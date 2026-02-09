Sport

Universitatea Craiova, pierdere uriașă în săptămâna dublei cu FCSB! S-a accidentat pe Arena Națională și nu a mai putut continua. Foto

Universitatea Craiova primește o lovitură grea înaintea duelurilor decisive cu FCSB. Un jucător de bază a ieșit accidentat din derby-ul cu Dinamo de pe Arena Națională!
Alex Bodnariu
09.02.2026 | 21:20
Universitatea Craiova pierdere uriasa in saptamana dublei cu FCSB Sa accidentat pe Arena Nationala si nu a mai putut continua Foto
ULTIMA ORĂ
Golgheterul Universității Craiova s-a accidentat în meciul cu Dinamo!
ADVERTISEMENT

Veste teribilă pentru Universitatea Craiova! Steven Nsimba, golgheterul din acest sezon al echipei din Bănie, a ieșit accidentat din meciul cu Dinamo și ar putea rata cele două partide cu FCSB. Vârful a fost scos de pe teren după ce s-a prăbușit pe suprafața de joc.

Steven Nsimba a ieșit accidentat din Dinamo – Universitatea Craiova!

În minutul 48 al meciului de pe Arena Națională dintre Dinamo și Universitatea Craiova, Nsimba a luat mingea la picior și a pornit spre poarta câinilor roșii. Din senin însă s-a oprit din sprint și a dat o pasă în lateral, întrucât a resimțit ceva la picior.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul s-a prăbușit pe suprafața de joc. Durerea resimțită a fost la genunchi și este posibil să fie vorba despre o problemă la ligamente. Rămâne însă de văzut care va fi verdictul medicilor. Cel mai probabil, fotbalistul va efectua rapid analize pentru a se stabili cât timp va sta pe bară.

Nsimba ar putea rata dubla cu FCSB! Probleme pentru olteni pe finalul sezonului regular

Accidentarea vine într-un moment delicat pentru Universitatea Craiova. Oltenii vor juca în șase zile două meciuri de foc cu campioana României, FCSB, unul în Cupă, unde nu au voie să piardă, și altul în campionat. Oltenii riscă să intre în play-off în spatele celor de la Rapid și Dinamo.

ADVERTISEMENT
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le...
Digi24.ro
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”

Nsimba a fost unul dintre cei mai importanți jucători din lotul Universității Craiova în acest sezon. Atacantul francez a reușit să înscrie nu mai puțin de 8 goluri în cele 21 de partide jucate și are în cont și 3 pase decisive. În partida cu Dinamo a încasat un cartonaș galben, însă nu era în pericol de suspendare.

ADVERTISEMENT
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”:...
Digisport.ro
Serena Williams a apărut pe ecran la Super Bowl și a urmat ”avalanșa”: ”Vrei să luăm otrava ta?” / ”Fără rușine”

Totuși, oltenii au un lot numeros, iar Coelho are soluții în atac. Baiaram, Etim și Assad pot intra în meciurile cu FCSB. Rămâne de văzut însă cum va reuși echipa din Bănie să reziste acestui program extrem de încărcat, cu meciuri tari din 3 în 3 zile.

JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Iubita lui Jake Paul a luat medalia...
Fanatik
JO de Iarnă 2026 Milano Cortina. Iubita lui Jake Paul a luat medalia de aur!
Atmosferă de derby veritabil la Dinamo – U Craiova! Banner exploziv al oltenilor...
Fanatik
Atmosferă de derby veritabil la Dinamo – U Craiova! Banner exploziv al oltenilor după decizia privind palmaresul „Științei”: „Asta e tot ce contează”. Foto
O trădează Boateng pe Dinamo?! Ce spun MM Stoica și Victor Angelescu despre...
Fanatik
O trădează Boateng pe Dinamo?! Ce spun MM Stoica și Victor Angelescu despre un transfer la FCSB sau Rapid
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Universitatea Craiova transferă în ziua derby-ului cu Dinamo! Ce jucător se alătură lotului lui...
iamsport.ro
Universitatea Craiova transferă în ziua derby-ului cu Dinamo! Ce jucător se alătură lotului lui Filipe Coelho
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!