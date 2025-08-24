Sport

Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești, live video în etapa a 7-a din SuperLiga. Mirel Rădoi, numeroase schimbări în primul ”11”. Cum arată echipele de start

Meciul dintre Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești va avea loc în etapa a 7-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre partida oltenilor.
Iulian Stoica
24.08.2025 | 16:49
Universitatea Craiova Petrolul Ploiesti live video in etapa a 7a din SuperLiga Mirel Radoi numeroase schimbari in primul 11 Cum arata echipele de start
Universitatea Craiova - Petrolul Ploiești va avea loc în etapa a 7-a din SuperLiga. Sursă foto: Colaj Fanatik

Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești se vor întâlni în etapa cu numărul 7 din SuperLiga. Oltenii sunt „pe val” în acest start de sezon, pe când „găzarii” suferă la capitolul victorii înregistrate. Fanatik.ro vă pune la dispoziție toate detaliile despre partida din runda 7 de campionat.

UPDATE: Echipele de start la meciul Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești

  • Universitatea Craiova: Lung – M. Rădulescu, Mogoș, Stevanovic, Fl. Ștefan – Al. Crețu, Mekvabishvili, Cicâldău – Houri, Nsimba, Băsceanu. Rezerve: Isenko – Badelj, Mora, Screciu, Romanchuk, Teles, D. Matei, T. Băluță, Baiaram, Barbu, Al Hamlawi, Bancu. Antrenor: Mirel Rădoi.
  • Petrolul Ploiești: Bălbărău – Ricardinho, Papp, Roche, Prce – Jyry, Mateiu, Paraschiv – V. Gheorghe, Doumtsios, Grozav. Rezerve: Krell – D. Radu, Sălceanu, Guilherme, Tolea, Boțogan, Hanca, Fabricio, Doukansy, I. Răducan, Chică Roșă, D. Ilie. Antrenor: Liviu Ciobotariu.

Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești, live video în etapa a 7-a din SuperLiga. Oltenii, mari favoriți la victorie

Duelul Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești, din etapa cu numărul 7 din SuperLiga, se anunță a fi unul extrem de spectaculos. Acest meci o prinde pe „Știința” într-o formă de zile mari, cu 16 puncte acumulate și pe primul loc în clasament. De cealaltă parte, „găzarii” suferă din punct de vedere al rezultatelor.

Universitatea Craiova vine după succesul de senzație cu Istanbul Bașahșehir din play-off-ul Conference League, scor 2-1, dar și după victoria importantă obținută cu Csikszereda în runda precedentă. Oltenii vor cu siguranță o victorie, cele trei puncte distanțându-i tot mai mult de urmăritoare. În același timp, FANATIK a anunțat în exclusivitate că Mirel Rădoi va menaja o mare parte din titulari pentru returul cu formația din Turcia.

De cealaltă parte, Petrolul Ploiești a remizat cu FC Hermannstadt în etapa trecută. „Găzarii” au un bilanț slab după primele 6 runde, o victorie, 3 remize și 2 înfrângeri, și astfel că speră că vor pleca cu un moral bun din Bănie.

Cine transmite la TV Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești din etapa 7 a SuperLigii

Meciul dintre Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești poate fi urmărit de către microbiști atât la TV, cât și în mediul online. Posturile Prima Sport 1 și Digi Sport 1 vor fi responsabile de transmisiunea directă, alături de platformele Digi Online, Prima Play și Orange TV Go.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. Rămâne de văzut cine se va impune în a 7-a rundă a acestui sezon.

Iată programul complet al rundei:

Vineri, 22 august:

  • Ora 19:00: UTA – Unirea Slobozia 1-1
  • Ora 21:30: Metaloglobus – Rapid 1-2

Sâmbătă, 23 august

  • Ora 18:45: FC Botoșani – Csikszereda 3-1
  • Ora 21:30: U Cluj – Dinamo 1-0

Duminică, 24 august:

  • Ora 16:15: Oțelul Galați – CFR Cluj
  • Ora 18:30: Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești
  • Ora 21:30: FCSB – FC Argeș
Luni, 25 august:

  • Ora 19:00: FC Hermannstadt – Farul Constanța

Cum arată clasamentul înainte de Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești

Clasamentul SuperLigii
Clasamentul SuperLigii
Foto: captură Google

Cotele la pariuri pentru meciul Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, Universitatea Craiova. Victoria „oltenilor” este cotată cu 1,60, în timp ce un succes al Petrolului Ploiești are cota 5,90 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 4,15. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 2,00.

Vezi live video Universitatea Craiova – Petrolul Ploiești, în etapa 7 din SuperLigă. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Ion Oblemenco”, dintre Universitatea Craiova și Petrolul Ploiești, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Mirel Rădoi, Liviu Ciobotariu, Ștefan Baiaram sau Gicu Grozav pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
