Universitatea Craiova, pe locul 2 în Conference League într-un clasament surprinzător!

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Universitatea Craiova primește o veste excelentă din partea statisticienilor! Campioana României ocupă locul al doilea într-un clasament al probabilităților de calificare în play-off-ul pentru optimile UEFA Conference League, realizat de Football Meets Data. Cu 72,3% șanse de a încheia faza ligii între pozițiile 9 și 24, formația din Bănie este depășită doar de Steaua Roșie Belgrad și se află înaintea unor nume importante ale fotbalului european, precum Ajax, Freiburg, Braga sau Brighton.

Universitatea Craiova, pe locul 2 într-un clasament surprinzător din Conference League! Oltenii au 72,3% șanse de calificare

Universitatea Craiova se află într-o poziție excelentă într-o analiză statistică dedicată echipelor din UEFA Conference League. Potrivit datelor prezentate de (football-md.com), formația din Bănie are a doua cea mai mare probabilitate dintre cele 36 de echipe analizate de a încheia faza ligii pe unul dintre locurile care asigură prezența în play-off-ul pentru optimile de finală.

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Procentul atribuit Universității Craiova este de 72,3%, iar singura formație care o depășește în această ierarhie este Steaua Roșie Belgrad, cu 75,2%. Diferența dintre cele două echipe este de numai 2,9 puncte procentuale. cu cât oltenii se află deasupra unor adversari cu experiență și nume importante în fotbalul european. Midtjylland ocupă poziția a treia, cu 69,3%, urmată de Getafe, cu 66,1%, și Ajax, cu 65%. De asemenea, Universitatea Craiova este plasată înaintea unor formații precum Freiburg, Gent, Braga, Panathinaikos, Brighton și Atalanta.

Trebuie precizat, însă, că această ierarhie nu reprezintă un clasament al valorii loturilor sau al favoritelor la câștigarea trofeului. Procentele se referă strict la probabilitatea de a termina faza ligii pe locurile 9–24, poziții care oferă acces în play-off-ul eliminatoriu.

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reprezintă principalul element surprinzător al clasamentului. Echipa din Bănie depășește formații care beneficiază de o vizibilitate internațională importantă și care provin din campionate puternice.

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Ajax, unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Europa, este cotată cu 65% șanse de a ajunge în intervalul locurilor 9–24, cu 7,3 puncte procentuale sub Universitatea Craiova. Freiburg are o probabilitate de 63,3%, în timp ce Braga se află la 60,1%. Brighton, reprezentanta fotbalului englez, figurează mult mai jos în această ierarhie, cu 44,9%. Chiar dacă procentele nu garantează calificarea, ele indică faptul că, în scenariile analizate de Football Meets Data, Universitatea Craiova are perspective favorabile de a continua aventura europeană și după încheierea fazei ligii.

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Cum arată top 10 al șanselor de calificare în play-off-ul Conference League

Conform clasamentului transmis de Football Meets Data, primele zece formații în funcție de probabilitatea de a termina pe locurile 9–24 sunt:

Steaua Roșie Belgrad – 75,2% Universitatea Craiova – 72,3% Midtjylland – 69,3% Getafe – 66,1% Ajax – 65,0% Borac Banja Luka – 64,7% Egnatia Rrogozhinë – 64,3% Freiburg – 63,3% Nordsjælland – 63,1% Mjällby AIF – 62,5%

Așadar, Universitatea Craiova este devansată doar de Steaua Roșie Belgrad și are un avans de trei puncte procentuale față de ocupanta locului al treilea, Midtjylland.

Formatul UEFA Conference League prevede participarea a 36 de echipe în faza ligii. La finalul acesteia, clasamentul stabilește formațiile care avansează în rundele eliminatorii. Primele opt clasate se califică direct în optimile de finală, în timp ce echipele de pe locurile 9–24 dispută un play-off pentru celelalte opt locuri disponibile în optimi. Formațiile care încheie pe pozițiile 25–36 sunt eliminate.