old Trafford la victoria lui Manchester United în fața Oțelului Galați, scor 2-0, pe 2 noiembrie 2011, în grupele Ligii Campionilor.