Universitatea Craiova, record all-time în SuperLiga după 5-0 cu Sepsi! Performanța istorică a campioanei României

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Universitatea Craiova continuă să impresioneze în SuperLiga, iar victoria categorică obținută pe terenul lui Sepsi, scor 5-0, a adus nu doar trei puncte, ci și o performanță defensivă remarcabilă. Oltenii au ajuns la șase meciuri consecutive de campionat fără gol primit, o serie care readuce în actualitate o realizare din primăvara anului 2014, când formația din Bănie lupta pentru promovarea în primul eșalon.

Universitatea Craiova, record all-time! Șase meciuri consecutive fără gol primit în SuperLiga

, impunându-se cu 5-0 în deplasarea de la Sfântu Gheorghe. Dincolo de eficiența ofensivă, rezultatul confirmă forma excelentă a defensivei. Universitatea Craiova nu a mai încasat niciun gol în ultimele șase partide de campionat. Ultimul adversar care a reușit să înscrie împotriva oltenilor în SuperLiga a fost Rapid, în remiza de pe 31 august, scor 1-1. Atunci, Stojilković a restabilit egalitatea în minutul 67.

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Înaintea întâlnirii cu Sepsi, Universitatea acumulase deja 473 de minute consecutive fără gol primit, potrivit statisticilor prezentate de Liga Profesionistă de Fotbal. Victoria la zero din etapa a 13-a a prelungit această serie la 563 de minute și a consolidat imaginea unei echipe care și-a transformat defensiva într-unul dintre principalele atuuri.

563 de minute fără gol primit în SuperLiga are Universitatea Craiova

9 goluri a încasat Universitatea Craiova îna ctualul sezon

Universitatea Craiova a doborât recordul din sezonul 2014-2015! Bălgrădean era în poartă, Cârțu și Săndoi pe bancă

Universitatea Craiova a stabilit un nou record defensiv în prima ligă, după victoria cu 5-0 pe terenul lui Sepsi. Oltenii au ajuns la șase meciuri consecutive fără gol primit în SuperLiga, depășind seria de cinci partide înregistrată în sezonul 2014-2015, când Cristi Bălgrădean apăra poarta echipei din Bănie.

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La vremea respectivă, Universitatea Craiova era pregătită de cuplul Sorin Cârțu – Emil Săndoi și traversa o perioadă excelentă din punct de vedere defensiv. Cu Bălgrădean între buturi, oltenii au reușit să încheie cinci partide consecutive din Liga 1 fără să încaseze vreun gol. A fost primul sezon disputat de Universitatea Craiova după promovare.

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Cele cinci meciuri consecutive fără gol primit din sezonul 2014-2015:

Universitatea Craiova – Rapid 2-0

Universitatea Craiova – Ceahlăul 2-0

Universitatea Craiova – Pandurii 1-0

CFR Cluj – Universitatea Craiova 0-0

Universitatea Craiova – Steaua 0-0

Șase meciuri fără gol primit și în 2014, dar în Liga a II-a. Ce s-a întâmplat în 2021

Există însă și un alt precedent interesant în istoria recentă a Universității Craiova. În primăvara anului 2014, când echipa evolua încă în Liga a II-a și lupta pentru promovare, oltenii au reușit tot șase partide consecutive fără gol primit. Seria a început înaintea instalării lui Gabi Balint și a continuat sub conducerea antrenorului care avea să promoveze echipa în primul eșalon.

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Cele șase rezultate din Liga a II-a, în primăvara lui 2014:

UTA – Universitatea Craiova 0-1

Universitatea Craiova – Minerul Motru 6-0

Universitatea Craiova – FC Olt Slatina 1-0

Universitatea Craiova – FC Bihor 1-0

CSM Râmnicu Vâlcea – Universitatea Craiova 0-1

Universitatea Craiova – CS Mioveni 2-0

a fost înregistrată în februarie 2021, cu Mirko Pigliacelli în poartă. Atunci, Universitatea Craiova a bifat cinci meciuri oficiale consecutive fără gol primit, dintre care patru în Liga 1 și unul în Cupa României. Primele două partide au fost disputate cu Dragoș Bon pe bancă, iar următoarele trei sub conducerea lui Marinos Ouzounidis.

Seria Universității Craiova din februarie 2021:

Poli Iași – Universitatea Craiova 0-3 (Liga 1)

0-3 (Liga 1) Universitatea Craiova – Dinamo 1-0 (Liga 1)

– Dinamo 1-0 (Liga 1) FC Botoșani – Universitatea Craiova 0-1 (Cupa României)

0-1 (Cupa României) Academica Clinceni – Universitatea Craiova 0-0 (Liga 1)

0-0 (Liga 1) Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0 (Liga 1)

Performanța actuală este cu atât mai importantă cu cât Universitatea Craiova a traversat și perioade în care apărarea a reprezentat principala vulnerabilitate a echipei. În sezonul 2023-2024, oltenii au avut o serie de 19 etape consecutive în care au primit cel puțin un gol, de la etapa a 19-a a sezonului regulat până în etapa a șaptea din play-off, inclusiv. Contrastul cu actuala serie este evident. Universitatea Craiova a ajuns să își construiască rezultatele nu doar prin forța atacului, ci și prin capacitatea de a-și proteja poarta.