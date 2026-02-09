Universitatea Craiova, pierdere uriașă în săptămâna dublei cu FCSB! S-a accidentat pe Arena Națională și nu a mai putut continua. Foto

ADVERTISEMENT

Veste teribilă pentru Universitatea Craiova! Steven Nsimba, golgheterul din acest sezon al echipei din Bănie, a ieșit accidentat din meciul cu Dinamo și ar putea rata cele două partide cu FCSB. Vârful a fost scos de pe teren după ce s-a prăbușit pe suprafața de joc.

Steven Nsimba a ieșit accidentat din Dinamo – Universitatea Craiova!

În minutul 48 al meciului de pe Arena Națională dintre Dinamo și Universitatea Craiova, Nsimba a luat mingea la picior și a pornit spre poarta câinilor roșii. Din senin însă s-a oprit din sprint și a dat o pasă în lateral, întrucât a resimțit ceva la picior.

Fotbalistul s-a prăbușit pe suprafața de joc. Durerea resimțită a fost la genunchi și este posibil să fie vorba despre o problemă la ligamente. Rămâne însă de văzut care va fi verdictul medicilor. Cel mai probabil, fotbalistul va efectua rapid analize pentru a se stabili cât timp va sta pe bară.

Nsimba ar putea rata dubla cu FCSB! Probleme pentru olteni pe finalul sezonului regular

Accidentarea vine într-un moment delicat pentru Universitatea Craiova. , unul în Cupă, unde nu au voie să piardă, și altul în campionat. Oltenii riscă să intre în play-off în spatele celor de la Rapid și Dinamo.

Atacantul francez a reușit să înscrie nu mai puțin de 8 goluri în cele 21 de partide jucate și are în cont și 3 pase decisive. În partida cu Dinamo a încasat un cartonaș galben, însă nu era în pericol de suspendare.

Totuși, oltenii au un lot numeros, iar Coelho are soluții în atac. Baiaram, Etim și Assad pot intra în meciurile cu FCSB. Rămâne de văzut însă cum va reuși echipa din Bănie să reziste acestui program extrem de încărcat, cu meciuri tari din 3 în 3 zile.