Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești, live video în etapa a 7-a din SuperLiga. Mirel Rădoi, numeroase schimbări în primul ”11”. Cum arată echipele de start

Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești se vor întâlni în etapa cu numărul 7 din SuperLiga. Oltenii sunt „pe val” în acest start de sezon, pe când „găzarii” suferă la capitolul victorii înregistrate. Fanatik.ro vă pune la dispoziție toate detaliile despre partida din runda 7 de campionat.

ADVERTISEMENT

UPDATE: Echipele de start la meciul Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești

Universitatea Craiova: Lung – M. Rădulescu, Mogoș, Stevanovic, Fl. Ștefan – Al. Crețu, Mekvabishvili, Cicâldău – Houri, Nsimba, Băsceanu. Rezerve: Isenko – Badelj, Mora, Screciu, Romanchuk, Teles, D. Matei, T. Băluță, Baiaram, Barbu, Al Hamlawi, Bancu. Antrenor: Mirel Rădoi.

Petrolul Ploiești: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – Jyry, Mateiu, Paraschiv – V. Gheorghe, Doumtsios, Grozav. Rezerve: Krell – D. Radu, Sălceanu, Guilherme, Tolea, Boțogan, Hanca, Fabricio, Doukansy, I. Răducan, Chică Roșă, D. Ilie. Antrenor: Liviu Ciobotariu.

Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești, live video în etapa a 7-a din SuperLiga. Oltenii, mari favoriți la victorie

Duelul Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești, din etapa cu numărul 7 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Acest meci o prinde pe „Știința” într-o formă de zile mari, cu 16 puncte acumulate și pe primul loc în clasament. De cealaltă parte, „găzarii” suferă din punct de vedere al rezultatelor.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova vine după succesul de senzație cu Istanbul Bașahșehir din play-off-ul Conference League, scor 2-1, . Oltenii vor cu siguranță o victorie, cele trei puncte distanțându-i tot mai mult de urmăritoare. În același timp, .

De cealaltă parte, . „Găzarii” au un bilanț slab după primele 6 runde, o victorie, 3 remize și 2 înfrângeri, și astfel că speră că vor pleca cu un moral bun din Bănie.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești din etapa 7 a SuperLigii

Meciul dintre Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

ADVERTISEMENT

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 7-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 22 august:

Ora 19:00 : UTA – Unirea Slobozia 1-1

Ora 21:30 : Metaloglobus – Rapid 1-2

Sâmbătă, 23 august

Ora 18:45 : FC Botoșani – Csikszereda 3-1

Ora 21:30 : U Cluj – Dinamo 1-0

Duminică, 24 august:

Ora 16:15 : Oțelul Galați – CFR Cluj

Ora 18:30 : Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești

Ora 21:30 : FCSB – FC Argeș

ADVERTISEMENT

Luni, 25 august:

Ora 19:00 : FC Hermannstadt – Farul Constanța

Cum arată clasamentul înainte de Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești

Cotele la pariuri pentru meciul Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, Universitatea Craiova. Victoria „oltenilor” este cotată cu 1,60, în timp ce un succes al Petrolului Ploiești are cota 5,90 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 4,15. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 2,00.

Vezi live video Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești, în etapa 7 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, dintre Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Mirel Rădoi, Liviu Ciobotariu, Ștefan Baiaram sau Gicu Grozav pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!